Der meistverkaufte Roadster der Automobil-Geschichte bleibt sich auch in der vierten Generation (samt 2024er Facelift) treu: klein, offen, hinterradgetrieben. Außerdem wird der 1,5-l-Vierzylinder mit 132 PS (97 kW) optional in sechs Gängen von Hand geschaltet.

Wohl am exotischsten in unserer Übersicht: der Caterham mit Fünfgang-Getriebe. Sowohl der abgebildete Seven 340 als auch der Super Seven 2000 werden von einem 2,0-l-Ford-Motor mit 168 PS (124 kW) angetrieben. Dank extremem Leichtbau wiegen beide Modelle nur rund 560 kg und dürften trotz der überschaubaren Leistung mächtig Laune machen.

Das Pedal bis zum Anschlag durchtreten, in den roten Bereich drehen, beherzt auskuppeln und über ein knackiges Schaltgetriebe die nächste Stufe des Genusses einlegen – was will man mehr? Für viele Autofans ist und bleibt der ultimative Verbrenner-Fahrspaß ans manuelle Getriebe gebunden. Dass jedoch Doppelkupplungsgetriebe & Co. den guten alten Schaltgetrieben den Garaus zu machen drohen, ist kein Geheimnis. Aber wie das standhafte gallische Dorf in Asterix und Obelix gibt es noch einige handgeschaltete Inseln auf der Automatik-dominierten Auto-Karte des Jahres 2025. Und ja, bei einem Teil davon geht es tatsächlich nicht um Sparmaßnahmen in der Produktion, sondern um voll intendierte Spaßmaßnahmen. Die Rede ist von den letzten handgeschalteten Sportwagen auf dem Markt.

Als Maßstab haben wir zugrunde gelegt, dass es die Sportler im Februar 2025 auf dem deutschen Markt zu kaufen gibt – und das nicht auf Umwegen über den Gebrauchtmarkt oder Importeure. Exotische Kleinserien-Sportler fielen somit also größtenteils durchs Raster. Also dann: Viel Spaß beim Durchschalten!

Sportwagen mit Schaltgetriebe: Die Highlights

Gleich zu Beginn unserer 14-teiligen Übersichtsgalerie drängt sich die erste Erkenntnis auf: BMW dominiert den Markt der Sportwagen mit Schaltgetriebe. Zur Wahrheit gehört jedoch auch, dass M2, M3 und M4 mit demselben 3,0-l-Reihensechszylinder arbeiten und es sich bei den vier abgebildeten BMW-Modellen lediglich um zwei verschiedene Antriebsstränge handelt. Trotzdem scheint der Traditionshersteller seinen Claim "Freude am Fahren" durchaus ernst zu nehmen. Leistungstechnisch reicht die Bandbreite der Übersicht vom handlichen 1,5-l-Vierzylinder, der im Mazda MX-5 überschaubare 132 PS (97 kW) leistet, bis hin zum bulligen 4,0-l-Sauger, der den Porsche 911 GT3 auf 510 PS (375 kW) katapultiert.

Die meisten Zylinder und den meisten Hubraum schaltet man derweil im Ford Mustang GT, der einen traditionellen 5,0-l-V8 mit 446 PS (328 kW) unter der Haube hat. Auffällig häufig kombinieren die Hersteller übrigens das Schaltgetriebe mit dem ebenfalls aus der Mode geratenen Hinterradantrieb. Hier steht Fahrspaß eben an erster Stelle im Lastenheft.