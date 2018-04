Fiat Punto

Die Modellreihe ist der Nachfolger des Fiat Uno und erreichte im Jahr 1993 den deutschen Markt. Ab September 2005 wurde das Modell in der dritten Generation verkauft und trug den Namen Grande Punto. Zunächst als Dreitürer auf dem Markt, erschien der Italiener später auch fünftürig. Mit 5 Sternen im Euro NCAP-Test gehörte die Reihe zu den sichersten Vertretern seiner Klasse. Der Grande Punto war im ersten Quartal 2006 das meistverkaufte Auto in Westeuropa. Seit Anfang 2012 heißt das Fahrzeug wieder schlicht Punto, mit neuen Motoren und frischer Optik schickt Fiat den Kleinwagen ins Modelljahr. So kostet der Wagen seit März 12.000 Euro.