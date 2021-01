Autonomes Fahren: Gesetz & Datenschutz

Damit Deutschland zum Vorreiter beim Autonomen Fahren wird, will Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ein neues Gesetz auf den Weg bringen. Sein Enwurf ist jedoch umstritten, es geht um das Thema Datenschutz. Die Hintergründe!

Geht es nach Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), soll Deutschland beim Thema Autonomes Fahren zum Vorreiter werden. Sein Entwurf für ein neues Gesetz, das autonome Fahrzeuge ermöglichen soll, mittelfristig im öffentlichen Straßenverkehr im Regelbetrieb fahren zu können, ist jedoch umstritten: Das Bundesjustizministerium lehnte ihn wegen offener Fragen zum Datenschutz im Januar 2021 vorerst ab, wie das "Handelsblatt" berichtet. Um bei Verbrauchern die Akzeptanz für neue Technologien und digitale Dienste im Verkehrsbereich zu schaffen, seien hohe Datenschutzstandards bei Mobilitätsdaten und klare Haftungsregelung zentrale Voraussetzungen, wie eine Sprecherin von Bundesjustizinmisterin Christine Lambrecht sagte. Und auch im Hinblick auf die Rechtssicherheit von Produzent:innen und bereitstellenden Unternehmen sei dies eine notwendige Grundvoraussetzung. Dem "Handelsblatt"-Bericht zufolge verweigert das Bundesjustizministerium eine Zustimmung vor allem deswegen, weil laut Entwurf Daten wie Routen auf Anfrage über das Kraftfahrt-Bundesamt an den Verfassungsschutz oder das Bundeskriminalamt übermittelt werden können sollen. Eine entsprechende "Datenübermittlungsregelung" habe das Justizministerium in den Gesetzesplänen von Scheuer identifiziert. Die entsprechenden Vorschriften seien "zu streichen". Die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, erklärte: "Selbstverständlich ist auch uns das Thema Datenschutz sehr wichtig: Es kann aber nicht sein, dass eine zu restriktive Auslegung des Datenschutzes dazu führt, dass sich Deutschland aus dieser Zukunftstechnologie verabschiedet." Die umfangreiche Europäische Datenschutzgrundverordnung solle eingehalten werden. Kritik am Bundesjustizministerium kam auch von Nordrhein-Westfalens Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU): "Bundesjustizministerin Christine Lambrecht muss beim autonomen Fahren von der Bremse." Und weiter: "Die Blockade des Gesetzentwurfs für Roboterfahrzeuge gefährdet die deutsche Technologieführerschaft und damit Hunderttausende Arbeitsplätze in der Automobilwirtschaft." Mehr zum Thema: Autonomes Fahren in Deutschland miterfunden

Gesetze & Datenschutz bei Autonomem Fahren