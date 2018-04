Eckdaten Bauzeitraum seit 2014 Aufbauarten Limousine/Kombi Türen 5 Abmessungen (L/B/H) k.A. Leergewicht k.A. Leistung 60-110 PS Antriebsarten k.A. Getriebearten manuell/Automatik Kraftstoffarten Benzin/Diesel Abgasnorm Euro 6 Grundpreis 12.150 Euro

Das Skoda Fabia Facelift (2018) hat nicht nur neue Motoren, sondern auch ein frisches Äußeres. Vermutlich wird sich der Preis an dem des aktuellen Modells orientieren!

Das Skoda Fabia Facelift (2018) muss hohe Erwartungen erfüllen. Schließlich ist der Kleinwagen des tschechischen Autobauers eines der absatzstärksten Fahrzeuge im Hause Skoda. Allein im Jahr 2017 hat der Hersteller rund 206.500 Autos der dritten Generation ausgeliefert – ganze 2,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Seit Einführung des Fabia im Jahr 1999 wurden weltweit sogar mehr als vier Millionen Autos verkauft. Jetzt ist das überarbeitete Modell mit neuem Design und neuer Motorisierung zu sehen. Für den neuen Skoda Fabia Facelift (2018) stehen vier sparsame sowie drehfreudige Einliter-Dreizylinder-Benzinmotoren zur Wahl, die 60 und 75 PS Leistung mitbringen. Die stärkeren TSI-Aggregate mit Turbo und Direkteinspritzung haben eine Leistung von 95 oder 110 PS. Der 110-PS-Motor kann bei Bedarf mit einem Siebengang-DSG gekoppelt werden. Daneben wird das Kurzheckmodell mit "Simply Clever"-Details ausgestattet sein, die beispielsweise einen in der Tankklappe integrierten Eiskratzer enthalten, der über eine Messskala zur Überprüfung der Reifenprofiltiefe verfügt. Im Seitenfach des Kofferraums im Skoda Fabia Combi Facelift befindet sich eine herausnehmbare LED-Taschenlampe. Wahrscheinlich wird der neue Kleine ab Sommer 2018 bei den Händlern stehen. Mehr zum Thema: Alle Auto-Neuheiten in Genf!

Skoda auf dem Genfer Autosalon 2018 im Video:

Preis: Skoda Fabia Facelift (2018) vermutlich ab 12.230 Euro