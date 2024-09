So wurde Richard Hammond zur TV-Legende

Der Moderator von "Top Gear" (bis 2015) und "The Grand Tour" hat sich längst in die Herzen der Zuschauer:innen gequasselt.

Richard Hammond ist trotz seiner geschätzten 1,68 m eine wahre Größe im automobilen Showbiz und gelangte auch wiederholt durch Unfälle bei "Top Gear" und "The Grand Tour" in die Schlagzeilen!

Richard Hammond: So wurde er 2002 Teil des magischen Trios

"HAMMOND!" Jeremy Clarksons Ausruf ist in den Formaten des britischen Unterhaltungs-Dreigestirns Clarkson, Hammond und May ebenso etabliert wie kuriose Automobile und trockenster Humor. Der wieselige Richard Hammond fügte sich ab der ersten gemeinsamen "Top Gear"-Folge 2002 perfekt in den herrischen Auftritt von Clarkson und den Charakter des verrückten Professors May ein. Den Job bei der alsbald boomenden BBC-Show erhielt der damalige Radiomoderator, indem er seinen Firmenwagen, einen Renault Laguna, ins Lächerliche zog. Auch sein abgehalfterter Porsche 911 SC von 1982, mit dem er zum Vorstellungsgespräch erschien, beeindruckte Clarkson und sein Team nachhaltig. Der Rest ist Geschichte.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Richard Hammond präsentiert seinen Rollstuhl im Video:

Horror-Unfälle: Hammond zweimal mit dem Leben davongekommen

Ein nicht unerheblicher Teil in der Storyline von Richard Hammond und "Top Gear" beziehungsweise seit 2016 "The Grand Tour" (So könnte es nach dem Ausscheiden von Clarkson, Hammond und May weitergehen) sind seine beiden Unfälle während Dreharbeiten. 2006 kam er erstmals knapp mit dem Leben davon, als ihm bei 513 km/h in einem turbinengetriebenen Dragster ein Reifen platzte und er sich infolge überschlug. Der Brite erlitt schwere Kopfverletzungen und lag zwei Wochen lang im Koma. Bis heute kämpft er mit den Folgen: einem schwächelnden Kurzzeitgedächtnis.

>> Hier "The Grand Tour" auf Amazon Prime streamen

Sein zweiter Fauxpass vor der Kamera im Jahr 2017 endete glimpflicher. Im Rahmen eines Bergrennens in der Schweiz verlor Hammond die Kontrolle über den 800 kW (1088 PS) starken Rimac Concept One, der sich überschlug und einen Hang herunterpurzelte. Noch bevor der Elektro-Prototyp in Flammen aufging, konnte sich der Moderator aus dem Wrack befreien. Auf wundersame Weise brach er sich bei diesem Unfall nur das Knie.

News "The Grand Tour"-Nachfolger Hammond bestätigt Fortsetzung

Familie von Richard Hammond

Das Auto-Gen wurde Richard Hammond quasi in die Wiege gelegt – am 19. Dezember 1969 kam er in der Land Rover-Stadt Solihull zur Welt. Seine Großeltern arbeiteten in der Automobilindustrie der angrenzenden Großstadt Birmingham, wo unter anderem Rover bis 2005 seinen Hauptsitz hatte. Ursprünglich wollte Hammond Architekt werden, doch entdeckte der Autonarr sein Unterhaltungstalent beim Radio. Kurz vor seinem Start bei "Top Gear" heiratete er 2002 Amanda Hammond, mit der er seine beiden Töchter Isabella und Willow hat. Anfänglich zeigten seine Töchter kein gesteigertes Interesse am Thema Auto, doch in letzter Zeit ist besonders seine Tochter Isabella, auch Izzy genannt, immer häufiger in seinen Videos zu sehen und will nun in die Fußstapfen des berühmten Vaters treten. Die Familie bewohnt eine kleine Burg in Herefordshire an der Grenze zu Wales. Zudem besitzt Hammond weitere Immobilien, unter anderem eine Wohnung in London.

Weiteres um und von Jeremy Clarkson, Richard Hammond & James May:

Vermögen und Autos: So viel besitzt Richard Hammond

Das kann sich sehen lassen: Die Autosammlung von etwa 20 bis 30 Fahrzeugen von Richard Hammond beeindruckt. Besonders imposant sind dabei die britischen Klassiker vom Schlage eines Jaguar E-Type oder eines frühen Land Rovers. Doch auch mehrere Ford Mustang und Porsche 911 füllen die Garagen des Briten. Sein Vermögen wird auf etwa 45 Mio. Euro geschätzt.