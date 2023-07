Schrauben und Muttern halten wortwörtlich das Auto zusammen. Das richtige Drehmoment sorgt dafür, dass sie dort bleiben, wo sie befestigt wurden. Ein digitaler Drehmomentschlüssel hilft im Sortiment der KFZ-Werkzeuge dabei, das außergewöhnliche Miteinander nach einer Reparatur zusammenzuhalten. AUTO ZEITUNG zeigt im Vergleich empfehlenswerte Produkte.

Was ist ein digitaler Drehmomentschlüssel?

Bei einem Drehmomentschlüssel handelt es sich um ein sogenanntes Schraub-Werkzeug mit einstellbarem oder angezeigtem Anzugsdrehmoment. Das Werkzeug gliedert sich in zwei Bauteile: der Kopf, bestehend aus einer Ratsche samt Einstellring für die Drehrichtung, und der Griff samt Griffhülse, der je nach Modell eine digitale oder analoge Skala zum Justieren des Drehmoments besitzt. Auf den Ratschenkopf wird je nach Nutzung der passende Steckschlüssel-Einsatz (Nuss) gesteckt. Die gängigsten Größen für den Antrieb der Ratsche sind 1/4, 3/8 oder 1/2 Zoll.

Der digitale Drehmomentschlüssel MicroClick MC 100/E von Proxxon verfügt über einen 3/8 Zoll-Vierkant-Antrieb und ist für ein Drehmoment zwischen zehn und 100 Newtonmeter ausgelegt. Das Werkzeug verfügt über eine Bluetooth-Schnittstelle, die es ermöglicht, die Messergebnisse auf dem Smartphone festzuhalten.

Digitale Drehmomentschlüssel im Produktvergleich

BGS Digitaler Drehmomentschlüssel

Hersteller BGS führt gleich mehrere Drehmomentschlüssel mit elektronischer Messtechnik im Programm. Für Arbeiten, die nach größerem Drehmoment verlangen, bietet sich der digitale Drehmomentschlüssel mit 1/2 Zoll Vierkant-Antrieb an. Er ermöglicht ein maximales Drehmoment von bis zu 200 Newtonmeter. Das kleinere Modell von BGS mit 1/4 Zoll Vierkant-Antrieb eignet sich mit einem Drehmoment zwischen sechs und 30 Newtonmeter für Arbeiten an filigranen Bauteilen. Im Lieferumfang beider Drehmoment-Schlüssel sind die benötigten AAA-Batterien enthalten, um die Elektronik in Betrieb zu nehmen.

Stahlwerk Digitaler Drehmomentschlüssel

Der digitale Drehmomentschlüssel von Stahlwerk ist ebenfalls mit zwei unterschiedlichen Antrieben in 1/2 Zoll oder 3/4 Zoll erhältlich. Über das Display lassen sich neben Newtonmeter unter anderem auch Pound-Foot (lb-ft), Pound-Inch (Ib-in) oder Kilogramm pro Meter (kg-m) und Zentimter (kg-cm). Während das größere Modell Drehmomente zwischen 30 bis 210 Newtonmeter ermöglicht, schafft das kleinere Modelle Werte zwischen sechs und 30 Newtonmeter. Achtung: Die aus Edelstahl und Industriekunststoff gefertigten Drehmomentschlüssel werden ohne die zwei benötigten AAA-Batterien ausgeliefert.

Brüder Mannesmann Elektronischer Drehmomentschlüssel

Der elektronische Drehmomentschlüssel von Brüder Mannesmann verfügt über einen 1/2 Zoll Antrieb, der sich beispielsweise für das Anziehen von Radschrauben nach dem Räderwechsel anbietet. Über die Steuerelemente der LCD-Anzeige lassen sich ebenfalls die vier gängigsten Maßeinheiten voreinstellen. Praktisch: Vier AAA-Batterien sind im Lieferumfang erhalten.

Welche Arten von Drehmomentschlüssel gibt es?

Anzeigender Drehmomentschlüssel

Die einfachste Form stellt der anzeigende Drehmomentschlüssel dar. Über eine mechanische Skala oder Messuhr wird das beaufschlagte Drehmoment angezeigt. Somit können Anwender:innen selbst visuell überprüfen, wann das gewünschte Drehmoment erreicht ist und keine weitere Kraft ausgeübt werden muss.

Auslösender Drehmomentschlüssel

Ein auslösender Drehmomentschlüssel verfügt über den Luxus einer einstellbaren Skala, mithilfe derer man das gewünschte Soll-Drehmoment einstellen kann. Wird das eingestellte Drehmoment erreicht, signalisiert das ein laut hörbares Knacken oder ein herausspringender farbiger Indikator.

Digitaler Drehmomentschlüssel

Mit Einzug von moderner Technik wurde der digitale Drehmomentschlüssel geschaffen. Hier wird das gewünschte Drehmoment (Maßeinheit: Nm, Ib-ft, kg-cm usw.) über ein Display am Werkzeug voreingestellt. Mittels einer elektronischen Messeinheit wird das voreingestellte Drehmoment auf dem Display dargestellt. Sobald die nötige Kraft erreicht wurde, macht der elektronische Drehmomentschlüssel akustisch darauf aufmerksam.

Muss ein digitaler Drehmomentschlüssel entspannt werden?

Ein mechanisch auslösender Drehmomentschlüssel nutzt in vielen Fällen für das Einstellen der benötigten Newtonmeter einen Druckfedermechanismus. Wird das Werkzeug nach Benutzung nicht genullt und dadurch die Feder entlastet, kann sich diese dauerhaft verformen. Die Genauigkeit der Messergebnisse kann somit abnehmen und in falschen Ergebnissen resultieren. Vor allem bei Bauteilen wie den Radschrauben oder -muttern, kann dies zu Unfällen durch sich lösende Bauteile führen.

Ein digitaler Drehmomentschlüssel verzichtet auf den Federmechanismus und kann deswegen im herkömmlichen Sinne auch nicht gespannt werden. Somit entfällt das Entspannen nach der Nutzung des digitalen Drehmomentschlüssels.