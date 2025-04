T-Roc mit bislang weißer Weste

Klarer Fall: Bislang erweist sich der T-Roc als Musterknabe bei der Hauptuntersuchung. Mängelherde sind keine auszumachen, und damit verdient der VW sich ein klare Empfehlung in puncto Zuverlässigkeit. Die häufigsten Mängel: falsch eingestellte Scheinwerfer, Wischerblätter verschlissen, Steinschlag in der Frontscheibe.

Gemessen an den City-SUV bietet der VW T-Roc ein überragendes, in Relation zu den meisten Kompakt-SUV ein durchschnittliches Raumangebot mit einem Laderaum von 445 bis 1290 l.

Neben dem Platzhirsch VW Tiguan hat sich mit dem günstigeren VW T-Roc ein weiterer Wolfsburger so richtig breit gemacht unter den kleinen und kompakten SUV – auch bei denjenigen, die gebraucht kaufen. Ein Ratgeber.

Positiv Gutes Raumangebot, variabler Laderaum, komfortables und sicheres Fahrverhalten, auch als Cabrio und sportliche R-Version, moderne Sicherheitsausstattung Negativ Teilweise billig wirkende Materialien im Innenraum, mager ausgestattetes Basismodell

Der VW T-Roc positioniert sich geschickt zwischen VW Tiguan und dem City-SUV T-Cross – und deckt damit eigentlich gleich zwei Klassen ab für potenziell Interessierte, die gebraucht kaufen. So entscheiden sich inzwischen häufig auch ehemalige Tiguan-Kund:innen für die günstigere Alternative. Seit seinem Start 2017 wurden allein in Deutschland weit über 200.000 VW T-Roc zugelassen, die nun nach und nach auf dem Gebrauchtwagenmarkt auftauchen. Für einen Gebrauchtkauf spricht, dass er nach den bisherigen Erfahrungen als sehr zuverlässig gilt (siehe Bild 7). In der ADAC-Pannenstatistik 2025 zählt der VW T-Roc zu den zuverlässigsten Modellen im Alter von drei bis zehn Jahren.

Den Einstieg markiert der Turbo-Dreizylinder 1.0 TSI mit anfangs 115 PS (85 kW), später mit 110 PS (81 kW) – eine sparsame und ausreichende Kraftquelle. Unterhaltsamer und ebenfalls effizient arbeitet der 1.5 TSI mit 150 PS (110 kW), wahlweise auch mit Doppelkupplungsgetriebe (DSG) und Allrad (4Motion). Die 2.0 TSI mit 190 PS (140 kW) und 300 PS (222 kW, VW T-Roc R) sind eher Randerscheinungen. Für viele sind die kräftigen 2.0 TDI mit 150 PS (110 kW) und 190 PS (140 kW) gebraucht interessanter, wahlweise auch als 4Motion und mit DSG. Der 1.6 TDI mit 115 PS (85 kW) wurde Ende 2020 durch den leistungsgleichen 2.0 TDI ersetzt.

Den VW T-Roc gebraucht kaufen: Ratgeber

Gemessen an den City-SUV bietet der VW T-Roc ein überragendes, in Relation zu den meisten Kompakt-SUV ein durchschnittliches Raumangebot mit einem Laderaum von 445 bis 1290 l. Seit Ende 2019 gibt es den T-Roc auch als Cabriolet (110 PS/81 kW, 150 PS/110 kW). Karosseriesteifigkeit und Fugenverläufe der Karosserie repräsentieren hohen VW-Standard. Das gilt aber nicht für die Materialien im Innenraum, wo knarzendes Hartplastik dominiert. Mit dem Facelift 2022 hat sich das gebessert. Im Euro NCAP-Crashtest erhielt der VW T-Roc fünf Sterne und zeigte nur moderate Belastungen für die Personen an Bord. Neben den gängigen Rückhaltesystemen hat bereits die Basisversion einen City-Notbremsassistenten, eine Kollisionswarnung, eine Fußgängererkennung und einen Spurhalteassistenten an Bord. Weitere Systeme gibt es optional, worauf man achten sollte, wenn man gebraucht kauft.

VW T-Roc mit gutem Fahrwerk

Der VW T-Roc überzeugt mit einer ausgewogenen und markentypischen Abstimmung. Auf der Hinterachse federt das SUV etwas poltriger als der überragend komfortable Tiguan, bügelt Unebenheiten aber immer noch gut weg, besonders mit dem optionalen adaptiven Dämpfersystem DCC. Im Handling fühlt sich der T-Roc angenehm direkt und agil an. Das gilt natürlich besonders für das dynamische Topmodell VW T-Roc R mit deutlich straffer abgestimmtem Fahrwerk.