Für die Retro-Testfahrt begeben wir uns ins gut gefüllte AUTO ZEITUNG-Archiv: Hier finden wir Fahrberichte faszinierender Autos. Dieses Mal: der Mitsubishi Lancer Evolution VIII von 2004.

Mit dem Mitusbishi Lancer Evolution VIII, wie der heckflügelbewehrte Allradler in seiner jüngsten Entwicklungsstufe heißt, ließ die Marke ihrem Image-Träger wieder einmal eine Menge Feinschliff angedeihen. Zu den markanten Kennzeichen gehören das neue Mitsubishi-Gesicht mit größerem Logo im geteilten Kühlergrill sowie der mächtige, inzwischen aus Carbon gefertigte Heckflügel. Wem der zu protzig ist: Gegen 400 Euro Aufpreis ist ein wesentlich dezenterer Heckspoiler erhältlich, lederbezogene Recaro-Sitze inbegriffen. Apropos Preise: Der Evolution VIII kostet satte 5110 Euro weniger als sein Vorgänger. So sind nun 38.490 Euro zu entrichten, um eine der 300 für Deutschland vorgesehenen 265 PS (195 kW) starken Raketen ab März 2004 besitzen zu dürfen. Die 15 PS Minderleistung gegenüber dem Vorgänger begründen sich laut Mitsubishi in den Maßnahmen zur Einhaltung der Abgasbestimmungen des inzwischen europaweit homologierten Mitsubishi Lancer Evolution VIII. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

Classic Cars Audi quattro/Mitsubishi Lancer: Classic Cars Audi quattro gegen Lancer 2000

Der Mitsubishi Eclipse Cross PHEV (2021) im Video:

Retro-Testfahrt mit dem Mitsubishi Lancer Evolution VIII

Die resultierenden leichten Einbußen bei den Fahrleistungen (acht km/h geringere Höchstgeschwindigkeit, 1,3 Sekunden mehr für den Sprint von Null auf 100 km/h) sind im Fahrbetrieb des Mitsubishi Lancer Evolution VIII aber kaum spürbar. Oberhalb Drehzahlen von 3500/min setzt der Turbolader den überarbeiteten 2,0-Liter-Vierzylinder dermaßen unter Druck, dass es die verstärkte und aerodynamisch optimierte Lancer-Karosserie geradezu nach vorn reißt. Sein wahres Potenzial zeigt der EVO jedoch in Kurven, insbesondere dank der neuen Giermoment-Regelung Super AYC. Sie ermöglicht unter Berücksichtigung der Gierrate eine variable Antriebskraft-Verteilung zwischen den Hinterrädern – je nach Schlupf von maximal 70:30. So durchpflügt der Mitsubishi Lancer Evolution VIII, unterstützt von der direkten Lenkung, fast spielerisch alle Kurvenradien. Dabei fühlt man, wie sich das Auto beim Beschleunigen aus engen Kehren förmlich auf dem kurvenäußeren Hinterrad abstützt und frei von Untersteuern nach vorne stürmt. In der Summe ergibt sich also ein nochmals verbessertes Handling – zugunsten des Fahrspaßes.

Weiterlesen:

Modern Classics BMW M3 GTS: Retro-Testfahrt Der M3 GTS ist eine heiße Angelegenheit

Technische Daten des Mitsubishi Lancer Evolution VIII