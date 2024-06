Elektrischer Muskel-R5 mit 220 PS

Die erste elektrische Alpine ist im Grunde die wilde Version des neuen Renault 5 E-Tech. Im kriegerischen Outfit mit dicken Backen und bis zu 160 kW (220 PS) auf der Vorderachse geht die Alpine A290 voraussichtlich Anfang 2025 auf die Piste. Das wissen wir zu Preis und Reichweite.

Preis der Alpine A290 (2025) noch unklar

Rennsemmeln wie Clio R.S., Clio Williams oder der selige R5 Alpine von 1977 sind bei Renault inzwischen gänzlich verschwunden. Aber halt. Alpine? Die Sportmarke der Renault Group will in den nächsten Jahren ihre sogenannte "Dream Garage" ausschließlich mit rein elektrischen Autos füllen, unter anderem mit einem Crossover und einem elektrischen A110. Den Anfang macht die Alpine A290, die voraussichtlich Anfang 2025 in den Handel kommt. Über die Preise ist noch nichts bekannt. Der eng verwandte Renault 5 E-Tech, der mit der Alpine vom selben Band in Douai rollt, liegt in der teuersten 110-kW-Version bei 34.400 Euro (Stand: Juni 2024). Die Alpine A290 wird sich preislich auf jeden Fall darüber einsortieren.

Antrieb: bis zu 160 kW (220 PS) & 380 km Reichweite

Während der Renault 5 E-Tech Electric bei maximal 110 kW (150 PS) die Segel streicht, trumpft der böse Zwilling Alpine A290 (2025), der auf derselben AmpR Small-Elektroplattform basiert wie der R5, mit mindestens 130 kW (180 PS) in der Basis sowie GT Premium-Ausstattung oder gar mit 160 kW (220 PS) als GT Performance und GTS auf. Damit die Vorderachse des knapp vier Meter kurzen Winzlings mit dem Drehmoment von maximal 300 Nm nicht überfordert wird, erhält die A290 nicht nur eine um 60 mm breitere Spur als der R5, sondern auch ein elektronisches Torque-Management, um die Kraft über die 19-Zoll-Räder mit für Alpine entwickelten Michelin-Reifen effektiv in Tempo umzusetzen. So sollen in nur 6,4 s 100 km/h erreicht sein. Dank einer 52-kWh-Batterie, die sich mit 100 kW in 30 min von 15 auf 80 Prozent nachladen lässt, ist man auch schnell wieder auf Kurs. Apropos Kurs: Bis zu 380 km WLTP-Reichweite gibt Alpine für die stromernde Rennsemmel an.

Exterieur: R5 im Rallye-Dress

Ihre Herkunft kann die Alpine A290 (2025) nicht leugnen. Und will sie auch nicht. Ganz traditionell gibt sie den Sportableger des Serien-R5, führt aber ihr eigenes wildes Leben mit dickbackigem Design und einer mit Zusatzscheinwerfern im Rallye-Stil garnierten Front. Weitere Power-Insignien der Alpine sind verbreiterte Seitenschweller, Heckdiffusor und die Brembo-Anlage mit ihren Vierkolben-Monoblock-Bremssätteln vorn in Racing Rot oder Alpine Blau. Die bewusst auf den Retro-Zeitgeist abzielenden Designoden an das Original aus den 1970er Jahren dürfen auch am R5 im Sportdress existieren. Die Rückleuchten werden übernommen, die Scheinwerfer um eine neue Leuchtgrafik ergänzt und selbst der angedeutete Lufteinlass auf der Motorhaube wird vom Renault 5 E-Tech geerbt. Das gilt auch für die Maße: Der Alpine A290 (2025) wächst zwar um sieben Zentimeter gegenüber dem R5, bleibt mit 3,99 m Länge aber kürzer als der Clio.

Interieur: Boost mit dem Overtake-Button

Im Cockpit der Alpine A290 (2025) mit zwei großen Displays und onlinevernetztem, Google-basiertem Infotainment-System stecken weitere Besonderheiten. Während das Design weitestgehend identisch zum Renault 5 ist, lassen Details wie der OV-Button (Overtake) im Lenkrad für eine Boost-Funktion beim Überholen auf die Potenz des Zwergs rückschließen. Über den RCH-Drehknopf (Recharge) wählt man die passende Rekuperationsstufe. Mit der Alpine Telemetrics-App auf dem Smartphone gelingt überdies eine umfassende Datenaufzeichnung, etwa von Rundenzeiten auf der Rennstrecke. Neben einer vierfachen Fahrmodus-Auswahl hat die 1479 kg leichte A290 zudem eine Launch Control für den optimalen Race-Start aus dem Stand. Auch für die Alltagstauglichkeit ist gesorgt – dank fünf Sitzplätzen und einem immerhin 326 l großen Kofferraum. Bis zu 26 Assistenzsysteme sind ebenfalls mit an Bord.