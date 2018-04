Der Skoda Fabia ist ein Kleinwagen, der erstmals 1999 auf der IAA in Frankfurt vorgestellt wurde und als Nachfolder des Skoda Felicia eingesetzt wurde. Seit Ende 2014 ist die dritte Generation der Modellreihe erhältlich. Bereits seit seinem Start teilt er sich eine Plattform mit dem VW Polo und dem Seat Ibiza. Neben der Schräghecklimousine gibt es den Skoda Fabia auch als Combi. Zeitweise wurde der Fabia auch als Stufenheck-Variante sowie als sportlicher RS angeboten. Angetrieben wird er von verschiedenen Benzin- und Dieselaggregaten.

Als beliebter Kleinwagen ist der Skoda Fabia natürlich immer wieder in unseren Tests zu Gast. Dabei muss er sich regelmäßig gegen bekannte Konkurrenten behaupten und sich gegen die Mitbewerber durchsetzen. Neben den Vergleichtests, wird der Fabia aber auch alleine unter die Lupe genommen. In den Einzeltests steht dann allein der Fabia mit seinen Motoren, Fahrleistungen, Verbrauch, Komfort und Preis im Mittelpunkt. Etwas ältere Modelle tauchen in den Gebrauchtwagentests auf, wo besonders Die Meinung von TÜV und der Platz in der Pannenstatistik ausschlaggebend sind.