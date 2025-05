Die "Nice-Price"-Tochtermarke von Adria bietet mit dem Sunliving V 60 SP (2025) auch einen klassischen Sechs-Meter-Campervan für vier in zwei Modellen an. Das kostet der Kastenwagen und diese Ausstattung bietet er!

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Keine Überraschungen in der Vogelperspektive: So sieht ein typischer Sechs-Meter-Kastenwagen aus.

Das Standardmodell des V 60 SP kommt mit einem Doppelbett in gewohnter Einbauhöhe. Das Mittelteil lässt sich wegklappen.

Ein Van, zwei Grundrisse, vier Schlafplätze und sechs Meter Außenlänge: So lässt sich der Sunliving V 60 SP in Zahlen zusammenfassen.

Preis: Sunliving V 60 SP (2025) ab 56.999 Euro

Als "Nice-Price"-Marke positioniert sich Sunliving unterhalb der Muttermarke Adria. Sunliving ist jung, dynamisch und sucht nach Freiheit – so präsentiert sich die slowenische Marke zumindest online. Die Zielgruppe sind daher auch Familien, gerne auch sportaffin. Und die gewinnt man vor allem durch den Preis. Im beliebten Sechs-Meter-Campervan-Segment (hier die gängigen Wohnmobil-Bauarten erklärt) geht der Sunliving V 60 SP (2025) daher ab bereits 56.999 Euro Basispreis auf Kundenfang. Der Van ist so klassisch eingerichtet, wie es in dieser Klasse nur geht: Doppelbett für zwei, Kompaktbad, Halbdinette vorne, hinzu kommt ein optionales Schlafdach, damit auch tatsächlich die Familie verreisen kann.

Neben dem "normalen" V 60 SP bieten die Slowen:innen den Van noch als Sunliving V 60 SP Family ab mindestens 57.499 Euro an (Alle Preise: Stand Mai 2025). Der Unterschied: Im Heck ist nicht das typische hochklappbare Doppelbett untergebracht, sondern ein Etagenbett mit vier serienmäßigen Schlafplätzen. Das Aufstelldach gibt es beim "Family"-Grundriss auch nicht gegen Aufpreis, dafür aber deutlich mehr Platz in der Heckgarage. Die technische Basis spendiert bei beiden 60ern der Klassenprimus Fiat Ducato.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Zehn Tipps zum Wohnmobilkauf im Video:

Innenraum: Unterschiedliche Bettenkonzepte bei gleichem Grundriss

Der große Unterschied zwischen dem "regulären" Sunliving V 60 SP (2025) und dem V 60 SP Family ist wie bereits erwähnt das Heckbett. Während im Standardmodell das klassische Doppelbett mit einer Liegefläche von 195 x 140 cm in gewohnter Einbauhöhe über der Heckgarage thront, haben die Entwickler:innen aus dem slowenischen Novo Mesto für das "Family"-Modell eine ausgefallenere Lösung gefunden: Hier gibt es Etagen-Doppelbetten. Das untere misst identische 195 x 140 cm, oben muss das Bett aufgrund der sich verjüngenden Kastenwagen-Karosserie leicht schrumpfen, bietet mit 175 x 140 cm aber zumindest für Kinder ausreichend Platz.

Foto: Adria

Die Heckgarage ist in beiden Modellen allerdings auch als Fahrradgarage (hier Fahrradträger-Systeme für Wohnmobile in der Übersicht) nutzbar. Das einfache Doppelbett des Standard-V-60 lässt sich mittig hochklappen und erlaubt so auch den Transport höherer Gepäckstücke. Im "Family" ist das untere Bett ebenfalls klappbar. Stehende Fahrräder lassen sich auch unter dem oberen Etagenbett parken, bei Bedarf kann jedoch auch das zweite Heckbett komplett herausgenommen werden.

Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:

Der übrige Grundriss der beiden Modelle des Sunliving V 60 SP (2025) gleicht sich dagegen hinsichtlich Aufbau wie Ausstattung. Beide sind nach gewohntem Sechs-Meter-Kastenwagen-Schema ausgelegt. Bedeutet: Vorne haben die Entwickler:innen die Halbdinette mit vier Sitzplätzen eingepflanzt. Die Tischverlängerung ist bereits serienmäßig an Bord, ebenso ein Isofix-Platz. Einen zweiten gibt es auch nicht gegen Aufpreis, hier dürfte die leicht angeschrägte Sitzfläche des Gangplatzes der Grund sein – ein Kindersitz passt hier nicht drauf. Im Standardmodell steht die Leiter zum optionalen Schlafdach (Liegefläche: 200 x 130 cm) ebenfalls in der Sitzgruppe, eine Notbettlösung für die Sitzgruppe selbst ist dagegen nicht vorgesehen.

Foto: Adria

Auch die Seitenküche samt Zweiflammen-Gaskocher (hier die besten Campingkocher im Test) und getrennt abdeckbarer Spüle ist in dieser Klasse nicht exotisch. Sie wird jedoch ebenfalls etwas angeschrägt und verjüngt sich in Richtung Schiebetüre, weshalb der typische Kühlschrank-Einbauort am Kopfende keine Option ist. Das Kompressor-Gerät (hier 12-V-Kühlboxen im Test) mit serienmäßig 84 l Stauvolumen ist daher unterhalb des Kleiderschranks eingebaut. Gegen Aufpreis bietet Sunliving auch einen familientauglichen 138-l-Kühlschrank an, wenn auf Stauraum im Kleiderschrank verzichtet werden kann.

Ein vollausgestattetes Bad ist ebenfalls an Bord beider Modelle des Sunliving V 60 SP (2025). Dieses beihaltet auf kleinem Raum ein drehbares Kassetten-WC (hier unsere Empfehlungen zu Campingtoiletten), ein Festwaschbecken, eine vollständige Duschausstattung sowie etwas Stauraum. Die Wassertanks (so reinigen und desinfizieren) fassen bei beiden Modellen 100 l Frisch- und 90 l Abwasser, Isolierung und Beheizung des Grauwassertanks gibt es bei beiden Grundrissen nur gegen Aufpreis.

Apropos Heizung: Hier setzen sowohl V 60 SP und V 60 SP Family serienmäßig auf Diesel (so eine Standheizung nachrüsten) und auf die Truma Combi D 4, ein Upgrade auf die Combi D 6E ist ebenfalls möglich. Das erspart einen großen Gaskasten in der Heckgarage, weshalb eine Elf-Kilogramm- respektive im Family eine 2,7-kg-Gasflasche (hier alles zu Kosten und Wechseln) an Bord genügen, um den Herd zu betreiben.

Ähnliche Wohnmobile:

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Der Sunliving V 60 SP (2025) basiert auf dem Fiat Ducato. Als Antrieb dient serienmäßig die 140-PS-Version (103 kW) des 2,2-l-Multijet-Turbodiesels. Gegen Aufpreis ist auch die höchste Leistungsstufe des Vierzylinders mit 180 PS (132 kW) lieferbar, diese allerdings ausschließlich in Verbindung mit dem sonst aufpreispflichtigen Achtstufen-Automatikgetriebe (hier Aufbau, Arten und Funktion erklärt). Die technisch zulässige Gesamtmasse des Campervans bleibt stets bei 3500 kg, woran auch das optional angebotene Maxi-Chassis nichts ändert.

Ansonsten ist die Ausstattung des Basisfahrzeugs auf gewohnt gutem Fiat-Ducato-Niveau. Stets inklusive sind beim Italo-Van die manuelle Fahrerhaus-Klimaanlage, ein Tempomat sowie Fahrer- und Beifahrerairbags. Sunliving ordert den Van zusätzlich stets mit dem 90-l-Dieseltank und einer Einparkhilfe hinten, beides ansonsten aufpreispflichtig. Wer allerdings LED-Frontscheinwerfer (so nachrüsten), ein Infotainmentsystem oder Fahrassistenzsysteme möchte, zahlt auch bei den Slowen:innen extra.