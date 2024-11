Kleiner Campervan mit viel Ausstattung

Der Fiat Ducato geht als Kamann Davis 600 Lifestyle (2023) auf Campingurlaub. Zur Ausstattung des Sechs-Meter-Camper zählen unter anderem Einzelbetten im Heck. Der Preis bleibt trotzdem recht niedrig.

Preis: Kamann Davis 600 Lifestyle (2023) ab 57.600 Euro

Mit dem Karmann Davis 600 Lifestyle (2023) gehen Campingfans zu zweit oder maximal zu dritt auf Reisen. Der Preis startet ab 57.600 Euro (Stand: November 2024). Seine Fiat Ducato-Basis erstreckt sich auf 5995 mm, bei einer Breite von 2050 mm und einer Höhe von 2610 mm. Genug Platz also, für eine Sitzecke mit vergrößerbarem Tisch, einer Doppelsitzbank und den beiden drehbaren Vordersitzen. Durch die Stehhöhe von 1890 mm entsteht Raum für Hängeschränke unter dem Dach über der Dinette sowie Ablagen über dem Fahrerhaus. Über der Schiebetür befindet sich das Bord-Control-Panel zur Übersicht aller wichtigen Funktionen. Für mehr Licht im Wohnraum lässt sich für 1689 Euro ein Panorama-Dachfenster ordern.

Innenraum: Ein langes und ein kurzes Bett

Direkt am Eingang steht auch der Küchenblock mit Zweiflamm-Gaskocher inklusive Abdeckung und einem Waschbecken. An der Stirnseite ist der 70 l große Kühlschrank untergebracht, der somit auch von außerhalb des Fahrzeugs leicht zugänglich ist. Auch zwei Sieben-l-Gasflaschen können untergebracht werden. Die beiden Betten befinden sich im Heck des Karmann Davis 600 LS (2023) (LS = Lifestyle). Das rechte Bett misst 2030 x 680 mm, das linke ist mit 1750 x 750 mm zwar breiter, aber auch etwas kürzer, da hier grundrissbedingt das Bad am Fußende den Raum einnimmt. Die beiden Liegeflächen lassen sich auch zu einem großen Doppelbett verbinden. Optional gibt es ein drittes Bett (530 Euro) mit den Maßen 1460 x 930 mm als Umbau der Sitzgruppe.

Das Bad wiederum hat ein Fenster und besteht aus einer Kassettentoilette, einem klappbaren Waschbecken, Schränken, Spiegel und einer Duscharmatur inklusive zweier Duschkopfhalterungen, einer Vorrichtung für einen Duschvorhang und einem Lattenrost auf dem Boden. Der Frischwassertank (unsere Empfehlungen für Wasserfilter) fasst 85 l, Abwasser hat in einem 75 l großen Kanister Platz. Die Wärmeversorgung übernimmt eine 4-kW-Dieselheizung.

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Der Fiat Ducato wird als Karmann Davis 600 LS (2023) von einem 2,2-l-Dieselmotor mit 120 PS (89 kW) angetrieben. Optional liefert ein 2,2-l-Diesel 140 PS (104 kW) oder 180 PS (130 kW). Das Automatikgetriebe kostet 4590 Euro extra. Bei einem Gewicht in fahrbereitem Zustand von rund 2850 kg, bleiben noch rund 650 kg für Mensch und Gepäck, bis die technisch zulässige Gesamtmasse erreicht ist. Wer mehr mitnehmen will, kann einen Anhänger bis zu einer maximalen Last von 2500 kg mit dem Ducato-Camper ziehen. Zwar befinden sich nur maximal drei Schlafplätze an Bord, doch gibt es standardmäßig vier eingetragene Sitzplätze mit vorgeschriebenem Dreipunktgurt im Davis 600. Zur Serienausstattung zählen ESP mit Traktion+ und Bergabfahrhilfe, eine manuell gesteuerte Klimaanlage, ein Tempomat und Isofix.

Fahreindruck: Auf unkonventionelle Weise wohnlich

Es gibt also selbst im Gleichmaß der typischen Kastenwagen-Grundrisse noch Überraschungen, wie unsere erste Testfahrt mit dem Karmann Davis 600 LS (2023) verdeutlicht. Der Hersteller verkleidet die Wände sogar im Bad mit einem stoffartigen Material, das auf unkonventionelle Weise wohnlich wirkt. Auf den ersten Blick hat es den Retro-Charme einer altdeutschen Resopal-Tischplatte und scheint ähnlich hart im Nehmen zu sein, fasst sich aber viel sympathischer an.