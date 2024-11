Skoda jubelt den Fabia auf 190 PS

Zehn Jahre nach der Einstellung des RS darf der Skoda Fabia endlich wieder richtig sportlich werden. Für den streng limitierten Skoda Fabia Rally2 (2024) hat sich die Marke sogar Abt ins Boot geholt.

Sportliche Kleinwagen sind heute nahezu ausgestorben, obwohl sie seit jeher maximalen Fahrspaß und Alltagstauglichkeit aus einem preiswerten Package herausholen. Den 180 PS (132 kW) starken Skoda Fabia RS beispielsweise sägte die tschechische Marke bereits 2014 ersatzlos ab. Zehn Jahre später, im Herbst 2024, darf sich zumindest die spanische Kundschaft über eine neue Highspeed-Sparbüchse freuen: Dort hat Skoda zur Feier der spanischen Rallye-Meisterschaft den auf 100 Exemplare limitierten Fabia Rally2 aufgelegt.

Als Hommage an das erfolgreiche Rallyeauto lackiert die Marke den Kleinwagen ausschließlich in der RS-exklusiven Farbe Mamba-Grün, zieht Michelin Pilot Sport 5-Pneus samt OZ-Racing-17-Zöllern auf und verleiht ihm einen kleinen Heckflügel. Wer genauer hinsieht, erkennt auf dem Kotflügel außerdem einen Abt-Schriftzug, der da definitiv nicht zum Spaß steht: Der große Tuner des VW-Konsortiums hat sein Chiptuning-Modul namens Abt Power über die Pyrenäen geschickt, wo es dem Fabia 40 zusätzliche PS (29 kW) und Nm einflößt.

Der Skoda Octavia (2024) im Fahrbericht (Video):

Mit RS-Lack und Abt-Power: Preis des Skoda Fabia Rally2 (2024)

Damit erstarkt der 1,5 l große Turbovierzylinder auf 190 PS (140 kW) und 290 Nm, was den Skoda Fabia Rally2 (2024) gleichzeitig zum stärksten Serien-Fabia aller Zeiten macht. Die Kraftübertragung erfolgt nach wie vor über das Siebengang-DSG, das wahlweise über Wippen hinter dem Sportlenkrad angesteuert werden kann. Im Gegensatz zum Rallye-Boliden muss das Sondermodell allerdings auf einen Allradantrieb verzichten.

Dass der Rally2 dennoch flotter voranprescht als das Basismodell, dürfte anhand des üppigen Leistungszuwachses von etwa 25 Prozent naheliegen. Genaue Werte für die Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit nennt die Marke allerdings nicht. Das hierzulande schnellste Modell benötigt acht Sekunden für den Standardsprint und läuft mit 222 km/h in den Begrenzer. 26.790 Euro (Stand: November 2024) verlangt Skoda in Deutschland für diesen 150-PS-Fabia (110 kW). Der ausschließlich in Spanien verfügbare Rally2 soll bei 30.900 Euro starten und außerdem eine Mitfahrt im Rallye-Boliden beinhalten.