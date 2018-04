Während der Toyota Supra in Japan eine absolute Ikone ist, war der Sportwagen mit Sechszylinder in hiesigen Gefilden lange verpöhnt. Kein Image und für die meisten zu teuer. Doch spätestens seit der erfolgreichen Franchise-Serie "The Fast and The Furious", in der eine der Supra-Generationen eine Hauptrolle spielt, ist der Japaner auch in Deutschland bestens bekannt. Da der Gebrauchtwagenmarkt den Bedarf kaum noch decken konnte, finden sich hierzulande immer mehr rechtsgelenkte Importe aus Japan. 2018 soll eine Neuauflage des Toyota Supra auf die Straßen rollen und wird in Deutschland spätestens dann wohl mit ganz anderen Augen gesehen.