James May: Vita, Vermögen & Autos von "Captain Slow" Das muss man zu James May alias "Captain Slow" wissen

James May war von 2003 bis 2024 an der Seite von Jeremy Clarkson und Richard Hammond zu sehen. Seine Vita führte ihn eher zufällig zu "Top Gear" und "The Grand Tour"!

James May war – und das ist nur schwer zu glauben – nie ausschließlich auf Autosendungen wie "Top Gear" oder "The Grand Tour" spezialisiert, wie Sendungen à la "Our man in Japan" beweisen. Wie aus May "Captain Slow" wurde, wie groß sein Vermögen ist und was er nach "The Grand Tour" macht, hier!

James May: So kam er zu Top Gear/The Grand Tour und seinem Spitznamen "Captain Slow"

Den Gegenpart zum sarkastischen Jeremy Clarkson und zum wuseligen Richard Hammond bildet seit 2003 James May. Der technikbegeisterte Brite ist nicht nur der Ruhepol des Autotrios, sondern geht auch die Fahrten mit den schnellsten, teuersten und kuriosesten Automobilen eher gemächlich an – was ihm in Rekordzeit den Spitznamen "Captain Slow" einbrockte. Sein ursprünglicher Einstieg bei "Top Gear" erfolgte sogar schon 1999, bevor die Show abgesetzt und komplett überarbeitet wurde. Obwohl er damals Clarkson ersetzen sollte, wurde er wenige Monate später schon wieder gekündigt.

Aber der Reihe nach: Geboren ist James May am 16. Januar 1963 im britischen Bristol. Schon früh faszinierte ihn Technik, doch einen wirklichen Plan vom Leben hatte er laut eigener Aussage nie. So war es eher dem Zufall geschuldet, dass May nach einem Musikstudium und einer Reihe von Rauswürfen bei verschiedensten Anstellungen bei einer Automobilzeitschrift landete. Auch dort fiel der Autofan wenig später in Ungnade, als er seine Texte mit geheimen, süffisanten Botschaften spickte. Über weitere Umwege landete er dann bei Top Gear.

"Our man in" & "Oh Cook!": Diese Shows produziert James May auch

Dass James May nie auf Autos spezialisiert war, sondern auch kulturell-geschichtlich sehr interessiert ist, zeigen nicht nur famose "The Grand Tour"-Beiträge wie der zur Entstehung des Ford GT, sondern auch weitere Produktion jenseits des Trios mit Jeremy Clarkson und Richard Hammond. So bereiste er für die Prime-Sendung "James May: Our man in ..." Japan, Italien und Indien. In "Oh Cook!" steht der Brite am Herd, kocht Rezepte aus seinem eigenen Kochbuch und nimmt sich Expert:innen zur Seite. Beide Produktionen dürften über die im September 2024 beendete Tätigkeit bei "The Grand Tour" hinaus weiterlaufen.

Mays Vermögen & Autosammlung

Da James May neben seiner Erfolge mit Top Gear beziehungsweise The Grand Tour noch mehrere andere Sendungen über Länderkulturen oder seine zweifelhaften Kochkünste moderiert, konnte er ein beträchtliches Vermögen aufbauen. Verschiedene Quellen schätzen es auf knapp 40 Mio. Euro. Zu seinen Besitztümern gehört ein mehr als drei Millionen Pfund teures Haus in London, das er gemeinsam mit seiner langjährigen Lebensgefährtin Sarah Frater bewohnt.

Es beherbergt auch seine mehr als 40 Motorräder und seine Autos. Zu der Sammlung gehören unter anderem ein Ferrari 458 Speciale, ein BMW i3, ein Tesla Model S P100D, ein Toyota Mirai, ein Datsun 120Y und ein Alfa Romeo 164. Seinen Rolls-Royce Corniche hat er verkauft, weil er allergisch auf die Sitzpolster reagierte.

Übrigens, im Vergleich zu Hammond kam James May bei all seinen Stunts und Hochgeschwindigkeitsfahrten recht unbeschadet davon. Sein bislang heftigster Crash ereignete sich 2022 beim Filmen der Folge "A Scandinavian Flick" in Norwegen, als er bei einer Beschleunigungsfahrt mit einem Mitsubishi Lancer Evolution VIII in eine Tunnelwand raste. Bis auf ein paar Nackenschmerzen blieb der Moderator unverletzt. Er entschuldigte sich später allerdings bei der Mitsubishi-Fangemeinde dafür, dass er das Auto geschrottet hat. Auch das zeigt den Charakter von James May.