Vergangenes Jahr, am 13. September 2024, musste die eingeschworene Gemeinschaft der Petrolheads einen großen Verlust hinnehmen. Die letzte Folge "The Grand Tour" flimmerte über den Streaming-Anbieter Prime Video über die Mattscheiben der Fans. Danach war Schluss – zwar nicht für die Serie, aber für das britische Moderations-Trio. Gemeinsame Projekte schienen vorerst nicht mehr in Planung.

Top Gear-Trio kehrt mit "The Not Very Grand Tour" zurück

Doch keine fünf Monate später, im März 2025, lassen Jeremy Clarkson, James May und Richard Hammond ein gemeinsames Lebenszeichen verlauten. Das Wiedersehen mit den ulkigen Engländern erfolgt allerdings nicht in gewohnten Rahmen der "Grand Tour". Die Nachfolgeserie der ehemaligen Top Gear-Moderatoren soll zwar unter dem gleichen Namen "The Grand Tour" weitergehen, allerdings ohne Clarkson, May und Hammond. Unter dem Titel "The Not Very Grand Tour" ist wiederum deren Comeback geplant, wie Amazon am 14. März 2025 mitteilte. Letzte Zweifel dürfte auch der Eintrag auf der offiziellen Webseite der "British Board of Film Classification" (BBFC) ausräumen.

Dieser teasert bereits den Inhalt der ersten Episode an, die den Namen "The Glory and The Power" trägt und 2024 produziert wurde. Auch eine Zusammenfassung des Inhalts ist auf der Webseite hinterlegt. Laut Eintrag zelebriert das Team den Verbrennungsmotor und blickt dabei auf Filmmaterial vergangener Abenteuer und Testfahrten zurück. Noch mehr Grund zur Freude dürfte der Regisseur der Folge auslösen. Phil Churchward arbeitete mit dem Trio schon zu Zeiten von "Top Gear" und "The Grand Tour" zusammen. Wann das neue Projekt von Clarkson, May und Hammond zu sehen sein wird, wurde seitens Amazon ebenfalls kommentiert. Laut einer Pressemitteilung soll "The Not Very Grand Tour" am Freitag, 18. April 2025, erscheinen.