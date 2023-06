In den Kofferraum passsen 352 bis 1268 Liter.

Die volle Power von 115 kW (156 PS) und 270 Newtonmeter liegt nur im Sport-Modus und beim Kickdown an.

Für unsere Testfahrt steht der Fünftürer in der gehobenen Ausstattung GS bereit.

Der neue Opel Astra Electric (2023) mischt die elektrischen Kompakten auf. Was er seiner Konkurrenz entgegenzusetzten hat, findet die AUTO ZEITUNG auf der ersten Testfahrt heraus.

Mit dem neuen Opel Astra Electric (2023) elektrifiziert die Marke ihren Bestseller, der gegen VW ID.3, Renault Megane E-Tech, MG4 Electric & Co. antritt. Rein äußerlich unterscheidet sich der Elektro-Astra zwar kaum von den Verbrenner-Modellen, doch trägt er beim genaueren Hinsehen kein Quäntchen Chrom zur Schau und zeigt sich mit leicht veränderter Frontschürze, was ihn sportlicher und moderner wirken lässt. Antriebsbedingt liegt er auch etwas höher, wodurch es die 18-Zöller im Radkasten etwas luftiger haben. Bei unserer Testfahrt steht uns die gehobene Ausstattungsvariante GS zur Verfügung, die zum Marktstart im Juni 2023 vorerst auch alternativlos ist. Das bedeutet, der Astra Electric ist ab sofort zu einem Preis von 45.060 Euro (Stand: Juni 2023) bestellbar. Günstigere Varianten sollen folgen. Alternativ bietet Opel den Astra Electric zu einer Leasingrate von 399 Euro pro Monat an (inkl. BAFA-Förderung). Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Erste Testfahrt mit dem neuen Opel Astra Electric (2023)

Mit im Gepäck hat der neue Opel Astra Electric (2023) eine 54 kWh große Batterie (brutto), die eine Reichweite von 418 Kilometer (WLTP) ermöglichen soll und mit 100 kW schnellladen kann. Die volle Power von 115 kW (156 PS) und 270 Newtonmeter Drehmoment liegt jedoch nur im Sport-Modus und beim Kickdown an. Fährt man im Normal-Modus, nimmt das Pedal erstens etwas weniger direkt die Befehle an und zweitens erreicht man nur maximal 100 kW (136 PS). Wer Strom sparen möchte, fährt im Eco-Modus mit maximal 80 kW (108 PS) und beschränkter Klimatisierung. Die Höchstgeschwindigkeit von 170 km/h beeinflussen die Fahrmodi nicht – ebenso wenig wie die Straffheit von Lenkung oder Fahrwerk. Doch auch ohne Justierbarkeit gefällt bei der ersten Testfahrt die angenehm straffe, eher sportlich ausgelegte Federung. Da 1679 Kilogramm für ein Elektroauto recht leicht sind, bestimmen die schweren Batterien umso mehr über den tiefen Schwerpunkt, was wiederum dem Fahrverhalten zugutekommt. Zudem hat Opel den Astra sehr verwindungssteif konstruiert. Diese Attribute befördern ihn vom Mittel-zum-Zweck-Auto zum Fahrspaß-Mobil.

Fahrspaß und Komfort

Doch nicht nur Spaß, sondern auch Komfort findet man im neuen Opel Astra Electric (2023). Die spezielle Akustikverglasung schließt Windgeräusche weitestgehend aus und sorgt für noch mehr Ruhe im Cockpit. Einzig die spezielle Eco-Mischung der Reifen sorgt zwar aufgrund des geringen Rollwiderstands für hohe Effizienz, jedoch bei bestimmten Straßenbelägen zeitweise auch für verstärkt wahrnehmbare Abrollgeräusche. Das bleibt allerdings auch einziger Kritikpunkt, denn wie gewohnt ist der Astra Electric mit bequemen AGR-zertifizierten Sitzen ausgestattet und bietet ein hochwertig verarbeitetes Interieur mit haptisch reizvollen Oberflächen – zumindest in der von uns bei der ersten Testfahrt begutachteten GS-Ausstattung.

Betätigt man den in der Mittelkonsole befindlichen Knopf "B" – ja, Tasten und Schalter darf man zu unserer Freude hier noch reichlich bedienen – rekuperiert der Astra Electric beim Lupfen des Fahrpedals besonders stark. One-Pedal-Driving ist zwar nicht 100-prozentig möglich, doch reduziert es den Einsatz des Bremspedals erheblich. Benötigt man es doch einmal, so wird auch hier erst durch Rekuperation gebremst, bevor die mechanische Bremswirkung einsetzt, was jedoch das Bremsgefühl nicht beeinflusst.

Technische Daten des neuen Opel Astra Electric (2023)

AUTO ZEITUNG 14/2023 Opel Astra Electric Technische Daten Motor Permanentmagnet-Maschine Getriebe/Antrieb Feste Getriebeübersetzung; Frontantrieb Systemleistung 115 kW/156 PS Max. Drehmoment 270 Nm Batterie-Kapazität 54 kWh Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4374/2062/1488 mm Leergewicht/Zuladung 1679/421 kg Kofferraumvolumen 352-1268 l Fahrleistungen (Werksangaben) Beschleunigung (0-50 km/h) 9,2 s Höchstgeschwindigkeit 170 km/h Verbrauch auf 100 km 14,8-15,5 kWh Reichweite 398-418 km Kaufinformationen Basispreis (Testwagen) 45.060 € Marktstart Frühjahr 2023