2024 flimmert "The Grand Tour" ein letztes Mal mit Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May über die Bildschirme. Letzterer spricht nun über für eine neue Auto-Show. Das steckt dahinter!

James May über neue Auto-Show – "The Grand Tour"-Nachfolger in Sicht?

In einem Interview auf BBC Radio 4 im Dezember 2023 verrät James May, dass er nicht ausschließen könnte, wieder mit Jeremy Clarkson und Richard Hammond zusammenzuarbeiten. Laut eigener augenzwinkernder Aussage sei er jetzt erstmal "arbeitslos" und habe noch keine Zukunftsprojekte mit den anderen beiden "The Grand Tour"-Moderatoren geplant. Doch: "Ich spreche regelmäßig mit ihnen." Auf Nachfrage führt May aus: "Es kommt darauf an, wie diese neue Show aussieht." Die Gespräche mit Clarkson und Hammond würden sich wohl auch darum drehen, wie man ein gutes Konzept hinbekommt, statt irgendetwas übers Knie zu brechen.

"Auch wenn unsere Zeit bei The Grand Tour zu Ende geht und Top Gear vorerst pausiert, gäbe es keine bessere Zeit für eine Auto-Show als jetzt", verrät der Brite. Die Zukunft des autonomen Fahrens, neue Antriebstechnologien sowie der generelle Wandel der Beziehung zum Automobil und zum Fahren wären der perfekte Inhalt für ein neues TV-Format. Doch James May weiß: "Die Auto-Sendung muss völlig neu gedacht werden." Völlig arbeitslos wäre James May aber auch ohne eine neue Auto-Show mit Jeremy Clarkson und Richard Hammond nicht: Auf Amazon läuft weiterhin seine Reisedoku "James May: Unser Mann in..." und seine Koch-Show "Oh Cook!". Auch Clarkson ist mit seinem Bauernhof "Clarkson's Farm" noch längst nicht von der Bildfläche verschwunden. Als einziger der drei Moderatoren liefert Hammond auf DMAX mit "Richard Hammond's Car Workshop" noch Auto-Inhalte. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars fährt den BMW i7 M70 xDrive (2023) im Video: