Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit, ein Hagelschauer oder Parkplatzrowdys, und Zack – eine unschöne Delle ziert das Auto! Eine Reparatur in der Werkstatt wird schnell teuer. Doch Ausbeulwerkzeug-Sets versprechen schnell und günstig Abhilfe für DIY-affine Autobesitzer:innen. So funktionieren die Sets zum selbst ausbeulen!

Dellen gehören wohl zu den größten optischen Ärgernissen für Autofahrer:innen. Sie sind schnell entstanden, Reparaturen in der Fachwerkstatt kosten Geld und Zeit – selbst bei einer professionellen Smart Repair. Die Instandsetzung lohnt sich, denn je makelloser der Wagen, desto höher der Wert des Autos – und desto glücklicher die Besitzer:innen. Das richtige Ausbeulwerkzeug verspricht hier schnell und günstig Abhilfe: Mit etwas Geschick kann man am eigenen Wagen selbst Hand anlegen. Bevor man loslegt, sollte erst einmal das richtige Werkzeugset angeschafft werden. Die Auswahl an Dellen-Reparatur-Sets ist groß. Eine günstige Empfehlung für Dellen in dünnem Blech ist das Quixx Dent Repair Kit. Die Dellen werden hier mithilfe von Heißkleber aus dem Blech gezogen.



Was sind Ausbeulwerkzeuge?

Unter Ausbeulwerkzeugen versteht man ein Set an Werkzeugen, mit dem Autobesitzer:innen im Bestfall einen leicht zu reparierenden Blechschaden selbstständig reparieren können. Die Dellen werden dabei je nach Set von innen herausgedrückt, mit einem speziellen Ausbeulhammer und Ausbeuleisen in Form gebracht oder von außen mit Hilfe von Saugnäpfen, Klebstoff oder angeschweißten Werkzeugen aus dem Blech herausgezogen – so genannte "Dent Puller". Je nach Werkzeug und Geschick kann der Schaden ohne eine anschließende Lackierung ausgebessert werden. Einige Methoden zum Dellen entfernen sind dagegen mit hohem Lackieraufwand verbunden und daher für Kfz-Werkstätten besser geeignet.

Die beliebtesten Ausbeulwerkzeuge im Vergleich

Diverse Online-Shops und Plattformen, wie etwa auch Amazon und eBay, bieten eine Vielzahl an Sets, die versprechen, Beulen einfach und ohne Lackschäden aus dem Blech drücken oder ziehen zu können. Die beliebtesten Sets im Vergleich:

Manelord Dellen-Reparatur-Set

Das Manelord Ausbeulwerkzeug ist ein typisches DIY-Reparatur-Set: Die Delle wird mit Heißkleber aus der Karosserie gezogen. Das Manelord-Set bietet dabei eine riesige Anzahl an Aufsätzen in verschiedenen Formen und Größen für kleinere Dellen auf dünnem Blech. Der Heißkleber wird auf Blech und Ausbeulwerkzeug gegeben und die Beule dank Gewinde ohne viel Kraft herausgezogen. Ist die DIY-Reparatur erfolgreich verlaufen, lässt sich der Klebstoff dank mitgeliefertem Lösemittel kinderleicht vom Auto entfernen.



Fly5D Saugnäpfe

Einfacher in der Handhabung und dazu sehr preiswert sind die Fly5D Saugnäpfe zum Ausbeulen. Das Vorgehen ist simpel: Auch hier wird die Delle durch Ziehen entfernt. Das Ausbeulwerkzeug wird dafür einfach auf die Stelle gedrückt. Zieht man den Saugnapf zu sich, springt das Blech wieder in Form und die Delle ist Geschichte. Das klappt am besten auf glatten, dünnen Blechstellen.



Mookis Paintless Body Repair Werkzeug

Auch günstig, aber eher für Personen mit Fingerspitzengefühl, ist das Mookis Werkzeugset. Kleinere Dellen können mit den dünnen Haken von der Blech-Innenseite ausgedrückt werden. Durch die Hebelwirkung funktioniert das auch recht leicht – die Delle muss nur gefunden werden. Das Set eignet sich, um etwa einen Hagelschaden zu beheben. Damit dieses Ausbeul-Set auch an jede Delle kommt, müssen eventuell Karosserieteile, Verkleidungen oder Abdeckungen abgenommen werden.



Shonwin Dent Puller Kit

Das Dent Puller Kit von Shonwin funktioniert mit Klebstoff, Platten und einer Metallstange. Die Platten werden mit einem Spezialkleber auf die Beule geklebt, eine Stange durch die Ösen geführt und mit gleichmäßigem Ziehen die Delle entfernt. Der niedrige Preis rechtfertigt zumindest einen Versuch, denn nicht jeder Blechschaden lässt sich mit dem Set auch entfernen.



Quixx Dent Repair Kit

Wer ein besonders günstiges Set sucht, wird beim Quixx Dent Repair Kit fündig. Für bereits unter 20 Euro ist dieses Set der Kategorie "Dent Puller" erhältlich. Beulen werden dabei von außen mit einem Gewinde und Heißkleber herausgezogen. Das funktioniert nur bei dünnem Blech und am besten bei etwa 18 bis 30 Grad Außentemperatur.



PDR Ausbeulwerkzeug

Das Dellen-Reparatur-Set von PDR bietet eine große Auswahl an Tools für die Entfernung von Beulen. Zum Inhalt des Sets gehören unter anderem ein sogenannter T-Bar, ein Dent Lifter, ein Mini-T-Bar und ein Bridge Dent Puller mit Gewinde. Dazu kommen eine Heißklebepistole samt Klebstiften, eine LED-Drahtplatte, um Blechschäden besser sichtbar zu machen, ein Gummihammer und jede Menge unterschiedliche Aufsätze für die Werkzeuge.



Affiliate Link PDR Ausbeulwerkzeug Set

Fly5D Dellen-Reparatur-Set

Ein weiteres Set mit vielen Werkzeugen steuert Fly5D bei. Das Kit besteht aus: einem T-Bar, zwei Brücken-Dellenziehern mit Gewinde, einem Hammer, 37 Aufsätzen, einer Heißlklebepistole mit Zubehör, Lösungsmittel, einem LED-Panel und mehr. Der Preis ist hoch, gemessen an der Vielzahl an Werkzeug jedoch gerechtfertigt.



BGS hydraulischer Karosserie-Richt-Satz

Für technisch begabte kann der BGS hydraulischer Karosserie-Richt-Satz eine Lösung für das Dellen-Problem darstellen. Das Werkzeug kann bis zu vier Tonnen Druck aufbauen, um so Dellen aus dem betroffenen Karosserieteil zu drücken. Je nach Stelle ist auch hier ein wenig schrauben notwendig, um das Werkzeug unter das Blech zu bekommen.



BGS DIY Karosserie-Ausbeul-Satz

Wer auf der Suche nach einem Set für die grobe Kfz-Karosseriereparatur ist, wird beim Karosserie-Ausbeul-Satz von BGS fündig. Das siebenteilige Set besteht aus drei Hämmern und einem Ausbeuleisen-Satz von vier Stück.



Wie funktionieren Ausbeulwerkzeuge?

Die meisten Kits zum Ausbeulen von Autos für den Heimgebrauch funktionieren recht simpel. Bei den meisten Sets handelt es sich um sogenannte Dent Puller-Werkzeuge, mit denen die Beule einfach herausgezogen wird. Diese sind besonders einfach in der Handhabung und sorgen auch nicht für weitere Schäden, da die Sogwirkung von Saugnäpfen oder Kraft des mitgelieferten Klebers nicht stark genug ist, um Lack und Blech zu beschädigen. Andere Ausbeul-Sets drücken die Beule von der Innenseite aus heraus. Mit diesen Kits für Laien und DIY-Schrauber:innen lässt sich jedoch nicht jeder Blechschaden beseitigen, eine Geling-Garantie gibt es nicht. Bei Lackschäden oder großflächigen Beulen ist ein Besuch in einer Kfz-Werkstatt deshalb ratsam.

Welche Dellen kann Ausbeulwerkzeug entfernen?

Die schlechte Nachricht vorweg: Nicht jede Delle kann in Eigenregie ausgebeult werden. Wichtig sind neben der Stelle auch die Größe und der Lack. Sollte Farbe fehlen oder gar das nackte Blech sichtbar sein, muss zwingend eine neue Lackschicht drauf – ein Besuch bei fachkundigem Werkstattpersonal ist oft unumgänglich. Im schlimmsten Fall kann ein Lackschaden zu Rost und damit zu noch mehr Reparatur-Aufwand führen. Kleine Schrammen können jedoch mit den richtigen Kits auch mit wenig Aufwand selbst repariert werden. Für Dellen gilt generell: je kleiner, desto einfacher die Reparatur. Dellen mit einem kleinen Durchmesser von wenigen Zentimetern können mit nahezu jedem Werkzeug-Set bearbeitet werden. Um das richtige Ausbeulwerkzeug wählen zu können, ist die Stelle nicht unwichtig. Befindet sich der Makel auf einer glatten Fläche auf der Karosserie, steht der Reparatur mit einem Ausbeul-Set wenig im Weg. Liegt die Delle an einer Kante, einer Blechfalz oder betrifft gar mehrere Karosserieteile des Autos, ist Fingerspitzengefühl gefragt, damit das Ergebnis der Dellenreparatur zufriedenstellend ist.

Was ist ein Ausbeulspotter?

Wer professionell mit Karosseriearbeiten zu tun hat, ist mit dem Ausbeulspotter bestens bekannt. Für Privatschrauber:innen ist dieses Profi-Dellenwerkzeug wohl auch eher ungeeignet – es sei denn, man hat einen Fuhrpark verbeulter Autos. Hinter dem Begriff verbirgt sich nämlich ein Schweißgerät, mit dem sich Werkzeuge direkt an das Blech des Autos anschweißen lassen, um dann möglichst einfach die Stelle ausbeulen zu können. Der Aufwand ist jedoch hoch: Der Lack muss ab, bevor die Werkzeuge auf das Blech geschweißt werden können. Nach der Anwendung am Fahrzeug ist also nicht nur das Entfernen der Dellenwerkzeuge nötig, die Stelle muss auch neu lackiert werden. Dazu sind Ausbeulspotter auch ein recht teures Ausbeulwerkzeug: Ab 250 Euro muss man für ein Gerät investieren. Wer dennoch einen benötigt, kann etwa zum CBR-90 ST Ausbeulspotter von Stahlwerk greifen. Das Punktschweißgerät kommt mit einer Vielzahl an Zubehör und ist für die Reparatur von dünnen Blechteilen (Kotflügel, Motorhaube, Dach) mit einer Dicke von 0,8 bis 1,6 Millimetern gedacht.



