Mit dem Polestar 3 steht 2021, zwei Jahre nach dem Debüt von Polestar als eigenständige Marke, das dritte Modell der jungen Volvo-Tochter in den Startlöchern. Das Coupé-artige SUV ist mit einer Länge von rund 4,60 Metern und einem Radstand von fast drei Metern das größte Fahrzeug der Polestar-Palette. Designtechnisch an seine Geschwister Polestar 1 und Polestar 2 angelehnt, erhält der Polestar 3 allerdings eine weniger aggressive Ausstrahlung. Zwei Elektromotoren an der Hinterachse und einer an der Vorderachse versorgen das SUV mit Power. Wieviel Leistung der Elektro-SUV genau haben wird, bleibt vorerst noch ein skandinavisch-chinesisches Geheimnis. Die in den Fahrzeugboden integrierte Batterie hat eine Kapazität von 120 kWh. Wie der Polestar 2 soll auch der dritte im Bunde eine Reichweite von 500 Kilometern an den Tag legen. Preislich dürfte sich der Polestar 3 zwischen seinen beiden Brüdern einordnen und damit bei rund 80.000 Euro anzusiedeln sein.