Bereits ein Klassiker unter den Ford-Fahrzeugen bei uns: der seit 1976 gebaute Ford Fiesta. Schon in der achten Generation gibt es die frontgetriebene Modellreihe. Der jüngste Vertreter wird der sein Vorgänger in den Ford-Werken in Köln-Niehl gebaut und befindet sich seit Mai 2017 in der Serienproduktion. Für den Drei- oder Fünftürer mit fünf Sitzplätzen gibt es mehrere Benzin- und Dieselmotoren. Das stärkste Aggregat ist für den Ford Fiesta ST vorgesehen, der die Kleinwagen-Klasse mit vielen PS unter der Haube aufmischt.

Im Test muss sich der Ford Fiesta immer mal wieder dem Rest aus der Kleinwagen-Klasse stellen und zeigen, dass er mit seinen Motoren, seinem Design, seiner Ausstattung und seinem Preis nicht nur mithalten, sondern auch anderen Herstellern den Schweiß auf die Stirn treiben kann. Dabei werden in den Vergleichstests immer andere Gesichtspunkte wie Fahrverhalten oder Umweltverträglichkeit in den Fokus gerückt und in ausführlichen Testberichten bewertet. In Fahrberichten und Einzeltests muss sich der Ford Fiesta manchmal aber auch alleine dem Urteil unserer Redakteure stellen.