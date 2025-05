Vergleich zwischen dem Opel Astra Plug-in-Hybrid und seinem Verbrenner-Pendant. Wer hat in unserem Vergleich die Hosen an?

Opel Astra 1.2 Turbo Hybrid 48 V und Opel Astra Plug-in-Hybrid im Vergleich

Für den Astra hält Opel sämtliche Nuancen der Elektrifizierung bereit, von null bis hin zum vollelektrischen Astra Electric. Dazwischen sortiert sich als Einstieg ins Hybrid-Geschäft der Opel Astra 1.2 Turbo Hybrid 48 V mit 136 PS (100 kW) starkem Dreizylinder ein, der von einer 21 kW (28 PS) starken 48-V-E-Maschine unterstützt wird. Kurze Passagen – zum Beispiel in der Stadt – sind damit sogar ohne Zutun des Verbrenners zu bewältigen.

Eine nennenswerte elektrische Reichweite liefert hingegen der Opel Astra Plug-in-Hybrid, den es mit 225 PS (165 kW) oder – wie hier getestet – mit 180 PS (133 kW) Systemleistung gibt. Die Hauptarbeit verrichtet der 150 PS (110 kW) starke 1,6-l-Turbo-Vierzylinder, für eine WLTP-E-Reichweite von 57 km sorgt die im Automatikgetriebe untergebrachte E-Maschine mit 81,2 kW (110 PS) in Zusammenarbeit mit dem Lithium-Ionen-Akku (12,4 kWh). Bei winterlichen einstelligen Temperaturen sind jedoch nicht mehr als 40 km an E-Reichweite drin.

Der Plug-in-Hybrid ist deutlich teurer, aber kaum sparsamer

Das höhere Leistungs- und Drehmoment-Niveau münzt der Opel Astra Plug-in-Hybrid in bessere Fahrleistungen (Spitze: 235 km/h, elektrisch: 135 km/h) um, dennoch kann der Opel Astra 1.2 Turbo gut mithalten, auch weil er dank der sanften, aber spontanen Mithilfe der E-Maschine prompt aufs Gas anspricht. Den kultivierteren Motorlauf und die angenehmere Geräuschkulisse sprechen wiederum für den Plug-in-Hybrid, der auch höhere Lasten ziehen darf. Damit ist der Plug-in-Hybrid das souveränere Langstreckenauto, allerdings müssen sich die Mitfahrenden beim Gepäck zurückhalten, denn die E-Technik braucht Platz und knappst vom 422 l Standard-Kofferraumvolumen des Verbrenners üppige 70 l ab.

Gänzlich ins Hintertreffen gerät der Plug-in-Hybrid schließlich, wenn es ums Geld geht – siehe Tabelle unten. Beide Opel Astra treten hier in der gehobenen GS-Ausstattung an, aber auch in der Basisversion Edition kommt der Plug-in-Hybrid 5380 Euro teurer als der Astra 1.2 Turbo. Zwar verbraucht der PHEV nur 5,9 l Super gegenüber 6,5 l beim Dreizylinder, allerdings kommen beim Plug-in-Hybrid ja auch noch die Stromkosten für 6,2 kWh auf 100 km hinzu. Und so kann der PHEV-Astra im Betrieb die höheren Anschaffungskosten nicht wieder egalisieren.

Technische Daten & Messwerte von Opel Astra 1.2 Turbo Hybrid 48 V und Opel Astra Plug-in-Hybrid

AUTO ZEITUNG 09/2025 Opel Astra Plug-in-Hybrid Opel Astra 1.2 Turbo Hybrid 48V Technik Motor 4-Ventiler; 4-Zylinder, Turbo; E-Maschine im Getriebe 4-Ventiler; 3-Zylinder, Turbo; 48V-E-Maschine im Getriebe Hubraum 1598 cm³ 1199 cm³ Leistung bei 150 PS (110 kW) bei 6000 U/min 136 PS (100 kW) bei 5500 U/min Max. Drehmoment bei 250 Nm bei – 230 Nm bei – Leistung E-Motoren vorne / hinten 81,2 kW (110 PS) / – 21 kW (28 PS) / – Batterie Lithium-Ionen Lithium-Ionen Systemleistung 180 PS (133 kW) – Gewichte Leergewicht (Werk/Test) 1603 / – kg 1427 / – kg Zulässiges Gesamtgewicht 2150 kg 1990 kg Maße (L/B/H) 4374/1860/1472 mm 4374/1860/1470 mm Kofferraumvolumen 352 - 1339 l 422 - 1339 l Effektive Zuladung 547 kg 563 kg Fahrleistungen 0 - 100 km/h 7,5 s 9,3 s Höchstgeschwindigkeit 235 km/h (elektr.: 135 km/h) 210 km/h Verbrauch & Emissionen Testverbrauch 5,9 l S + 6,2 kWh / 100 km 6,5 l S / 100 km WLTP-Verbrauch 1,3 l S + 17,7 kWh / 100 km 5,1 l S / 100 km CO₂-Ausstoß (Test / WLTP) 166 / 30 g/km 155 / 115 g/km Reichweite gesamt 712 km 800 km Preise Grundpreis 39.690 € 34.310 € Wartung, Rabatt & Wertverlust Werkstattkosten (jährlich) 686 € / 846 € 534 € / 717 € Wertverlust nach 4 Jahren (20.000 km/Jahr) 6261 € / 6737 € 4812 € / 5412 € Versicherung & Steuern Typklassen (HP / VK / TK) 14 / 21 / – 15 / 23 / – Versicherungskosten (HP / VK / TK) 1238 / 1551 / – € 1356 / 1701 / – € Abgasnorm / Steuer pro Jahr Euro 6d / 28 € Euro 6d / 58 €