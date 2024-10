Kommt der Fahrspaß-Corolla so zu uns?

2022 brachte Toyota seinen Volumen-Kompakten mit der Extraportion Fahrspaß auf dem Markt, Ende 2024 folgt bereits das Toyota GR Corolla Facelift. Optikretuschen sind zweitrangig: Es gibt mehr Drehmoment und erstmals eine Automatik. Auf dem Nürburgring dreht währenddessen ein Erlkönig seine Runden – ein Vorbote auf die Topversion GRMN?

Preis: Toyota GR Corolla Facelift (2024) ab umgerechnet 35.970 Euro

Renault hat ihn bereits zu Grabe getragen, Hyundai verabschiedet sich ebenfalls von ihm. Die "Hot Hatches", Kompaktsportler mit Steilheck, sind eine vom Aussterben bedrohte Fahrzeuggattung. Toyota hat aber gerade erst Gefallen an den schnellen Kompakten gefunden und bringt mit dem Toyota GR Corolla Facelift bereits Ende 2024 – nur zwei Jahre nach Marktstart – eine kleine Aufwertung in den Verkauf. Zunächst in den USA, wo die Modellpflege ab 38.860 US-Dollar (35.970 Euro; Stand: Oktober 2024) beim Händler steht, folgen auch Kanada, Ozeanien, Südostasien und der japanische Markt. Und Europa? Pläne, den GR Corolla mit der Modellpflege auch zu uns zu bringen, gibt es nach wie vor nicht.

Doch immerhin bleibt uns der Anfang 2024 aufgefrischte Toyota GR Yaris bestehen. Und an dessen Facelift knüpft der große Bruder augenscheinlich an, denn die Änderungen folgen dem Yaris Schritt für Schritt. Mit der Modellpflege bekommt der Corolla dezente Optikretuschen am Exterieur sowie im Innenraum. Der Großteil der Änderungen versteckt dagegen sich unter dem Blech. Mit dem GR Corolla Facelift zieht ein erstarkter Motor und erstmals auch ein Automatikgetriebe in den Kompaktsportler ein. Hier gibts alle Informationen zum Standard-Toyota Corolla.

Antrieb: Gleicher Motor, mehr Drehmoment und Automatik-Option

Das Toyota GR Corolla Facelift (2024) bleibt dem 1,6-l-Dreizylinder-Turbobenziner treu, legt aber eine Schippe drauf. Mit 304 PS (224 kW) und 370 Nm Drehmoment war der Vorgänger alles andere als untermotorisiert. Die Leistung steigt nicht, dafür aber das Drehmoment: 400 Nm verteilt der Kompaktsportler nach wie vor an alle vier Räder. Der GR-Four-Allradantrieb bleibt auch weiterhin variabel und passt je nach Bedarf die Kraftverteilung auf frontlastige 60:40 im Alltag, ausgeglichene 50:50 oder hecklastige 30:70 auf der Rennstrecke an. An Vorder- und Hinterachse sitzt mit dem Facelift nun serienmäßig ein Torsen-Achsdifferenzial für verbesserte Kurveneigenschaften. Dafür sorgt auch ein Feintuning am Fahrwerk, etwa mit neuen Federn, einem geänderten Dämpfer-Setup und angepassten Stabilisatoren.

Komplett neu im Programm ist dagegen das Automatikgetriebe. Hierbei handelt es sich natürlich nicht um ein Standard-Getriebe aus dem Toyota-Teileregal, sondern eine von Gazoo-Racing für den sportlichen Corolla sowie den GR Yaris entwickelte Achtstufen-Wandlerautomatik. Sie zeichnet sich durch flotte Gangwechsel und eine engere Getriebeübersetzung aus und verspricht auch bessere Sprintwerte als der Schalter, was auch an der exklusiv für den Automatik-GR angebotenen Launch Control liegen dürfte. Zudem ist das neue Getriebe ein Komfortgewinn – insbesondere für Automatik-verwöhnte nordamerikanische Kund:innen. Das GR Corolla Facelift wird aber auch in Zukunft weiterhin mit dem manuellen Sechsgang-Getriebe (samt intelligentem Rev-Matching) verkauft, "Save the Manuals"-Verfechter:innen dürfen also aufatmen.

Exterieur: Weiterhin ein verschärfter Fünftürer

Am Exterieur legt Toyota nur äußerst behutsam Hand an – und auch nur, weil es der Getriebekühler für die neue Automatik so verlangt. Der Kühlergrill an der Front wächst daher vornehmlich in die Breite, um dem gestiegenen Kühlungsbedarf aller Komponente Herr zu werden. Damit verschwinden auch die Nebelscheinwerfer, die bisher am Rand des unteren Kühlergrills Platz gefunden haben. Ansonsten bleibt alles beim Alten: Auch das Toyota GR Corolla Facelift (2024) baut auf der Karosserie des Serien-Fünftürers auf, tritt aber dank Spur- und Karosserieverbreiterungen, Spoilern und Tieferlegung deutlich bulliger auf. Auch an der Heckansicht tut sich nichts. Der Dreizylinder schnaubt weiterhin aus der dreiflutigen Abgasanlage.

Interieur: Neues Display

Die Änderungen im Interieur fallen weit weniger auffällig aus als beim kleinen Bruder GR Yaris. Während Toyotas scharfgemachter Kleinwagen für Europa und Japan einen komplett neuen Armaturenträger samt zum Fahrerplatz zugeneigtem Display bekommen hat, beschränkt sich das Toyota GR Corolla Facelift (2024) auf einen neuen 12,3-Zoll-Digitaltacho und einem verbesserten 8,0-Zoll-Touchscreen. Letzteres kann mit der Modellpflege per Sprachbefehl "Hey Toyota" etwa beim Navigieren helfen oder die Klimaanlage steuern. Zudem kann das Smartphone nun auch kabellos per Apple CarPlay oder Android Auto auf dem Bildschirm gespiegelt werden. Over-the-Air-Updates sind ebenfalls Teil der Neuerungen. Zudem ziehen mit Toyota Safety Sense 3.0 mehr Fahrsicherheitssysteme im Hot Hatch ein. Der Corolla bietet etwa einen Notbremsassistenten, eine adaptive Geschwindigkeitsregelanlage oder einen Spurhalteassistenten.

GRMN: Erlkönig erhärtet den Verdacht

Im September 2024 fuhr ein stark getarntes Toyota GR Corolla Facelift (2024) auf der Nürburgring-Nordschleife seine Runden. Da zu dem Zeitpunkt bereits klar ist, wie die Serienversion des modellgepflegten Kompaktsportlers zumindest in den USA auf die Straßen rollt, liegt die Vermutung nahe: Wir sehen hier die künftige Topversion! Darauf deuten unter anderem die Lufthutzen auf der Motorhaube oder der deutlich angewachsene Heckflügel hin. Beim Namen könnte das Kürzel "GRMN" (Gazoo Racing Masters of Nürburgring) wiederbelebt werden. Es hatte in Vergangenheit bereits eine kompressoraufgeladene Version der vierten Yaris-Generation geziert und war 2022 an einer streng limitierten Auflage eines verschärften Toyota GR Yaris zu finden.

Ob es sich jedoch nur um Feintuning an Fahrwerk und Antrieb handelt oder Toyota dem Dreizylinder noch mehr Leistung entlockt, ist nicht bekannt. Da die Folie allerdings auch die gesamte Front samt Motorhaube eindeckt, könnte zumindest der GR Yaris GRMN von 2022 hier einen Vorgeschmack bieten. Der kleine Bruder bekam in der auf 500 Einheiten limitierten Sonderserie für den japanischen Markt zwar keinen Leistungsboost, dafür aber eine kürzere Getriebeuntersetzung, eine versteifte Karosserie und Leichtbau – etwa in Form einer Carbon-Motorhaube. Diese könnte also auch den womöglich Toyota GR Corolla GRMN getauften Kompaktsportler für Rallye- und Renneinsätze zieren. Die Deutschland-Chancen sehen wir ähnlich realistisch wie für den herkömmlichen GR Corolla: so gut wie nicht vorhanden, obwohl der "Meister der Nordschleife" hier getestet wird.