Der Fabia im Gebrauchtwagen-Check

Anders als bei früheren Modellen gibt es in der vierten Generation keine Kombi-Variante mehr.

Mit einer umfassenden Ausstattung glänzt der Fabia nicht. So müssen beispielsweise viele Varianten ohne elektrische Fensterheber im Fond auskommen.

Bereits in der dritten Generation waren Touchscreen-Multimediasysteme keine Seltenheit, ebenso in der vierten Baureihe.

Moderne Kleinwagen haben das Zeug zum einzigen Auto für eine kleinere Familie. Dabei muss man nicht immer nach gebrauchten Corsa, Fiesta oder Polo suchen – auch der Skoda Fabia ist ein attraktiver Vertreter dieses Segments.

Positiv Gutes Platzangebot und ordentlich verarbeitet, souveränes Fahrwerk, hoher Fahrkomfort Negativ Hohe Preise und magere Ausstattung, teilweise komplizierte Bedienung per Touchscreen

Alles wird ständig teurer. Wer sparen muss, schiebt oft den nächsten Gebrauchtwagen auf die lange Bank. Man kann aber auch beim und durch den Erwerb eines fahrbaren Untersatzes die Kosten reduzieren: raus aus der Kompaktklasse und rein in das günstigere Kleinwagen-Segment. Das hilft in der Regel auch, die Ausgaben für Versicherung, Treibstoff und Steuern zu senken.

So ein Auto wie der 2021 zuletzt erneuerte Skoda Fabia ist mit 4,11 m Länge ohnehin dem Bonsai-Status entwachsen, bietet vier Personen bequem Platz und auch noch einen 380 bis 1190 l großen Laderaum. Zudem kann man sich hier durchaus vorstellen, auch zu dritt auf der Rücksitzbank längere Strecken zu bewältigen. Zwar ist ein Kleinwagen keine Zugmaschine, doch der Skoda beweist auch hier praktisches Talent: Je nach Motorisierung beträgt die Anhängelast 800 bis 1200 kg. Bei der erlaubten Stützlast – wichtig für den beliebten Fahrradträger – bietet er 50 kg. Die HU-Prüferfahrung der GTÜ ist in Bild 9 zu finden.

Skoda Fabia gebraucht kaufen: Ratgeber

Mit dem letzten Generationswechsel hat sich Skoda bemüht, den Billig-Charme vergangener Generationen vergessen zu lassen – Hartplastik ist im Skoda Fabia trotzdem noch an einigen Stellen zu finden. Bezüglich der Bedienung greift der Fabia auf VW-Equipment zurück, was nicht unbedingt von Vorteil ist. Zum Glück nutzt der tschechische Kleinwagen aber bei der Klimatisierung noch die klassischen Bedienelemente. Vieles, auch die Intensität der Lüftung, muss aber über den vielschichtigen Touchscreen eingestellt werden. Insgesamt muss man sich in die Bedienung etwas einarbeiten, dann sollte man aber gut zurechtkommen.

Auch wenn die Ausstattung insgesamt bei allen Versionen eher karg ausfällt, bewegt sich der Skoda Fabia in Sachen Sicherheit mit meist serienmäßigen Assistenzsystemen auf einem hohen Niveau. Der Kleinwagen ist zudem optional oder in bestimmten Ausstattungen mit Sportfahrwerk und entsprechendem Gestühl erhältlich. Damit kann man flotter um die Ecken fahren – aber der ansonsten ordentliche Komfort bleibt auf der Strecke, zumal der Fabia für sportliche Ambitionen ohnehin nicht geeignet ist. Ausreichend motorisiert ist man mit dem 1,0-l-Dreizylinder und 110 PS (81 kW) – mehr Fahrspaß bietet der gebrauchte Fabia allerdings mit dem 150 PS (110 kW) starken 1,5-l-Vierzylinder.