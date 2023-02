Offroad-Bereifung: Pirelli Scorpion All Terrain Plus mit Doppelkarkasse und markantem Profil – für Straße und Gelände.

Der Name erinnert an den legendären Rallye-Sieger von 1984.

Der Porsche 911 Dakar (2022) debütiert als erster Serien-Offroad-Elfer. Neu ist das Konzept nicht: Bereits 1984 schickte Porsche den Typ 953 erfolgreich zur Rally Dakar. So sehen PS-Leistung des Motors und der Preis aus!

Zum Preis von 222.020 Euro (Stand: November 2022) stellt Zuffenhausen mit dem Porsche 911 Dakar (2022) den Elfer nun auch als straßenzugelassenen Rallye-Sportler auf die Räder. Der auf 2500 Stück limitierte 911 Dakar basiert auf dem allradgetriebenen GTS mit 480 PS (353 kW) starkem Dreiliter-Boxer samt Biturbo-Aufladung. Doch das neue Fahrwerk, das die Karosserie um 50 Millimeter höher legt, die serienmäßige Offroad-Bereifung sowie der feststehende Karbon-Heckflügel und die geschlitzte Karbon-Fronthaube verleihen dem Neuen einen höchst individuellen Auftritt. Die speziell für den Wagen entwickelten Pirelli-Pneus mit neun Millimeter Profiltiefe, verstärkten Seitenwänden und Laufflächen mit doppelten Karkassen sowie der Fahrwerkslift sollen dem Porsche 911 Dakar (2022) nicht nur auf der Straße zu sportlichen Eigenschaften verhelfen, sondern ihn auch im ambitionierten Offroad-Einsatz unterstützen. Ein spezieller Rallye-Modus mit hecklastiger Kraftverteilung steigert den Fahrspaß auf eiligen Schotter-Passagen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Preis & Motor-PS des Porsche 911 Dakar (2022)

Der Offroad-Modus hebt den Porsche 911 Dakar (2022) um weitere 30 Millimeter an und macht ihn somit fit für gröberes Gelände oder wüste Sandfahrten mit maximal 170 km/h. Darüber senkt sich das Fahrzeug automatisch wieder ab. Wegen der All-Terrain-Bereifung ist die Spitze zudem auf 240 km/h begrenzt. Die Beschleunigung von null auf 100 km/h soll der Dakar in 3,4 Sekunden erledigen (4 GTS: 3,3 s), ein spezielles Launch-Control-Set-up hilft dabei, auch auf losem Untergrund möglichst rasant zu spurten, indem es bis zu 20 Prozent Schlupf toleriert. Eine serienmäßige Hinterachslenkung und die Wankstabilisierung PDCC optimieren das Fahrverhalten on- und offroad. Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen des Porsche 911 Dakar (2022) zählen das Achtgang-PDK-Getriebe, rote Alu-Bergeösen an Front und Heck sowie Edelstahl-Schutzelemente vorn, hinten und seitlich nebst Edelstahlgittern in den vorderen Lüftungsöffnungen. Außerdem übernimmt der Dakar die Motorlager aus dem GT3. Innen kommt er mit Racetex-Bezügen samt Sportschalensitzen, aber ohne Rückbank daher. Um das Leergewicht des Dakar niedrig zu halten (1605 kg), nutzt Porsche zudem Dünnglas und installiert eine besonders leichte Batterie. Let's race!

