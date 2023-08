Räder korrekt einzulagern, kann herausfordernd sein. Eine Reifen-Wandhalterung macht das nicht nur platzsparend, sondern auch schonend für Pneus und Felgen. Wir zeigen die besten Halter im Vergleich und verraten, ob man die Garagen-Ordner auch selbst bauen kann.

Wer große Reifenhändler besucht, bemerkt sofort die riesigen Regale, auf denen die Gummis lagern. Übersichtlich aufgereiht, leicht zu erreichen, gut belüftet. Doch in der eigenen Garage ist dafür oft kein Platz, und mit einem, maximal zwei Autos im Haushalt lohnt sich die Investition kaum. Die praktischen Reifen-Wandhalterungen nutzen die Vertikale anders aus: Die Räder werden einfach wie schöne Gemälde an die Wand gehängt. Das hat viele Vorteile – spart aber vor allem wertvollen Platz. Wir zeigen die besten Reifen-Wandhalterungen im Vergleich.

Diese Reifen-Wandhalterungen sind empfehlenswert

Auf der Suche nach einer passenden Halterung wird man schnell feststellen: Das Angebot ist riesig. Wir haben uns die in Online-Shops zum Verkauf stehenden Reifenhalter genauer angeschaut. Das sind unsere Empfehlungen:

Wiltec Autoreifen-Wandhalter

Die Wandhalterung für Autoreifen von Wiltec eignet sich mit einer Tragkraft von bis zu 50 Kilogramm pro Haken für nahezu alle gängigen Radgrößen. Mit einer Länge von 35 Zentimeter (Durchmesser: 38 mm) je Halter ist ein Herunterrutschen der Räder bei korrekter Montage auch so gut wie ausgeschlossen. Der Hersteller verwendet verzinkten Stahl, womit die Halter lange vor Korrosion geschützt sind. Befestigungsmaterial wird mitgeliefert, eine Felgenschutz-Ummantelung jedoch nicht.



Alurahmen24 Reifenhalter

Mehr Schutz ab Werk bietet das Felgenhalter-Set von Alurahmen24. Denn dem Vierer-Set wird eine Ummantelung für die Haltearme beigelegt. Die Halter sind aus pulverbeschichtetem Ganzstahl hergestellt und tragen bis zu 40 Kilogramm. Mit einer Länge von 260 Zentimetern lassen sich auch breite Räder aufhängen. Geliefert werden vier Halter inklusive Montagematerial. Der Preis ist jedoch etwas höher als bei einigen Konkurrenten.



Gakago Reifenhalter Wandhalterung

Der Reifenhalter von Gakago besticht vor allem durch die lange Aufhängung. Mit 26 Zentimetern können selbst breitere Pkw-Reifen problemfrei an der Wand aufgehängt werden. Dank 40 Kilogramm Tragkraft bleiben sie auch dort. Das notwendige Befestigungsmaterial wird im Autoreifen-Wandhalter-Set mitgeliefert. Die Halter selbst bestehen aus gehärtetem Eisen mit einer gegossenen Wandhalterung und Gummierung. Selbst die Schrauben sind pulverbeschichtet, um sie vor Korrosion zu schützen. Das Set ist bereits für knapp über 20 Euro zu haben. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist daher fast unschlagbar.



Mary Frey Reifenhalter

Auch die Wandhalter von Mary Frey profilieren sich durch ihre Länge: Mit 25 Zentimetern sind sie nur knapp kürzer als die Gakago-Halter. Die Belastbarkeit ist mit 40 Kilogramm jedoch identisch. Die Tragarme sind zum Schutz vor Kratzern mit einem schwarzen PVC-Schutzfilm beschichtetet. Mit im Set sind neben Schrauben und Dübeln auch eine kleine Wasserwaage, ein Profiltiefenmesser und ein Kugelschreiber. Mit knapp 30 Euro jedoch etwas teurer als die Konkurrenz.



Upgrade4Cars Reifen-Wandhalterung

Hersteller Upgrade4Cars schickt ein eigenes Wandhalterungs-Set bestehend aus vier Haken und passenden Edelstahlschrauben und Dübeln ins Rennen. Auch die Haltearme selbst bestehen aus Edelstahl und sind gummiert, um Kratzer an den Felgen zu vermeiden. Tragkraft: 40 Kilogramm pro Halter.



Edaygo Reifenhalter

Einfach und günstig: Die Halter von Edaygo sind solide Winkel mit PVC-Überzug zum Schutz vor Kratzern. Die Haken (Höhe und Länge je 10 cm) selbst bestehen aus drei Millimeter dickem Ganzstahl und werden im Vierer-Set versendet. Je Halter gibt der Hersteller eine Tragkraft von 25 Kilogramm an – somit ist dieses Produkt eher für kleinere Kompletträder (etwa bis 18/19 Zoll) geeignet. Im Paket befinden sich zudem alle benötigten Materialien für die Wandmontage.



Heybro Wandhalter für Autoreifen

Für die Schwergewichte unter den Kompletträdern eignet sich der Wandhalter von Heybro. Bis zu 50 Kilogramm dürfen an den Haltearmen jeweils aufgelegt werden. Die einzelnen Haken (mit Gummierung) messen dabei 27 Zentimeter in der Länge. Die Grundplatte in Felgenform soll nicht nur ästhetische Akzente setzen, sondern dank drei Schraubverbindungen auch besonders stabil sein. Das Set umfasst dafür auch je zwölf Schrauben, Dübel und U-Scheiben. Dazu legt Heybro noch einen Profiltiefenmesser mit ins Paket.



Lampa Wheel Holder

Eine etwas andere Herangehensweise an das Wandhalter-Thema legt Hersteller Lampa mit der eigenen Felgenhalterung an den Tag. Hier wird die Felge nicht einfach aufgelegt, sondern sogar mit einer Mutter gesichert. Wie das funktioniert? Anstatt die Felge an der Speiche oder der Radnabenbohrung auf den Haltearm zu legen, wird der Halter durch das obere Schraubenloch geführt. Eine Mutter soll verhindern, dass das Rad abrutschen kann. Die Halter eignen sich für Räder bis 205 Millimeter Breite. Über die maximale Tragkraft gibt der Hersteller keine Auskunft. Das Set umfasst neben vier Haltern auch acht Befestigungsdübel.



ECD Germany Autoreifen-Wandhalterung

Ein weiterer günstiger Mitbewerber ist die Wandhalterung von ECD Germany. Das Vierer-Set kostet knapp 15 Euro, bietet dafür aber auch nur einfache Haken mit PVC-Überzug. Mit etwa 105 Millimetern Länge sind sie kurz. Reifen werden hier jedoch mit der Felgen-Außenseite zur Wand aufgehängt – Kratzergefahr für Felgen mit überstehendem Rand. Dafür ist die Tragkraft mit 40 Kilogramm angemessen.



Wie wird eine Reifen-Wandhalterung befestigt?

Die Montage einer Reifen-Wandhalterung ist in der Regel recht einfach. Was benötigt wird, damit die Räder an der Garagenwand hängen bleiben, ist meistens im Lieferumfang erhalten. Dazu zählen: Dübel, lange Schrauben und die Gestelle selbst.

Zur Befestigung muss nur in passender Länge und mit dem richtigen Durchmesser ein Loch in eine tragfähige Wand gebohrt werden.

Welche Vorteile hat eine Reifen-Wandhalterung?

Eine Wandhalterung für die Lagerung von Autoreifen hat gleich mehrere Vorteile. Das bietet die Halterung:

Platzsparend: Viele Garagenwände bleiben oft ungenutzt. Eine Wandhalterung für Räder räumt diese auf, ohne Platz am Boden einzunehmen.

Schonend: Die Reifen haben bei dieser Art der Lagerung nur sehr wenig Kontakt zur Wand. Lagerschäden werden so ausgeschlossen.

Hohe Belastbarkeit: Viele Wandhalterungen lassen sich mit bis zu 60 Kilogramm belasten. Ein Komplettrad (Reifen & Felge) wiegt im Schnitt 20 bis 30 Kilogramm, die Halterung schafft dies also locker. Voraussetzung: Die Wand muss das Gewicht natürlich auch tragen können.

Universell: Viele Halterungen funktionieren mit allen gängigen Felgenmodellen. Die Größe spielt dabei kaum eine Rolle. Wichtig: Reifen ohne Felge dürfen nicht an einer Wandhalterung gelagert werden! Sie können sich durch das Hängen verformen!

Welche Alternativen zur Wandhalterung gibt es?

Nicht immer ist eine Reifenlagerung an der Wand die beste Lösung. Sei es, weil keine Wand tragfähig genug ist, der Platz fehlt oder in angemieteten Räumen und Garagen bohren untersagt ist. Dennoch müssen viele Autofahrer:innen ihre Winter- oder Sommerräder bis zum Wechsel irgendwo unterstellen.

Zwar können die Räder auch einfach in einer Ecke gestapelt werden, hier riskiert man jedoch Schäden, etwa durch punktuelle Belastung, Kratzer durch Bodenkontakt oder Staunässe zwischen aufeinanderliegenden Reifen und Felgen. Wie kann man Reifen lagern?

Für Privatpersonen mit einem Fahrzeug im Haushalt sind Felgenbäume eine gute Lösung, die Räder platzsparend und gut belüftet zu lagern. Wer mehrere Autos besitzt, kann auch zu einem Reifenregal greifen. Hier können – je nach Größe – mehrere Radsätze bequem aufbewahrt werden. Auch hier ist die punktuelle Belastung weitaus geringer, als wenn der Reifen auf dem Boden steht oder liegt, zudem kann Feuchtigkeit durch die stehende Lagerung schnell verdampfen. Reifentaschen können zusätzlich Schutz vor Staub und Schmutz bieten.

Die dritte Alternative: Die Einlagerung bei einer Werkstatt. Diese Option bietet sich an, wenn keine Garage zur Verfügung steht und sich auch der Keller – etwa, weil zu feucht oder zu eng – nicht zur Einlagerung von Autorädern eignet. Hier fallen zwar Kosten an, dennoch kann man hier darauf vertrauen, dass pfleglich mit den Pneus umgegangen wird und sie fachgerecht bis zum kommenden Saisonwechsel gelagert werden.

Was ist bei der Einlagerung von Rädern zu beachten?

Ein Großteil der Autofahrer:innen in Deutschland setzt trotz der immer besser werdenden Ganzjahresreifen auf je einen Satz Sommer- und Winterreifen. Während der eine Satz am Auto montiert ist, möchte der andere reifenschonend eingelagert werden. Das ist dabei zu beachten:

Vorbereitung: Bevor die Reifen ins Lager kommen – egal ob auf dem Felgenbaum oder der Wandhalterung – sollten sie von grobem Schmutz befreit werden. Besonders wichtig ist das bei Winterreifen, die Kontakt zu Streusalz hatten. Anschließend gut trocknen lassen und mit Reifenkreide beschriften.

Luftdruck erhöhen: Ein Reifen verliert über die Zeit Luft. Etwas mehr Druck (etwa 0,5 Bar über Empfehlung) sorgt dafür, dass man entspannt in die kommende Saison starten kann.

Lagerort wählen: Der ideale Ort für Reifen ist dunkel, kühl und trocken. Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit und Kontakt zu Ölen und Lösungsmittel sind No-Gos.

Kann man eine Reifen-Wandhalterung selbst bauen?

Wer handwerklich begabt ist, kann sich mit wenigen Materialien auch eine eigene Wandhalterung für Autoreifen bauen. Eine besonders einfache Möglichkeit, die Halterung selbst zu bauen, besteht darin, Balkenwinkel umzufunktionieren. Hierfür werden die richtigen Winkel benötigt (ideal sind etwa 120 auf 120 Millimeter, Stärke mindestens 40 Millimeter). Um Schäden zu vermeiden, kann ein biegbarer Kunststoff- oder Gummi-Schlauch über die Felgenauflage gezogen werden. Damit der Reifen nicht verrutscht, kann der Winkel auf der Auflageseite vorsichtig zu einem Haken umgebogen werden. Aber Achtung: Eine Garantie gibt es so nicht. Wer auf Nummer Sicher gehen möchte, sollte sich für ein Profi-Set entscheiden.