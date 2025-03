Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Deutlich zu erkennen sind die nun zweiteiligen Frontscheinwerfer – der eigentliche Hauptscheinwerfer (serienmäßig in LED ausgeführt, optional mit Matrix-LED-Technik) sitzt oben, das Tagfahrlicht vertikal in der Frontstoßstange darunter.

Preis: Renault Espace Facelift (2025) weiterhin ab 43.800 Euro?

Nicht nur die Renault-Kundschaft dürfte sich zwischenzeitlich daran gewöhnt haben, dass auf einem SUV und eben nicht auf einem Van der Name Espace prangt. Doch scheint der Autobauer bei der aktuellen Generation Nachholbedarf zu sehen, anders lässt sich das überraschend frühe Renault Espace Facelift, das im Sommer 2025 beim Händler stehen soll, nur schwer erklären. Der Vorgänger (hier alles zum Vorfacelift-Espace nachlesen) feierte schließlich erst im Sommer 2023 seinen Marktstart. Der Schwerpunkt liegt bei der Modellpflege neben dem Design auf den erweiterten Funktionen der Assistenzsysteme. Preise nennt der französische Autobauer noch nicht – der noch aktuelle Vorgänger steht im März 2025 mit 43.800 Euro im Online-Konfigurator. Ein leichter Aufschlag mit der Modellpflege ist erwartbar.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Renault 5 (2024) im Fahrbericht (Video):

Antriebe: Vollhybrid mit 199 PS & (optionaler) Allradlenkung

Der Renault Espace Facelift (2025) ist wie gehabt ausschließlich in der Variante E-Tech Full Hybrid 200 mit einer Systemleistung von 199 PS (146 kW) erhältlich. Der Vollhybrid kombiniert einen 131 PS (96 kW) starken 1,2-l-Dreizylinder-Turbobenziner mit zwei Elektromotoren. Die stärkere E-Maschine leistet 51 kW (69 PS) und ist für den rein elektrischen Vortrieb verantwortlich. Der zweite E-Motor mit 18 kW (25 PS) startet den Verbrennungsmotor und steuert die Gangwechsel. Die Kraftübertragung übernimmt ein optimiertes Multi-Mode-Getriebe. Eine 400-V-Lithium-Ionen-Batterie mit zwei Kilowattstunden Kapazität speist die elektrischen Antriebe.

Je nach Ausstattung verfügt der Espace über die Allradlenkung 4Control, mit der zudem statt der Verbundlenker-Hinterachse eine filigranere Mehrfachlenkerachse zum Einsatz kommt. Die 4Control lenkt die Hinterräder mit moderatem Winkel automatisch mit. Dadurch erhöhen sich Agilität und Spurstabilität, außerdem verringert sich der Wendekreis (10,4 statt 11,6 m).

Die Konkurrenten:

Exterieur: Überschaubare Veränderungen

Mehr als ein Drittel der Karosserieelemente wurde laut Renault erneuert, darunter die gesamte Frontpartie, Motorhaube, Heckklappe und Rückleuchten. Deutlich zu erkennen sind die nun zweiteiligen Frontscheinwerfer – der eigentliche Hauptscheinwerfer (serienmäßig in LED ausgeführt, optional mit Matrix-LED-Technik) sitzt oben, das Tagfahrlicht wie beispielsweise beim Renault Scenic vertikal in der Frontstoßstange darunter. Der Kühlergrill zeigt sich ebenfalls neu gestaltet und verfügt nun über ein Wabenmuster anstelle vertikaler Streben. Hauptunterschied am Heck sind die eckig gestalteten Rückleuchten mit einer neuen Leuchtgrafik. Das Renault Espace Facelift (2025) ist 4,74 m lang (zwei Zentimeter mehr als zuletzt) und damit rund 16 cm länger als der Renault Austral.

Interieur: Cockpit, 5- & 7-Sitzer sowie Kofferraumvolumen

Foto: Renault

Auch das Renault Espace Facelift (2025) ist als Fünf- und Siebensitzer verfügbar – das Layout der siebensitzigen Variante ist der Bildergalerie zu entnehmen. Dank des Längenzuwachses sowie des sieben Zentimeter größeren Radstands im Vergleich zum Austral bietet das große SUV mehr Bewegungsfreiheit in der zweiten, längs verschiebbaren Sitzreihe sowie die optionale Aufrüstung um eine versenkbare dritte Sitzreihe. Renault nennt 692 bis 2224 l Kofferraumvolumen. Der Siebensitzer bietet zwischen 520 und 2054 l Stauraum, hinter der dritten Sitzreihe noch 212 l.

Neu mit der Modellpflege ist das sogenannte Solarbay-Glasdach (1,70 m Länge x 1,13 m Breite), das von transparent auf undurchsichtig umgestellt werden kann. Dadurch sorgt das Dach laut Renault für sofortigen Schutz vor der Sonne, ohne dass ein Rollo benötigt wird. Gewählt werden kann zwischen vier Einstellungen: vollständig transparent, vollständig undurchsichtig, vorne transparent und hinten undurchsichtig oder umgekehrt.

Der überarbeitete Espace ist der erste Renault, der über eine Fahrererkennung mit personalisierten Einstellungen für Sitzposition, Spiegel und Infotainment verfügt. Die dafür benötigte Kamera sitzt in der A-Säule. Wie gehabt wird das Cockpit von zwei Bildschirmen (12 und 12,3 Zoll) dominiert und optional um ein Head-up-Display (9,3 Zoll) ergänzt. Das openR Link-Multimediasystem mit integriertem Google-Betriebssystem verfügt über eine neue Grafik und bietet Google-Dienste sowie -Apps wie den Karten- und Navigationsdienst Google Maps und die Sprachsteuerung Google Assistant. Es besteht zudem der Zugriff auf 50 weitere Apps.

Hinzu kommen laut Renault eine optimierte Schalldämmung durch Akustikglas und verbesserte Türdichtungen, eine effizienter arbeitende Klimaanlage sowie diverse Lademöglichkeiten – konkret ein kabelloses Smartphone-Ladegerät, zwei USB-C-Anschlüsse und eine 12-V-Steckdose vorne sowie zwei USB-C-Anschlüsse für die zweite Sitzreihe und eine weitere 12-V-Steckdose im Kofferraum.

Assistenzsysteme des Renault Espace Facelift (2025)

Das Renault Espace Facelift (2025) verfügt über 32 Assistenzsysteme, darunter einen aktiven Notbremsassistenten mit Kreuzungsfunktion und einen Rückfahr-Notbremsassistenten, einen Totwinkel-Warner, einen Spurhalteassistenten und -warner, eine Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeitswarner, einen Müdigkeitswarner und eine Anhängerstabilitätskontrolle. Hinzu kommt ein adaptiver Tempomat mit Stop-&-Go-Funktion, Einparkhilfen vorne und hinten samt Rückfahrkamera und der Möglichkeit einer Vogelperspektive.

SUV-Coupé heißt Renault Rafale

Im Jahr 2024 kam das SUV-Coupé Renault Rafale auf den Markt. Das teilt sich nicht nur die Grundzüge der Technik, sondern auch weitestgehend die Maße mit dem Espace. Das Design tritt dabei sichtbar extrovertierter auf. Den Antrieb übernimmt das SUV-Coupé von seinem klassischen Bruder und addiert eine stärkere Motoroption.

Fahreindruck vom Vorgänger: Kräftig, aber komfortbetont

Der Espace ist ein geräumiges SUV mit effizientem Hybrid-Antrieb. Den modernen, nicht immer fehlerfrei arbeitenden Infotainment- und Assistenzsystemen stehen gute Bedienbarkeit und leichte Komfortschwächen gegenüber. Die dritte Sitzreihe ist nur eingeschränkt nutzbar.

Von Jürgen Voigt