Die zweite Staffel von "The Grand Tour" führte die Zuschauer unter anderem nach Colorado (USA), Kroatien, Dubai, Mosambik, New York, Spanien und in die Schweiz.

Aus "Celebrity Brain Crash" wurde "Celebrity Face Off": In der ersten Folge der zweiten Staffel traten David Hasselhoff (rechts) und Ricky Wilson im Jaguar F-Type gegeneinander an.

Ende 2018 geht die dritte Staffel von "The Grand Tour" mit dem Erfolgs-Trio Jeremy Clarkson, James May und Richard Hammond auf Amazon Prime online. Jetzt wurde Sebastian Vettel bei Dreharbeiten gesichtet. Alle Informationen, auch zu erster und zweiter Staffel gibt es hier!

Wird Sebastian Vettel in der dritten Staffel von "The Grand Tour" (2018) zu sehen sein? Die drei Moderatoren Jerermy Clarkson, James May und Richard Hammond hüllen sich noch größenteils in Schweigen, wenn es um Details zur neuen Staffel geht. Fotos aber zeigen den Ferrari-Star mit den Grand-Tour-Protagonisten. Dazu gesellt sich noch ein Ferrari 488 und ein Opel Kadett A. Was es damit genau auf sich hat? Wir sind gespannt! Andere (vom offiziellen Instagram-Account des Formats) geteilte Fotos zeigen Jeremy Clarkson mit Schnurrbart und Politessen-Outfit. Auch hier bleiben mehr Fragen als Antworten. Darüber hinaus gibt es weder ein offizielles Datum für den Start der dritten Staffel noch verlässliche Informationen über Länge, Umfang und Drehorte. Doch zwischen den Zeilen und aus der Erfahrung der ersten beiden Staffeln lassen sich einige Informationen herausfiltern: Starteten die ersten beiden Staffeln im November und Dezember, könnte auch die Neuauflage ab Ende 2018 auf Amazon Prime zu sehen sein. Die im Februar 2018 geendete Staffel zwei hatte elf, die erste 13 Folgen – in dieser Spanne dürfte sich wohl auch die dritte Staffel von "The Grand Tour" (2018) einordnen. Außerdem spekulieren britische Medien, dass die Studioaufnahmen erneut im stationär aufgebauten GT-Zelt in den Cotswolds nahe Oxford (Großbritannien) erfolgen könnten. Dass die Dreharbeiten bereits laufen, hat Jeremy Clarkson Ende März 2018 hat auf Twitter bestätigt: Ein Foto zeigt einen weißen VW Amarok auf einem verschneiten Waldweg. Ein weiterer Drehorte könnte der Iran sein – ein Traum von ihm, wie der britische Moderator in einem Radio-Interview ausplauderte. Mit der BBC seien im Iran Dreharbeiten für "Top Gear" aus politischen Gründen nämlich nie möglich gewesen. Den zwischenzeitlich aufgepoppten Gerüchten, dass Amazon Prime "The Grand Tour" mit der dritten Staffel einstellen wolle, erteilte Clarkson derweil eine klare Absage. Dennoch: Bislang sind Medienberichten zufolge nur drei Staffeln mit je 12 Folgen á 60 Minuten geplant. Eine Fortsetzung ist Stand jetzt ungewiss.

Jeremy posted in Jeremy Clarkson's Tribe on @DRIVETRIBE https://t.co/WP7s1GtVZf — Jeremy Clarkson (@JeremyClarkson) 27. März 2018

"The Grand Tour" (2018): Dritte Staffel mit Sebastian Vettel?

In der zweiten Staffel von "The Grand Tour" (Start im Dezember 2017) steckte von Beginn an der Wurm drin, was das Moderatoren-Trio Jeremy Clarkson, James May und Richard Hammond aber souverän wegmoderierte: Im Frühjahr 2017 verunfallte Richard Hammond bei Dreharbeiten in Mosambik mit einem Motorrad und war bewusstlos auf der Straße liegen geblieben. Im Juni des gleichen Jahres war der Brite die tragische Hauptfigur eines weiteren, aber weitaus spektakuläreren Unfalls: Mit dem elektrischen Supersportwagen Rimac Concept One kam er bei einem Schweizer Bergrennen von der Strecke ab. Obwohl das Wrack komplett ausgebrannt ist, war der Moderator mit dem Schrecken und einer Kniefraktur davon gekommen. Und nicht zuletzt landete auch Jeremey Clarkson im Frühherbst 2017 wegen einer Lungenentzündung im Krankenhaus.

"The Grand Tour" Staffel 2 im Teaser-Video:

Änderungen zur zweiten "GT"-Staffel

Inhaltlich bleibt die zweite Staffel von "The Grand Tour" durch ihren freimütigen Umgang mit Kritik in Erinnerung: Das Moderatoren-Trio gab nämlich unumwunden zu, dass "Celebrity Brain Crash" – prominente Studiogäste verunfallen im Sichtfeld des Grand-Tour-Zeltes – misslungen war. Stattdessen lässt es Stars und Sternchen im Jaguar F-Type gegeneinander antreten. Der Kritik, die Show sei zu gescriptet, stellen die Briten eine angeblich überhaupt nicht geplante Folge entgegen, die erwartungsgemäß im Chaos endet. Strukturell die größte Veränderung war zum einen der Drehort für die Moderation: Das Zelt, das bis dato für jede Folge an einen anderen Ort der Welt zog, blieb in England – passenderweise nahe Clarksons Haus. Zum anderen erhielt der bei den Fans unbeliebte Rennfahrer "The American" eine Nachfolgerin: Die 25-jährige Abbie Eaton übernahm die Aufgabe, getestete Autos in Rekordzeit über das Rund der TV-Show zu jagen. Nicht zuletzt gab es natürlich auch eine große Ausfahrt: mit einem Nissan-Pickup, einem alten Mercedes W123 und einem Motorrad durch Mosambik.

Richard Hammond crashing in Switzerland whilst filming the Grand Tour. pic.twitter.com/3rTxIrY6Rh — Gio (@Gio_57) 10. Juni 2017

Erste Staffel von "The Grand Tour"

Mit der ersten Staffel von "The Grand Tour" feierte die ehemalige "Top Gear"-Crew ein fulminantes Comeback mit einer noch spektakulären Bühnen-Show gleich in der ersten Folge. Nachdem die Zusammenarbeit zwischen Clarkson und der BBC im März 2015 unrühmlich geendet war, hat das Trio mit Amazon Prime einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der US-amerikanische Streaming-Dienst und Versandhandel durfte sich mit Clarkson, May und Hammond über ein Moderatoren-Trio freuen, das in aller Welt bekannt ist und dem neuen Format nachhaltig neue Fans beschert. Hinter dem Namen "The Grand Tour" steckt die Idee, die Show in einem großen Zelt weltweit in verschiedenen Ländern auftreten zu lassen – was aber nur eine Staffel anhielt. Schwamm drüber, schließlich zeigt der neue Titel auch, dass sich die Moderatoren von "Top Gear" endgültig abnabelt haben. Das Interesse ist trotz Clarksons BBS-Eskapade ungebrochen, wie der sicherlich nicht erstrebenswerte Rekord illegaler Downloads belegt: 7,9 Millionen Mal wurde die erste Folge von "The Grand Tour" heruntergeladen und schlug damit sogar Dauerbrenner wie "Games of Thrones". Zu den Highlights der ersten Staffel von "The Grand Tour" gehörte ohne Frage der Hypercar-Vergleich Ferrari LaFerrari gegen McLaren P1 und Porsche 918, aber auch der Buggy-Trip durch die Wüste und nicht zuletzt Clarksons Feststellung: "Die Deutschen bauen die besten Autos!"

"The Grand Tour" Staffel 1 im Teaser-Video:

