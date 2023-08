Das erneute Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Facelift ist seit Sommer 2023 zum Preis ab 92.000 Euro bestellbar. Mit der Modellpflege steigt die PS-Leistung des 2,9-Liter-V6-Motors. Das sind die weiteren technischen Daten!

Preis: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Facelift (2023) ab 92.000 Euro

Mit dem Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Facelift (2023) steht nun auch die Topversion der Baureihe in den Startlöchern und ist zu einem Preis ab 92.000 Euro (Stand: August 2023) erhältlich. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars fährt den Abarth 500e (2023) im Video:

Antrieb: 2,9-l-V6 mit mehr PS

Angetrieben wird das Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Facelift (2023) auch weiterhin von dem bekannten 2,9-Liter-V6-Biturbo-Benziner, der in Zusammenarbeit mit Ferrari entstanden ist. Allerdings weisen seine technischen Daten jetzt 520 statt zuvor 510 PS (382 statt 375 kW) und ein maximales Drehmoment von 600 Nm auf. Das resultiert in einer um einen km/h erhöhten Höchstgeschwindigkeit, die laut Datenblatt nun 308 km/h beträgt. Für die Kraftübertragung ist ein Achtstufen-Automatikgetriebe von ZF zuständig. Für eine optimale Übertragung der Power auf die Fahrbahn gibt es anstelle des Torque Vectorings ein mechanisches Sperrdifferenzial in der Hinterachse. Außerdem wurde das Adaptiv-Fahrwerk überarbeitet. Der aktive Frontspoiler sowie die Fahrdynamikregelung Alfa DNA Pro mit einem zusätzlichen Race-Modus sind auch weiterhin Teil des Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Facelift (2023). Für den passenden Soundtrack ist eine Dual-Mode-Abgasanlage mit vier Endrohren verantwortlich. Optional ist hierfür auch eine Titan-Variante von Akrapovic zu haben.

Ex- & Interieur mit Feinschliff

Zu erkennen ist das Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Facelift (2023) an den neu gestalteten Frontscheinwerfern mit erstmaliger Matrix-Funktion und den in Rauchglas gehaltenen LED-Rücklichtern. Die wichtigste Neuerung im Innenraum wiederum ist neben den volldigitalen Instrumenten (12,3 Zoll) auch ein überarbeitetes Infotainmentsystem. So sind Software-Updates nun "over the Air" möglich. Mit der Funktion "My Remote" lassen sich per Smartphone oder Smartwatch Funktionen steuern, um etwa die Türen aus der Ferne zu verriegeln. Mit der 2020er-Auffrischung hielt bereits ein 8,8 Zoll großer Touchscreen Einzug, dessen Benutzeroberfläche per Drag-and-drop anpassbar ist. Es bietet außerdem Echtzeit-Darstellungen zu wichtigen Fahrzeugparametern wie Temperaturen, Drehmomentabgabe und Turboladedruck. Die Optionsliste hält so interessante Details wie rote oder grüne Sicherheitsgurte, Bezüge aus perforiertem Leder oder Schalensitze mit Rückenschalen aus Kohlefaser bereit.

Fahreindruck: Attraktiver denn je

Die Modernisierungen lassen das Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Facelift (2023) attraktiver wirken denn je. Das neue, mechanische Q2-Sperrdifferenzial verhilft der Sportlimousine dabei zu einer enormen Verbesserung der dynamischen Qualitäten und steigert das Fahrspaß-Potenzial weit mehr als die auf 520 PS (382 kW) gewachsene Leistung. Hier verspricht jede Fahrt pures Vergnügen.

Von Martin Urbanke