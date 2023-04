Die elektrische Volvo-Tochtermarke präsentiert mit dem Polestar 4 2023 ihr viertes Modell. Das SUV-Coupé soll der Konkurrenz mit Preis, Reichweite und praktischem Innenraum so weit davonfahren, dass es nicht einmal mehr eine Heckscheibe braucht.

Preis: Polestar 4 (2023) soll bei 60.000 Euro starten

Der Polestar 4 (2023) markiert den jüngsten Ausbau der Polestar-Modellpalette. Nach dem bereits eingestellten Hybrid-Sportler 1, der aufgebockten Mittelklasse-Limo 2 und dem großen SUV 3 rollt bald eine weitere Abwandlung der Crossover-Mode aus der chinesichen Fabrik von Volvo- und Polestar-Mutterkonzern Geely. Noch lange bevor die ersten Modelle 2024 in Deutschland ankommen, hat Polestar den voraussichtlichen Einführungspreis von 60.000 Euro (Stand: April 2023) bekanntgegeben. Dafür erhält die künftige Kundschaft ein SUV-Coupé, welches in der Länge ziemlich genau zwischen BMW X4 und X6 passt und gleichzeitig flacher und breiter baut. Mit bis zu 400 kW (544 PS) soll er außerdem in Sachen Beschleunigung das schnellste Fahrzeug der noch jungen Markengeschichte markieren. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Antriebe: Polestar 4 mit Heckantrieb oder Allrad

In Sachen Antriebspalette kann der Polestar 4 (2023) aus den Möglichkeiten der neuen Premium Sustainable Experience Architecture (SEA) schöpfen, die Heckantrieb- und Allradoptionen bereithält. Die Einstiegsmotorisierung setzt auf einen Heckmotor mit 200 kW (272 PS) und 343 Newtonmeter Drehmoment. Die vorläufige WLTP-Reichweite beträgt 600 Kilometer. Mit der gleichen 102 kWh-Batterie kommt der 400 kW (544 PS) und 686 Newtonmeter starke Bimotor auf voraussichtlich 564 Kilometer Reichweite. Wie lange es dauert, bis der 4er mit 200 kW am Schnelllader oder 22 kW an der Wallbox vollgeladen ist, verrät die Marke noch nicht. Dafür gehören bidirektionales Laden und eine Wärmepumpe zum Serienumfang.

Exterieur: viele Precept-Anleihen am Polestar 4

Wer erinnert sich noch an die Studie Polestar Precept? Das Konzeptauto von 2020 sollte die Linien der für 2024 erwarteten Sportlimousine 5 vorwegnehmen. Nun aber dürfen viele Elemente bereits ein Jahr früher am Polestar 4 (2023) debütieren: Tatsächlich wirkt Nummer 4 aus vielen Blickwinkeln wie ein höhergelegter Precept. Gerade die geteilten Frontscheinwerfer, der große Lufteinlass dazwischen und die stark modellierte Seitenansicht unterstreichen diesen Eindruck. Im Heckbereich greift die Lichtleiste in abgemilderter Form die Züge des Showcars auf. Die deutlichste Parallele betrifft aber die fehlende Heckscheibe. Die nötige Rundumsicht über den 4839 Millimeter langen, 2139 Millimeter breiten und 1544 Millimeter hohen Stromer soll stattdessen eine Heckkamera gewährleisten, deren Übertragung im Rückspiegel stattfindet. Laut Polestar hätten die Hinterbänkler:innen durch diesen Kniff deutlich mehr Kopffreiheit als in anderen SUV-Coupés.

Interieur: 15,4 Zoll-Multimediascreen im Zentrum

Das Innenraumkonzept des Polestar 4 (2023) unterscheidet sich doch etwas vom größeren 3. Die ersten Bilder zeigen uns einen hoch positionierten Mitteltunnel à la Polestar 2 und einen für die Marke unüblichen horizontal angeordneten 15,4 Zoll-Multimediascreen. Fahrende wiederum blicken auf ein 10,2 Zoll großes Instrumentendisplay sowie auf ein Head-up-Display mit 14,7 Zoll Projektionsfläche. Das Android-basierte Infotainmentsystem empfängt Over-The-Air-Updates und kann mit einer bis zu 16 Lautsprecher fassenden Harman-Kardon-Audioanlage mit 1400 Watt kombiniert werden. Bei den eingesetzten Materialien wird Recycling großgeschrieben: So bestehen die serienmäßigen Stoffbezüge zu 100 Prozent aus recyceltem Polyester, während auch Türverkleidungen und Teppiche aus wiederverwerteten Materialien bestehen. Dank eines Radstands von knapp drei Metern soll der Innenraum großzügig ausfallen. Ein riesiges Panoramaglasdach soll das Raumgefühl zusätzlich verstärken.

Assistenzsysteme: Polestar 4 mit Müdigkeits-Kamera

Bereits serienmäßig hat der Polestar 4 (2023) mit zwölf Kameras mehr Überwachungstechnik an Bord als die meisten Supermärkte. Eine davon zielt auf den Fahrersitz und registriert anhand von Augen- und Kopfbewegungen, ob eine Fahruntüchtigkeit – beispielsweise aus Müdigkeit – besteht. Unterstützt werden die Kameras von einem Radar und zwölf weiteren Ultraschallsensoren. Optional bietet Polestar einen aktiven Spurwechselassistenten an.