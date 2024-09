Nützliches Werkzeug für den Reifenwechsel im Vergleich

Den saisonalen Reifenwechsel gibt es nicht zum Nulltarif. Allerdings kann man selbst Hand anlegen und so Kosten sparen. Ein unentbehrlicher Helfer dabei: der Akku-Schlagschrauber. Wir zeigen einige Empfehlungen im Vergleich und verraten, worauf beim Kauf zu achten ist.

Herbstlaub oder bunt bemalte Eier läuten jährlich die geschäftigste Zeit für Reifenfachhändler ein: Es ist Reifenwechsel-Saison. Für viele heißt das Termine buchen, Auto abgeben, warten und natürlich zahlen. Mit dem richtigen Werkzeug lässt sich diese Arbeit in der eigenen Einfahrt schnell und einfach erledigen. Neben Wagenheber und Drehmomentschlüssel hilft ein guter Akku-Schlagschrauber dabei, den Reifenwechsel ohne große Anstrengung zu meistern. Wir zeigen die besten Schlagschrauber mit Austausch-Akku im Vergleich.

Worauf beim Kauf eines Akku-Schlagschraubers achten?

Vor dem Kauf sollte geklärt werden, was der Akku-Schlagschrauber können soll. Diese Kriterien helfen bei der Wahl des richtigen Werkzeugs:

Drehmoment: Es muss nicht der Top-Marken-Akku-Schlagschrauber sein, aber zu schwache Modelle können beim Radwechsel schon überfordert sein. Ein Abwägen anhand von maximalen Newtonmeter-Angaben kann helfen.

Zusatzfunktionen: Zusätzliche Features, wie Auto-Stopp, Überdrehschutz, Überhitzungsschutz oder einstellbare Leistungsstufen machen das Arbeiten am Auto oder Haus leichter und sicherer.

Werkzeugaufnahme: Einige Hersteller bieten Geräte mit unterschiedlichen Aufnahmen für Schlüssel, Adapter und Nüsse an. Für den Radwechsel bieten sich ½ Zoll-Vierkant-Aufnahmen an, da sich hier die gängigsten Schlagschrauber-Nüsse problemlos aufsetzen lassen.

Akku: Neben der Größe und Laufleistung bietet sich bei Austausch-Systemen natürlich auch ein Blick auf die anderen Geräte des Herstellers, die mit dem Akku betrieben werden können. Idealerweise ist man bereits im Besitz eines passenden Akkus mit Ladegerät und kann das Werkzeug einzeln kaufen und so Geld sparen.

Lieferumfang: Ob LED-Beleuchtung oder Koffer, manche Extras sind durchaus sinnvoll! Bei einigen Herstellern sind sie im Preis enthalten, weshalb ein Blick auf den Lieferumfang (besonders beim Online-Kaufen) lohnt.

Wie viel Newtonmeter braucht ein Akku-Schlagschrauber zum Reifenwechsel?

Viele Autofahrer:innen benutzen ihren Akku-Schlagschrauber wohl nur zwei Mal im Jahr. Einmal im Frühjahr, wenn die Winterreifen gegen Sommerräder getauscht werden, und ein zweites Mal im Herbst, wenn in umgekehrter Reihenfolge gewechselt wird. Wichtig ist da das passende Drehmoment, damit das Gerät auch tatsächlich eine Hilfe ist. Im Kfz-Bereich genügen zum Anziehen von Radschrauben oft bereits 80 bis 160 Nm. Wer an einem Kleintransporter (auch Wohnmobilen!) Räder selbst wechselt, benötigt dagegen oft bis 200 Nm, selten auch mehr. Bei einem Lkw kann das Anzugsdrehmoment schnell bei über 450 Nm liegen – hier lohnt aber ohnehin die Fahrt in den Fachbetrieb mit passenden Hebewerkzeugen für Fahrzeuge über 3,5 t. Tipp: Bei Geräten ohne einstellbare Leistungsstufen die Schrauben nie festziehen! Mit einem Drehmomentschlüssel lassen sich die Radschrauben ideal dosiert einschrauben, um Schäden an Felge, Gewinde und Werkzeug zu vermeiden.

Beim Lösen der Schrauben (Linksbetrieb des Akku-Schlagschraubers) dürfen gerne mehr Newtonmeter anliegen. Hier können sich die Radbolzen durch Rost und Schmutz festsetzen. Doch Vorsicht: Auch hier sollte nicht sofort mit maximalem Drehmoment angelegt werden.

Empfehlenswerte Akku-Schlagschrauber im Vergleich

Akku-Schlagschrauber werden von verschiedensten Herstellern in unterschiedlichen Preis- und Leistungskategorien angeboten. Hier geht schnell der Überblick verloren. Das sind unsere Empfehlungen aus den gängigsten Online-Shops:

Makita DTW300Z 18V

Der kraftvolle, bürstenlose Motor des DTW300-Schlagschraubers von Makita lässt eine kleine Baugröße bei längerer Akku-Laufzeit zu. Über drei Leistungsstufen wird das Drehmoment vorgewählt. Beim Schrauben-Lösen packt der elektrische Schlagbohrer mit einer Leistung von bis zu 330 Nm zu. Ein (wählbarer) Modus stoppt die Drehbewegung, sobald die Schraube gelöst ist. So kann sie nicht herunterfallen. Im sogenannten Schraubermodus stoppt die Anzugskraft automatisch nach kurzer Zeit in drei Stufen. So wird ein Beschädigen der empfindlichen Gewinde vermieden. Die solide Technik und die Extra-Features machen den Makita-Schrauber zu unserem Favoriten.



Bosch Professional GDS 18V-300

Auch der Bosch GDS 18V-300 punktet mit seiner soliden Technik. Im Vergleich zum Makita Akku-Schlagschrauber lässt sich hier jedoch das Drehmoment nicht in verschiedenen Leistungsstufen einstellen. So steht immer das maximale Drehmoment von 300 Nm und 2400 min-1 zur Verfügung. Ein Sicherheits-Feature bietet das günstige Bosch-Gerät doch: Im Linkslauf schaltet der Schlagschrauber dank Auto-Bolt-Release-Funktion automatisch ab. Auf Amazon wird der Bosch Akku-Drehschlagschrauber als Solo-Option ohne Extras, Akku und Ladegerät oder im Bundle mit zwei 4.0 Ah-Akkus, Ladegerät und dem L-Boxx-Werkzeugkoffer geliefert.



Trotec PIWS 10-20V

Der preiswerteste elektrische Schlagschrauber in unserem Vergleich, der PIWS 10-20V von Trotec, verfügt über eine elektronische Drehmomentvorwahl. Das gewünschte Anzugsmoment von 100, 150, 200, 300 oder 400 Nm wird über eine Taste am Schrauberfuß vorgewählt. Vier Stecknüsse in den gängigsten Größen (17, 19, 21 und 23 mm) gehören genauso wie ein kompakter Kunststoffkoffer zum Lieferumfang. Ein Li-Ion-Akku (4 Ah) samt Ladegerät ist ebenfalls im Preis inbegriffen. Ein LED-Arbeitslicht ist im Fuß verbaut.



Ryobi 18V One+ R18IW3-140 GZL

Wer nach einem Akku-Schlagschrauber mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis sucht, wird beim Ryobi 18V One+ fündig. Das Akkugerät bietet ein hohes Drehmoment von maximal 400 Nm, lässt sich aber in drei Stufen auch auf 180 oder 240 Nm begrenzen. Im Preis des Angebots sind der Lithium-Ionen-Akku (4 Ah) und das Ladegerät bereits mit inbegriffen. Vorteil: Der Stromspeicher kann in über 200 weiteren Akku-Werkzeugen des Herstellers eingesetzt werden.



Metabo SSW 18 LTX 400 BL 18V

Ein echtes Profi-Gerät mit Ausdauer ist der Akku-Schlagbohrer SSW 18 LTX 400 BL von Metabo. Der elektrische Schlagbohrer wird im soliden Kunststoffkoffer, jedoch ohne Ladegerät und Akku geliefert. Der Preis ist dennoch gehoben. Der effiziente bürstenlose Motor lässt über einen mechanischen Drehregler sogar zwölf Drehmomentstufen zu. Auch mit Arbeitshandschuhen funktioniert das komfortabel und punktgenau. Die fein abgestuften Anzugsmomente eignen sich für Pkw, Transporter und Lkw: von 70 über 100, 120, 130 und 140 bis zu 400 Nm. Das maximale Lösemoment beträgt satte 620 Nm. Dabei wiegt der Akku-Schlagschrauber auch nur zwei Kilogramm.



Einhell IMPAXXO 18/230 Power X-Change

Ein sehr beliebter Akkuschrauber ist der IMPAXXO 18/230 Power X-Change von Einhell. Das Werkzeug bietet zwar wenig technische Gimmicks, dafür aber Zuverlässigkeit. Der bürstenlose Motor sorgt für mehr Ausdauer als Vorgänger-Geräte, das Getriebe mit Quick-Stop-Funktion löst Radmuttern mit bis zu 230 Nm. Ein LED-Licht sorgt zudem für genug Sicht in dunklen Kellern und Garagen.



Welchen Vorteil bieten Akku-Schlagschrauber?

Ein elektrischer Akku-Schlagschrauber ist eine gute Lösung für mobiles Arbeiten oder gelegentliche Radwechsel. Der größte Vorteil: Die Geräte arbeiten kabellos. So sind Radwechsel und Heimarbeiten ohne Anschluss an Strom oder Kompressor (bei Druckluft-Schrauber) flexibel und ortsungebunden möglich. Außerdem sinkt die Stolpergefahr. Ein weiterer Vorteil vieler Akku-Systeme: Die Akkus sind vielfältig in mehreren Geräten einsetzbar. Die renommierten Marken-Hersteller bieten zum Teil mehrere Dutzende elektrische Werkzeuge und Gartengeräte – von Akku-Winkelschleifern über die Akku-Handkreissäge bis zum Akku-Mähroboter – an, die mit nur einem Wechsel-Akku betrieben werden können.

Kleiner Nachteil: Die Akkus passen oft nur in die Geräte desselben Herstellers. Entscheidet man sich für ein System, ist man markengebunden. Tipp: Ein Überblick über das gesamte Akku-Werkzeuge-Sortiment hilft, das System mit den für passenden Produkten zu finden.

Hat ein Akku-Schlagschrauber Nachteile?

Dem Plus an Komfort durch den kabellosen Betrieb steht bei Akku-Schlagschraubern ihr höheres Gewicht bei gleicher Leistung im Vergleich zu Druckluft-Schlagschraubern gegenüber. Das gewinnt vor allem dann an Bedeutung, wenn man das Gerät tagtäglich benutzen muss. Zudem sind Akku-Geräte oft verschleißanfälliger als die bewährte Drucklufttechnik. Doch auch das ist ein individuelles Ausschlusskriterium, das im privaten Gebrauch kaum ins Gewicht fallen sollte. Leistungstechnisch können auch Akku-Schlagschrauber mittlerweile mit den druckluftbetriebenen Werkzeugen mithalten – dazu spart man sich den Kauf eines Kompressors.