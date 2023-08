Jeremy Clarkson wurde als Moderator bei "Top Gear" bekannt. Doch was macht er jetzt? Wie viel Vermögen hat er mit "The Grand Tour", "Clarksons Farm" und anderen Projekten angehäuft? Hat er eine Familie oder einer Freundin? Und welche Autos fährt er privat? Die Antworten gibt es hier!

So wurde Moderator Jeremy Clarkson berühmt

Journalist

Jeremy Clarkson kennen die meisten wohl als Moderator der Autosendungen "Top Gear" (BBC) und "The Grand Tour" (Amazon Prime). Doch seine Karriere begann als Journalist, der sich früh auf Autos spezialisierte und von Beginn an für das 1993 gegründete "Top Gear"-Magazin schrieb. Seinen ersten Artikel über Autos veröffentlichte Clarkson nach eigener Aussage im Regionalblatt "Shropshire Star". Von da an dauerte es noch rund zehn Jahre, bis er zum ersten Mal einen Lamborghini testen durfte. Kurze Zeit schrieb er sogar als Spieletester für eine Computer-Zeitschrift. Clarkson verfasst zudem regelmäßig Kolumnen für "The Sun" und "The Sunday Times".



Autor

Jeremy Clarkson schrieb auch zahlreiche Bücher, die nicht nur über Autos handeln, sondern auf unterhaltsame Weise eine große Bandbreite an Themen behandeln. Zum Teil sind sie auch gebundene Sammlungen seiner Kolumnen.



Moderator

1988 stand Jeremy Clarkson zum ersten Mal für die BBC-Sendung "Top Gear" vor der Kamera. Nach einer rund zweijährigen Pause wurde das Format 2002 mit Richard Hammond und etwas später James May, der nach einer Staffel Jason Dawe ersetzte, neu aufgelegt und über die Jahre zu einer der erfolgreichsten Fernsehsendungen der Welt. Parallel zu "Top Gear" drehte Clarkson auch immer wieder andere Formate und moderierte Fernsehshows wie Robot Wars oder seine eigene Talkshow "Clarkson".

Jeremy Clarkson über den Klimawandel im Video:

Was macht Jeremy Clarkson heute?

Nach seinem Rauswurf bei "Top Gear" und seinem Neustart 2016 mit "The Grand Tour" auf Amazon Prime hat Jeremy Clarkson sich zudem als das Gesicht der britischen Version von "Wer wird Millionär?" ("Who want's to be a Millionair?") etabliert. Auch seine Tätigkeiten als Kolumnenschreiber bei "The Sunday Times" und "The Sun" setzt der Autor fort. Seit 2020 ist Clarkson als Landwirt gemeinsam mit Landwirtschafts-Profi Kaleb Cooper auf seiner eigenen Farm "Diddly Squat" tätig, betreibt mit seiner Freundin Lisa Hogan einen Farm-Shop sowie ein Restaurant und produziert parallel dazu die Amazon-Sendung "Clarkson's Farm". Die dritte Staffel ist für 2024 angekündigt. "The Grand Tour" wird nach Erfüllung und Ablauf des bestehenden Vertrags nicht weitergehen.

Skandale rund um Jeremy Clarkson

Seit Jeremy Clarkson in der Öffentlichkeit steht, bleiben auch die Skandale rund um seine kontroversen Aussagen nicht aus. Ob spitze Kritik an der BBC oder sexistische, rassistische sowie homophobe Sprüche in seinen Sendungen. Ganze Länder oder Landstriche mussten unter den Beleidigungen Jeremy Clarkson leiden. Egal, ob Wales, wo "niemand leben möchte", oder Deutschland, das mit zahlreichen Nazi-Referenzen verunglimpft wurde. Aufgrund diverser Aussagen Clarksons verweigern ihm zudem mehrere Länder wie Türkei, Argentinien oder Indien die Einreise.

Rauswurf bei "Top Gear"

Die BBC beendete 2015 die Zusammenarbeit mit Jeremy Clarkson als "Top Gear"-Moderator, nachdem Clarkson in alkoholisiertem Zustand den damaligen Co-Produzenten von "Top Gear", Oisin Tymon, attackiert hatte. Der Grund soll die Tatsache gewesen sein, dass es spät Nachts kein von Clarkson gewünschtes Essen mehr gab. Der Vorfall markierte den traurigen Höhepunkt der Skandale um Clarkson. Fans wollten ihn jedoch nicht als "Top Gear"-Moderator verlieren und versuchten, alle Hebel in Bewegung zu setzen, damit Clarkson bleiben kann. Vergeblich.

Herzogin Meghan Markle

Ende 2022 erreichte das Entsetzen über Jeremy Clarksons Worte einen weiteren Höhepunkt, der die Medien dazu veranlasste, ihm einen Rauswurf bei Amazon anzudichten, der so jedoch nicht passiert ist. Was jedoch tatsächlich passierte: Clarkson hat sich einmal mehr sehr schwer im Ton vergriff, als er in seiner Kolumne in "The Sun" über Herzogin Meghan Markle herzog und ihr mit einer "Game of Thrones"-Referenz eine mehr als widerliche Demütigung wünschte. Es hagelte laut Nachrichtenagentur PA rund 17.500 Beschwerdebriefe an den britischen Presserat Independent Press Standard Organisation (Ipso). Politiker:innen forderten Konsequenzen und eine Entschuldigung und auch Clarksons Tochter Emely Clarkson distanzierte sich von ihrem Vater. Es folgte eine Entschuldigung seitens Clarkson und er zog den Beitrag zurück. Er sei sehr schockiert, dass er so viel Leid verursacht hat und er würde in Zukunft vorsichtiger sein, so Clarkson in seinem Kommentar.

Politik und Umwelt

Hat Jeremy Clarkson in früherer Zeit offen den Klimawandel geleugnet, so steht er heute deutlich kritischer und ernster zu diesem Thema. Er machte 2019 im Kambodscha-Special von "The Grand Tour" auf die verheerenden Auswirkungen der Erderwärmung aufmerksam, schimpft aber auf Klima-Aktivist:innen. Man solle ohne Tamtam und Aufsehen einfach umweltfreundlicher leben, anstelle sich an Dinge zu kleben. Den Brexit lehnte er vehement ab. Über die politische Einstellung Clarksons sagte sein Moderatoren-Kollege James May dem Independent-Magazin im Sommer 2023, er sei im echten Leben "viel liberaler" als die Leute glauben würden.

Wie alt ist Jeremy Clarkson?

Der volle Name des britischen Moderators ist Jeremy Charles Robert Clarkson. Er wurde am 11. April 1960 in Doncaster, West Riding of Yorkshire, in England geboren. Seine Mutter war Lehrerin und sein Vater ein Kaufmann.

Wie groß ist Jeremy Clarksons Vermögen?

Jeremy Clarkson verdient laut eines Berichts auf der Onlineplattform der britischen Daily Mail pro Jahr rund 13 Mio. Pfund (umgerechnet ca. 15,2 Mio. Euro). Diese Summe setze sich aus den Gehältern von Amazon und dem britischen Fernsehsender ITV zusammen. Sein Vermögen belaufe sich auf über 50 Mio. Pfund (umgerechnet ca. 58,6 Mio. Euro)

Wo steht Jeremy Clarksons Farm?

Die "Diddly Squat"-Farm von Jeremy Clarkson, an die auch der Farm-Shop und ein Restaurant angegliedert ist, liegt in Chipping Norton/England. Der Farm-Shop hat Donnerstag bis Sonntag von 09:30 bis 16:30 Uhr geöffnet. Die Adresse lautet: 5-12 Chipping Norton Rd, Chadlington, Chipping Norton OX7 3PE, Vereinigtes Königreich.

Welche Autos fährt Jeremy Clarkson privat?

Die Autos in Jeremy Clarksons sind teils Alltagsfahrzeuge, Sportwagen und Kuriositäten, die er aus den Produktionen seiner Autosendungen mitgebracht hat. Im Alltag fährt Clarkson meist seinen 2008er Range Rover. Der Mercedes 600 Grosser LWB aus "Top Gear"-Zeiten ist noch in seinem Besitz, ebenso der Mercedes SL auf Discovery-Fahrgestell namens "The Excellent" aus "The Grand Tour". Jeremy Clarkson ist großer Verehrer der Marke Alfa Romeo, weshalb er im Besitz eines Alfetta GTV6 ist. Clarksons modernstes Auto ist zur Zeit der Bentley Flying Spur von 2022, den er sich selbst zum 60. Geburtstag geschenkt hat. Zudem besitzt er einen Lamborghini Trattori R8 270 DCR, der als Landmaschine auf seiner Farm im Einsatz ist.

Familie & Freundin: Hat Jeremy Clarkson Kinder?

Jeremy Clarkson war zweimal verheiratet. Seine erste Ehe mit Alex Hall 1989 hielt nur sechs Monate. 1993 heiratete er Frances Cain – mit ihr hat er drei Kinder: Katya, Finlo und Emily Clarkson. Seine zweite Ehe wurde 2014 geschieden. Emily hat Anfang 2023 ihr erstes Kind zur Welt gebracht und machte Jeremy Clarkson damit erstmals zum Großvater. Mit seiner Freundin Lisa Hogan, einem irischen Model, ist Jeremy Clarkson seit 2017 zusammen. Sie leben gemeinsam mit den zwei Hunden Sansa und Arya (Labradore, benannt nach "Game of Thrones"-Charakteren) in Chipping Norton, West Oxfordshire/UK.