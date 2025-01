Die Ära der Cabrio-Coupé-Zwitter

Volvo C70

Wer Blechdach-Cabrio fahren und gleichzeitig die Sicherheit eines Schützenpanzers genießen wollte, musste ab 2005 zum Volvo C70 greifen. So war die Karosseriestruktur in mehrere Zonen unterteilt, die aus verschiedenen Stahlmischungen bestanden und sich unterschiedlich stark verformten. Je näher es an die Fahrgastzelle ging, desto widerstandsfähiger wurde das Material, um Stöße gezielt abzuwehren. Auch beim komplexen Dachsystem scheute man in Schweden keine Investition und setzte ein dreiteiliges Hardtop ein, welches sich platzsparend einfaltete und einen nicht ganz so hohen Heckaufbau ermöglichte. Der Nachteil: An der Ampel wurde man zur Lachnummer, weil sich der C70 etwa eine halbe Minute Zeit zum Öffnen und Schließen nahm.

Foto: Volvo