Anfang 2024 startet in Japan das Mazda MX-5 Facelift. In absehbarer Zeit dürfte es auch nach Deutschland kommen.

Seit 2015 führt die ND-Generation das Erbe des Kult-Cabrios fort. Das 2024er Mazda MX-5 Facelift betrifft auch den RF. Was das für den Preis bedeutet? Wir schätzen es ein!

Preis: Mazda MX-5 Facelift (2024) in Japan etwas teurer

Mit mehr als 1,2 Mio. gebauten Exemplaren seit 1989 gehört der Mazda MX-5 zu den Evergreens der Cabrio-Szene. Damit das so bleibt, startet Anfang 2024 in Japan das Mazda MX-5 Facelift ab umgerechnet 18.500 Euro. Damit ist es knapp zehn Prozent teurer als bisher. Ein wenig später dürfte der aufgefrischte Roadster auch bei uns die Open-Air-Saison einläuten und ebenfalls etwas teurer ausfallen als der bislang aufgerufene Preis von 30.990 Euro (Stand: Oktober 2023). Auch der bis dato ab 33.790 Euro erhältliche RF mit elektrischem Klappdach dürfte im Preis leicht zulegen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Antrieb: Mehr PS und Dynamik

Zwar bleibt es auch nach dem Mazda MX-5 Facelift (2024) antriebsseitig bei den beiden Vierzylinder-Saugern mit 1,5 beziehungsweise zwei Liter Hubraum, dafür erhält der schwächere Motor ein kleines Leistungs-Upgrade von vier PS (3 kW) auf nun insgesamt 136 PS (100 kW). Der Zweiliter leistet nach wie vor 184 PS (135 kW). Zudem soll sich bei allen Antriebsoptionen mit dem Sechsgang-Schaltgetriebe das Ansprechverhalten verbessert haben. Ebenfalls dem manuellen Getriebe vorbehalten ist der neue Track-Modus der dynamischen Stabilitätskontrolle und das asymmetrische Differenzial, das die Kurvenstabilität erhöhen soll. Die Sechsstufen-Automatik bleibt auch mit dem Facelift im Angebot.

Exterieur: Neue LED-Leuchten

Die mit dem Mazda MX-5 Facelift (2024) einhergehenden optischen Änderungen offenbaren sich frühestens auf den zweiten Blick – was mit Rücksicht auf das nach wie vor stimmige Styling keine Kritik sein muss. Weil die neuen LED-Scheinwerfer vorne jetzt alle Leuchteinheiten inkorperieren, fallen die alten Tagfahrlichter an den unteren Lufteinlässen weg. Dadurch wirkt die Front etwas aufgeräumter. Gleiches geschieht am Heck, wo unten im Stoßfänger ab sofort ebenfalls schwarze Kunststoffblenden sitzen. Die Heckscheinwerfer verfügen mit dem Facelift nun über ein dreidimensionaleres Innenleben. Die weiteren Änderungen betreffen ein neues Felgendesign sowie die neue Lackierung "Aero Grey Metallic".

Interieur: Modernisiertes Infotainment

Weil die Kundschaft auch beim Offenfahren nicht mit gestriger Digital-Technik konfrontiert werden möchte, erhält das Mazda MX-5 Facelift (2024) einen auf 8,8 Zoll gewachsenen Infotainmentscreen mit modernisierter Menüführung. Neben den Standard-Stoffsitzen sind wieder verschiedene Ledersitze erhältlich – allerdings nicht mehr in den Farben Terracotta und Weiß.

Assistenzsysteme: adaptiver Tempomat und Querverkehrswarner

Auch bei den Assistenzsystemen hat das Mazda MX-5 Facelift (2024) zugelegt, wie ein adaptiver Tempomat und ein Querverkehrswarner mit aktivem Bremsassistenten untermauern. Letzterer erkennt beim Rückwärtsfahren sich nähernde Autos mit einer Geschwindigkeit von bis zu 15 km/h und greift notfalls in die Bremssteuerung ein, um Schäden zu verhindern oder zumindest zu minimieren.

RF: Stahlklappdach-MX-5 auch als Facelift erhältlich

Seit 2017 ist der Mazda MX-5 auch als RF mit elektrisch öffnendem Stahlklappdach erhältlich. Auch er profitiert von dem 2024er-Facelift. Zu seinen Vorteilen gehören nach wie vor, dass das Dach den Kofferraum von 130 l nicht beeinträchtigt und sich die Heckscheibe nach Frischluft-Vorliebe ein und ausklappen lässt. Allerdings wiegt der RF auch gut 40 kg mehr als sein Roadster-Bruder, was für eine um 0,3 s schwächere Beschleunigung auf 100 km/h sorgt.

Fahreindruck von 2018: Nach wie vor König der Kurven

Immer wieder ist man im Mazda MX-5 überrascht, wie viel Spaß die auf dem Papier eher unauffälligen Fahrleistungen hervorrufen können. Mit der Modellpflege 2018 sitzt man noch etwas tiefer, fühlt sich noch mehr mit dem Auto verbunden. Und so ist das Grinsen denkbar breit, wenn es in die erste Kurve geht. Lenken ohne zu denken, das geht in dieser Form nur in wenigen anderen Autos

