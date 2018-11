Die 150 Exemplare wurden speziell mit Blick auf den Kundensport konzipiert. Die Kosten eines Skoda Fabia R5 liegen bei 180.000 Euro – so, wie es von der FIA per Reglement vorgeschrieben wird.

Mit dem Hightech-Allradler Skoda Fabia R 5 (2015) haben die Tschechen sowohl 2016 und 2017 für Furore sorgen. Beide Male winkte der Weltmeistertitel in der WRC2!

Der Skoda Fabia R5 (2015) ist die Wettbewerbsversion des 2014 vorgestellten Serien-Fabia. Das im tschechischen Mlada Boleslav entwickelte Auto löste den Fabia Super 2000, das bislang erfolgreichste Motorsport-Modell in der Historie der Marke, ab. Zum Einsatz kommt der Allradler in weiß-grüner Kampfmontur mit einem 280 PS starken 1,6-Liter-Turbomotor, einem hubraumreduzierter Vierzylinder des Typs EA888, und mit einem sequenziellen Fünfgang-Getriebe. Das nur 1230 Kilogramm schwere Rallyeauto ist der ganze Stolz des Entwicklungsteams um Entwicklungschef Frank Welsch und Sportchef Michal Hrabanek, das ein besonderes Augenmerk auf günstige Einsatzkosten gelegt hat – so sind etwa alle vier Antriebswellen gleich. Die 150 Exemplare wurden speziell mit Blick auf den Kundensport konzipiert. Die Kosten eines Skoda Fabia R5 (2015) liegen bei 180.000 Euro – so, wie es von der FIA per Reglement vorgeschrieben wird.

AUTO ZEITUNG-Redakteur Gregor Messer fährt den Fabia R5 (Video):

Skoda Fabia R 5 (2015) mit 280 PS