Die Auto Shanghai 2019 öffnet vom 15. bis zum 28. April auf dem Gelände des National Shanghai Center for Exhibition and Convention ihre Pforten für Besucher. Die auch als Auto China bekannte Messe wird wechseljährig in den Metropolen Peking und Shanghai ausgerichtet und hat sich über die Jahre zur Leitmesse der Automobilindustrie in Asien entwickelt. Auch für deutsche Hersteller gewinnt der größe Automarkt der Welt immer mehr an Relevanz. Daher zeigen auch 2019 Hersteller wie Mercedes, VW und auch Peugeot zum wiederholten Male Neuheiten, die es nicht nach Europa schaffen werden sondern ausschließlich für den chinesischen Markt bestimmt sind. Vor allem in Sachen Elektromobilität gehört China zu den weltweiten Vorreitern, die Entwicklung schreitet mit schnellen Schritten voran und immer mehr Autohersteller gehen deshalb Kooperationen mit den fernöstlichen Spezialisten ein. Die Neuheiten der Auto Shanghai 2019