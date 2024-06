Jubiläums-Edition mit mehr Ausstattung

Der neue Knaus Boxlife Pro 540 Road 60 Years (2024) von heute ist der Boxstar von gestern, der Kastenwagen gehört also schon lange zum Knaus-Programm. Als Jubiläumsmodell zum 60. Geburtstag tritt er mit besonders umfangreicher Ausstattung zur ersten Testfahrt an.

Es fängt bei der ersten Testfahrt mit dem neuen Knaus Boxlife Pro 540 Road 60 Years (2024) schon auf dem Supermarkt-Parkplatz an. Der kurze Kastenwagen passt noch locker in die Lücke, während sich der Sechs-Meter-Ducato als raumgreifender Querparker in die hinterste Ecke verziehen muss, um nicht zu stören. Auch in der Stadt haben es die Besitzer:innen des kleinsten Ducato einfacher. Und erst recht beim Campen in der Hauptsaison, in der einen die Stellplatz-Betreibenden schon am Telefon fragen, wie lang das Wohnmobil denn ist.

Die Frage, warum sich fast 70.000 Euro in einen 5,40-m-Ducato verwandeln, ist damit beantwortet. Und nein, es sind keineswegs nur Paare, die sich mit dem kürzesten Boxlife im Knaus-Programm zufriedengeben, sondern durchaus auch Familien, denen der Hersteller neuerdings die Wahl aus vier optionalen Aufstelldächern bietet. Viele andere Extras sind im Grundpreis von 66.279 Euro (Stand: Juni 2024) enthalten, denn der neueste Boxlife mit der Bezeichnung Pro 540 Road 60 Years ist ein All-Inclusive-Sondermodell zum Markenjubiläum, obwohl das eigentlich schon drei Jahre zurückliegt.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Tipps zum Wohnmobil-Kauf im Video:

Erste Testfahrt: Knaus Boxlife Pro 540 Road 60 Years (2024) auf kurzer Ducato-Basis

Aber auch Nachfeiern ist okay, wenn der Jubilar für die Geschenke sorgt. Zu denen gehören Alu-Räder, Markise, Navigation, Head-up-Display, Rückfahrkamera, allerlei Assistenzsysteme sowie ein spezielles Innenraum-Paket mit Decken und Kissen, was mit dem neuen Knaus Boxlife Pro 540 Road 60 Years (2024) unterm Strich fast 7000 Euro spart. Man muss in der Knaus-Geschichte nicht ganz zurückrangieren bis zum Schwalbennest, mit dem alles begann, denn auch der Boxlife ist schon ein Klassiker. Das fällt Fachfremden allerdings nicht auf, weil die populäre Kastenwagen-Reihe bis 2022 den Namen Boxstar trug.

Die kompakten Camper sind dieselben, sie basieren stets auf dem Ducato und klopfen mit ihrer gediegenen Verarbeitung schon an der Oberklasse an. Wer so einen komfortablen Knaus kauft, ist meistens nicht mehr ganz jung und erwartet keine Grundrissexperimente, weshalb das Layout des kurzen Boxlife erwartbar ausfällt. Seine größte Besonderheit ist das Raumbad, für das Knaus 350 Euro extra berechnet. Dafür hält es nicht nur eine XXL-Dusche bereit, sondern schafft auch noch zehn Zentimeter mehr Breite im hinteren Querbett. Das serienmäßige Kompaktbad des Testwagens fällt dagegen klassentypisch knapp aus und erfordert das Hantieren mit einem Duschvorhang, der die nutzbare Fläche zusätzlich verkleinert.

Vor- und Nachteile der kompakten Maße

Ein Kastenwagen der 5,40-m-Klasse ist nun mal kein Raumriese, das zeigt sich auch in der Halbdinette des neuen Knaus Boxlife Pro 540 Road 60 Years (2024), wo sich zwei Erwachsene nicht gegenübersitzen können, ohne mit den Kniescheiben aneinander zu geraten. Einen Teil des Platzproblems löst das Knaus-Einrichtungsteam zwar mit dem Esstisch, der auf das störende Klappbein verzichtet und sich an der Karosseriewand abstützt, doch mehr als 30 cm Abstand zwischen vorderer Sitzlehne und hinterer Sitzfläche können sie nicht herbeizaubern. Deshalb müssen große Personen auch den Tisch herausnehmen, um beim Fahren ihren Sitz weit genug nach hinten schieben zu können – aber das ist nicht nur beim Boxlife so, sondern bei vielen kurzen Ducato-Campern.

Gar keine Beschränkung fordert der Kompakte beim Stauraum. Neun Dachschränke bringen sie bei Knaus in Jandelsbrunn in ihrem 540er unter und außerdem noch eine Ablage über der Kabine, ein Staufach im Sockel der Sitzgruppe und einen schmalen, aber hohen Kleiderschrank, der sich zwischen Küchenblock und Querbett leicht übersehen lässt. Im Bad gibt es einen großen Spiegel zum Verschieben, hinter dem sich ein geräumiger Kosmetikschrank verbirgt. Die Durchlade zum Gepäckraum lässt sich herausnehmen und das Bett natürlich hochklappen, wie es Klassenstandard ist. Zwei Schränke für Kleinkram finden sich auch im Laderaum, der mit einem Meter Breite, 1,34 m Tiefe und 70 cm Höhe das Sperrgepäck aufnimmt.

Ähnliche Wohnmobile:

Dank geringem Leergewicht fast 800 kg Zuladung

Dass die Fracht auch bleischwer sein darf, gehört zu den Vorzügen eines kurzen 3,5-Tonners, der leer nur 2,7 t wiegt und damit eine Zuladung von fast 800 kg ermöglicht. Auch das vergnügliche Handling spricht für den neuen Knaus Boxlife Pro 540 Road 60 Years (2024), bei der Testfahrt wirkt er selbst mit dem 140-PS-Turbodiesel ausgesprochen munter. Die oft gewünschte Automatik hat sich Knaus beim Testwagen übrigens gespart, was im Hinblick auf den deftigen Aufpreis von 3689 Euro eine gute Idee sein kann: Noch immer liegt der Hebel im Ducato bei der ersten Testfahrt perfekt zur Hand und ist so exakt geführt, dass sich die sechs Gänge praktisch von selbst wechseln – so weich und widerstandsfrei geht das. Eine Sache zum Angewöhnen ist zudem das Head-up-Display aus dem Jubiläumspaket. Und wer auch im Winter reist, wird sich darüber freuen, dass Knaus als einer von wenigen Herstellern eine optionale Sitzheizung von außerordentlicher Wirksamkeit anbietet. In der Klasse der Kurzen sind es eben vor allem die kleinen Dinge, mit denen sich ein Kastenwagen von der Konkurrenz absetzen kann.

Technische Daten

AUTO ZEITUNG 09/2024 Knaus Boxlife Pro 540 Road 60 Years Technische Daten Motor 4-Zylinder, 4-Ventiler, Turbodiesel; 2184 cm³ Antrieb 6-Gang; manuell; Vorderrad Leistung 103 kW/140 PS Max. Drehmoment 350 Nm Karosserie Außenmaße (L/B/H) 5410/2050/2580 mm Leergewicht/Zuladung ca. 2720/780 kg Ausstattung Sitz-/Schlafplätze 2/4 Herd/Heizung Zweiflammen-Kocher/Truma Combi 4 Gas 2 x 11 kg Frisch-/Abwasser 90/102 l Preis Grundpreis 66.279 € Alle Daten Werksangaben