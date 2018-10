Chris Evans hatte 2016 das Vakuum bei "Top Gear" füllen sollen, überzeugte dabei aber weder das Publikum noch sich selbst und geriet obendrein noch in einen Streit mit dem damaligen Co- und jetzigen Hauptmoderator Matt LeBlanc.

In Staffel 25 zeigen die drei Moderatoren Matt LeBlanc, Chris Harris und Rory Reid (von rechts) witzige wie spektakuläre Szenen in und am Auto.

Die 26. Staffel von "Top Gear"(2019) wird die letzte mit Matt LeBlanc sein, der Moderator möchte aus privaten Gründen aufhören. Freddie Flintoff und Paddy McGuinness ersetzen LeBlanc, Rory Reid konzentriert sich auf "Extra Gear". Alle Informationen!

Die 26. Staffel von "Top Gear" (2019) markiert erneut einen Wendepunkt in der wechselvollen jüngeren Historie der britischen TV-Show: Der charismatische Moderator und ehemalige Friends-Star Matt LeBlanc steigt 2019 aus und wird durch den ehemaligen Cricketspieler Freddie Flintoff und den Komiker Paddy McGuinness ersetzt, die ab Staffel 27 zu sehen sein werden. Sie flankieren Anchorman Chris Harris, während sich Rory Reid künftig auf das ergänzende Format "Extra Gear" konzentriert. "Der zeitliche Aufwand und die ausgedehnten Reisen trennen mich mehr von meiner Familie und meinen Freunden, als mir lieb ist", begründete Matt LeBlanc sein Ende als Top-Gear-Modeator. Eine weitere Änderung betrifft aller Voraussicht nach die hinlänglich bekannte Teststrecke Dunsfold Aerodrome in Surrey (England): Verschiedenen Medienberichten zufolge soll der ehemalige Militär-Flughafen für 1800 Häuser, ein Gesundheitszentrum und einen Park weichen. Für hartgesottene "Top Gear"-Fans dürfte das ein Schock sein, schließlich ist der Flugplatz schon seit 2002 in Benutzung der legendären Auto-Fernsehshow, deren jüngste Staffel seit dem 25. Februar 2018 im britischen Fernsehen zu sehen ist. Inhalte und ein Veröffentlichungsdatum für die 26. Staffel von Top Gear (2019) sind noch nicht bekannt.

"Top Gear" (2019) künftig ohne Matt LeBlanc

In der aktuellen und 25. Staffel von Top Gear (2018) führen wie schon zuvor Matt LeBlanc, Rory Reid und Chris Harris durch die Sendung. Mit zahlreichen sportlichen wie kuriosen Autos brettert das Trio durch das Bild, darunter Kia Stinger, Alfa Romeo Stelvio QV, McLaren 720S, Honda Civic Type R, Lexus LC, Mercedes-AMG E 63 und der russische Extrem-Geländewagen Sherp ATV. The Stig ist natürlich auch weiterhin unumstritten, auch wenn die Macher die 25. Staffel von "Top Gear" adezent verändert und einem breiteren Publikum zugänglich gemacht haben. Dazu gehört auch das Spin-off namens "Extra Gear", in Comedian George Lewis zusammen mit den drei Hauptmoderatoren Einblicke hinter die Kulissen von "Top Gear" gibt. Noch vor dem Start der 25. Staffel im Februar 2018 hatte BBC unfreiwillig einige Drehorte verraten: Entgegen der Absprachen mit der norwegischen Polizei seien Testfahrzeuge bei Dreharbeiten im Sommer 2017 im Atlanterhavstunnel nicht maximal 140 km/h gefahren, sondern deutlich schneller. Druckempfindliche Sensoren hätten Geschwindigkeiten bis 243 km/h registriert. Die Briten ließen verlauten, sie kooperierten mit der Polizei und weder Matt LeBlanc noch Chris Harris seien in dem Vorfall involviert gewesen. Norwegen reagiert mit empfindlichen Strafen auf überhöhte Geschwindigkeiten. Weitere Drehorte waren USA, Italien und Frankreich sowie Japan und Sri Lanka.

Starke Veränderungen bei Top Gear

Mit der 24. Staffel zeigte sich zuletzt ein stark verändertes "Top Gear". Zu enttäuschend waren offenbar die Quoten der 23. Staffel, die nach dem Abgang von Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May als neue Show unter altem Namen galt. Chris Evans sollte zur 23. Staffel das Vakuum bei "Top Gear" füllen, hat aber weder sich selbst noch das Publikum überzeugt, sodass er schon nach den ersten Folgen freiwillig den Hut nahm. Statt der durchschnittlich fünf Millionen Zuschauer zu Zeiten unter Clarkson, Hammond und May schauten anfangs noch 4,4 Millionen, zuletzt aber nur noch 1,9 Millionen Briten die "Top Gear"-Show. Die enttäuschenden Zahlen und das aufgeblähte Moderatoren-Team mit Matt LeBlanc, Sabine Schmitz, Eddie Jordan, Rory Reid und Chris Harris machten aus BBC-Sicht weitere Korrekturen nötig. Deshalb konzentrierte sich die Moderation seit der 24. Staffel von "Top Gear" vor allem auf Matt LeBlanc, Rory Reid und Chris Harris, die Co-Moderatoren Sabine Schmitz und Eddie Jordan erhielten nur noch sporadische Auftritte.