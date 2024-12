Renault bestätigt die R5 Turbo-Rückkehr

Wie zu besten Zeiten ist auch bei der Neuauflage nicht bei der Alpine Schluss: Als Renault 5 Turbo 3E feiert der ikonische Breitbau 2025 sein Comeback – rein elektrisch fahrend und mit über 500 PS!

Preis: Renault 5 Turbo 3E ab 100.000 Euro?

46 Jahre nach dem ersten Renault 5 Turbo (Hier im Classic Cars-Vergleich) erweckt die Rhombus-Marke die ultimative Sportikone wieder zum Leben. Wohl kaum ein anderer Autobauer setzt derart auf Retro-Modelle wie Renault. Mit großem Pomp hat der Autobauer sowohl den R5 wieder auf die Straße gebracht – diesmal rein elektrisch fahrend –, als auch das Comeback des R4 und des Twingo angekündigt. Jeweils in der Designlinie ihrer ikonischen Vorgänger. Da ist es nur konsequent, dass auf die Alpine A290, der Sportversion des Renault 5, wie in den 70ern auch ein Turbo die Baureihe toppt. Luca de Meo, CEO der Renault Group, höchstselbst hat den Renault 5 Turbo 3E für 2025 bestätigt.

Einen Preis verrät Renault zwar noch nicht, doch dürfte dieser allein schon angesichts der Carbonstruktur der Karosserie deutlich über dem der Großserie in Gestaltung von Alpine & Co. liegen. Wir tippen auf eine niedrige sechsstellige Summe.

Antrieb: Zwei Radnabenmotoren für 500 PS

Viel hat Renault noch nicht zum Antrieb des elektrischen Breitbau-Hot Hatches verraten. Immerhin: Über 368 kW (500 PS) soll er haben. Wie sein Ahnenmodell verfügt auch die Neuauflage über Hinterradantrieb – Elektromotoren sind in den Hinterrädern integriert. Damit soll der Renault 5 Turbo 3E (2025) in nur 3,5 s von null auf 100 km/h. Dieser Wert wird auch durch die laut Hersteller leichte und steife Carbonstruktur des Fahrzeugs erzielt.

Technisch dürfte die Topversion wie auch der R5 in der Basisvariante auf der neuen AmpR Small-Plattform basieren, die zwei Batteriegrößen (40 und 52 kWh) und Reichweiten von bis zu 410 km nach WLTP ermöglicht. Letztere wird mit dem fahrdynamischen Anspruch des Turbo 3E wohl kaum zu vereinen sein. Geladen wird mit elf Kilowatt Wechsel- oder 100 kW Gleichstrom. Beim DC-Laden sollen beide Varianten in 30 min von 15 auf 80 Prozent kommen. Eine Besonderheit ist das bidirektionale Laden, das nicht nur V2L (Vehicle-to-Load, für das Laden von elektrische Geräten, etwa E-Bikes), sondern auch V2G (Vehicle-to-Grid) umfasst – der R5 kann also auch als Energiespeicher für das heimische Stromnetz fungieren.

Ex- & Interieur ganz im Stile des Originals

Der Renault 5 Turbo 3E (2025) ist eine moderne Variante des Renault 5 Turbo und des Turbo 2. Und diese Aussage darf wörtlich genommen werden, greift die Neuauflage doch zahlreiche Designkniffe seiner Vorgänger auf. Als Erstes in Auge springen dabei natürlich die massiven Kotflügelverbreiterungen, die Platz machen für fast schon eine absurd große Reifen-Felgen-Kombination. An der Front greift eine LED-Lichtleiste die Standlichter und Blinker des Originals auf, die damaligen Nebelscheinwerfer adaptieren heute Tagfahrscheinwerfer, bestehend aus vier LED-Streifen, die ein Viereck bilden. Auch die seitlichen Luftein- und hinteren Luftauslässe kehren zurück. In einem davon versteckt sich der Ladeanschluss. Anstelle des einzelnen Auspuffendrohrs dominiert heute ein massiver Diffusor das Heck.

Foto: Alpine

Vom Interieur des R5 Turbo 3E zeigt Renault zwar noch keine Bilder (das Foto oben zeigt das Interieur der Alpine A290), doch dürfte das ähnlich kompromisslos ausfallen wie das Äußere. Wir tippen auf Schalensitze, einen Überrollkäfig und die Reduktion der Ausstattung auf das absolut Nötigste.