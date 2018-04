Der Renault Scénic ist nach dem Modus der nächstgrößere Van in der Renault-Familie. Er basiert auf dem Mégane und wird in zwei verschiedenen Längen gebaut: der Scénic misst 4,35 Meter, der Grand Scénic ist 21 Zentimeter länger als die Normalversion. Erstmals präsentierten die Franzosen den kompakten Van 1996, der heute in seiner dritten Generation auf dem Markt ist. Ab 18.900 Euro wechselt der Scénic mit 110-PS-Benziner den Besitzer.