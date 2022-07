Von einem Elektro-SUV namens Polestar 3 ist schon lange die Rede. Im Oktober 2022 feiert es endlich seine Premiere. Vorab veröffentlichte Bilder geben noch keinen Aufschluss über die technischen Daten oder den Innenraum, dafür bestätigt Polestar den Antrieb mit zwei E-Motoren und eine Reichweite von 600 Kilometern. Der Preis bleibt offen.

Mit einem neuen Teaserbild schürt die Volvo-Tochter weitere Vorfreude auf das erste Elektro-SUV der Marke, den Polestar 3, der im Oktober 2022 seine Premiere feiern soll. Dieser wird neuesten Informationen zufolge in den USA und in China gebaut und ist Teil eines ehrgeizigen Wachstumsplans. So möchte Polestar bis 2024 jedes Jahr ein neues Fahrzeug auf den Markt bringen und bis Ende 2023 auf mindestens 30 Märkten weltweit verkaufen. Das lässt darauf schließen, dass der Polestar 3 auch nach Europa kommen dürfte, um zur geplanten Verzehnfachung des weltweiten Absatzes der Marke von rund 29.000 Fahrzeugen im Jahr 2021 auf 290.000 Fahrzeuge im Jahr 2025 beizutragen. Der Polestar 3 (2022) wird mit rund 4,80 Meter Länge etwas kürzer als sein Volvo-Pendant XC90. Das Kofferraumvolumen wird schätzungsweise maximal 1800 Liter ermöglichen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Elektroauto Polestar 2 (2020): Preis, Leasing & Innenraum Mehr Leistung für den Polestar 2 als Standard Range

Der Polestar 2 (2020) im Video:

Preis, technische Daten & Reichweite des E-SUV Polestar 3 (2022) unbekannt

Schweigt sich Polestar selbst zu den technischen Daten oder der viel gefragten Anhängelast des Neulings noch aus, ist immerhin klar: Der Polestar 3 (2022) wird auf dem skalierbaren Volvo-Baukasten SPA2 aufbauen, der dem 3 mehr als 100 kWh Batteriekapazität beschert. Damit sind Reichweiten von bis zu 600 Kilometern möglich. Angetrieben wird er von zwei E-Motoren, je Achse einer. Ausgestattet mit dem Lidar-Sensor von Luminar und einem Zentralrechner von Nvidia soll das Elektro-SUV autonomes Fahren Level 4 auf der Autobahn beherrschen. Darüber hinaus bietet es Polestar zufolge unter anderem eine 360-Grad-Umfelderkennung sowie ein Fahrerüberwachungssystem. Wie von bisherigen Polestar-Modellen gewohnt, dürfte der Innenraum hochwertig und luxuriös ausfallen. Vom XC90 grenzt er sich mit maximal fünf Sitzplätzen ab. Außerdem verspricht der Hersteller mit dem Infotainmentsystem Android Automotive OS von Google "branchenführende Konnektivitätsfunktionen". Wie hoch der Preis des Polestar 3 (2022) ausfallen soll, ist noch unbekannt. Mehr zum Thema: Das ist das Polestar 0 Project

Auch interessant:

Elektroauto Polestar 5 (2024): Preis & Reichweite (Precept) Polestar 5 zeigt sich als Prototyp