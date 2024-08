Das kostet das Stärkste aller ID.3-Modelle

Serienmäßig nimmt man in der ersten Reihe auf Sportsitzen in Stoff und Kunstleder Platz. Gegen Aufpreis gibt es auch vom Hersteller ErgoActive genannte, elektrisch einstellbare Sitze in dunklem Microvlies.

Die 2021er Studie VW ID.X erwacht als das zugehörige Serienmodell namens VW ID.3 GTX zum Leben und ist seit Mitte August 2024 bestellbar. Die technischen Daten weisen satte 286 PS und mehr aus. Entsprechend schnell flitzt der GTI-Bruder auf Tempo 100. Das ist der Preis!

Preis: VW ID.3 GTX (2024) ab 50.795 Euro

Im Mai 2021 noch als Konzeptfahrzeug ID.X vorgestellt, hat das reaktivierte und inhaltlich neu besetzte GTX-Label seitdem an Fahrt aufgenommen. Das Serienmodell heißt gemäß der Namenspolitik folglich VW ID.3 GTX und ist seit Mitte August 2024 bestellbar. Preislich sortiert sich der Golf GTI-Bruder oberhalb des Pro S (hier alle Infos zum VW ID.3-Basismodell) bei 50.795 Euro ein. Der nochmal stärkere GTX Performance kostet ab 52.292 Euro (Stand: August 2024).

Antrieb (techn. Daten): 210- & 240-kW-Version

War die Studie VW ID.X mit dem 220 kW (299 PS) starken Antriebsstrang des ID.4 GTX und einer Batteriekapazität von 82 kWh ausgerüstet, kommt beim VW ID.3 GTX (2024) der brandneue E-Motor mit 210 kW (286 PS) und 545 Nm zum Einsatz. Damit ist der GTX das stärkste Modell seiner Baureihe, leistet das bisherige Topmodell Pro S doch maximal 150 kW (204 PS). Doch es kommt noch besser. Der VW ID.3 GTX startet auch als Performance-Version und toppt mit seinen 240 kW (326 PS) bis auf den ID.7 GTX die gesamte ID-Familie. Sprintet der 1985 kg wiegende ID.3 GTX bereits in flotten 5,9 s von null auf 100 km/h, benötigt der GTX Performance lediglich 5,7 s.

Die neue Batterie fasst 79 kWh (netto) und kommt unter anderem auch im ID.7 zum Einsatz. Sie lädt mit bis zu 185 kW und ermöglicht eine maximale Reichweite von 604 respektive 601 (Performance) km nach WLTP. Analog zu den bestehenden GTX-Modellen wird die Höchstgeschwindigkeit von 160 auf 180 km/h angehoben. Der VW ID.3 GTX Performance darf sogar 200 km/h rennen, ehe die elektronische Limitierung greift.

Apropos Fahrwerk: Serienmäßig kommt eine auf den VW ID.3 GTX (2024) eigens abgestimmte Progressivlenkung zum Einsatz. Der GTX Performance ist mit einem gleichsam überarbeiteten Adaptiv-Sportfahrwerk DCC ausgerüstet. Der neu parametrierte Fahrdynamikmanager nutzt laut Volkswagen mehr Sensorsignale, was dem System ermögliche, noch besser unterscheiden, wie sich Räder und Aufbau bewegen, um die Dämpfer besser zu steuern.

Exterieur: Sichtbar sportlicher

Der VW ID.3 GTX (2024) setzt sich mit einem veränderten Stoßfänger mit schwarzen Lufteinlässen in Rautenform und neuen Tagfahrlichtern vom Standardmodell ab. Weitere schwarz-hochglänzende Designelemente, neu gestaltete Seitenschweller und ein Diffusor am Heck sind ebenfalls Teil der GTX-Ausführung. Der Kompaktsportler steht zudem auf 20-Zoll-Leichtmetallrädern im "Skagen"-Design, die serienmäßig zweifarbig daherkommen. Auf Wunsch gibt es die Felgen auch komplett in Schwarz. Die Maße gibt Volkswagen mit 4265 mm in der Länge, 1809 mm in der Breite (2070 mm mit Außenspiegeln) und 1564 mm in der Höhe an.

Interieur: Premiere des neuen Cockpits

Foto: VW

Der Innenraum des VW ID.3 GTX (2024) ist gespickt mit Designelementen, die auf die GTX-Version hinweisen, angefangen von roten Ziernähten, über rote Applikationen im Multifunktionslenkrad bis hin zu GTX-Schriftzügen. Serienmäßig nimmt man in der ersten Reihe auf Sportsitzen in Stoff und Kunstleder Platz. Gegen Aufpreis gibt es auch vom Hersteller ErgoActive genannte, elektrisch einstellbare Sitze in dunklem Microvlies. Das neu gestaltete Cockpit feiert mit dem ID.3 GTX sein Debüt und kommt künftig in allen ID.3 zum Einsatz. Der Touchscreen misst nun 12,9 Zoll und die Menüführung soll intuitiver als bisher funktionieren. Die Fahrstufen werden wie beim ID.7 über einen Lenkstockhebel ausgewählt. Dank ChatGPT-Integration kann der Sprachassistent IDA auch diverse Fragen beantworten, die nichts mit dem Fahrzeug zu tun haben. Das Kofferraumvolumen beträgt 385 bis 1267 l bei umgeklappter Rücksitzlehne.

Assistenzsysteme im VW ID.3 GTX (2024)

Zur Standardausstattung im VW ID.3 GTX (2024) gehört unter anderem eine Geschwindigkeitsregelanlage (nachträglich aufrüstbar zur automatischen Distanzregelung ACC), ein Notbremsassistent mit Fußgänger- und Radfahrererkennung, ein Spurhalteassistent, eine Abbiege-Bremsfunktion und eine Verkehrszeichenerkennung. Zudem hat der Kompakte die "Lokale Gefahrenwarnung" Car2X an Bord. Optional lassen sich die Assistenzsysteme um einen "Travel Assist" erweitern, der Schwarmdaten nutzt und assistierte Längs- und Querführung über den gesamten Geschwindigkeitsbereich sowie einen assistierten Spurwechsel auf der Autobahn ermöglicht. Der Ausstiegswarner kostet ebenfalls Aufpreis, genau wie der "Park Assist Plus", der im GTX erstmals eine Remote-Funktion bietet.