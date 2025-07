Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Ein WLTP-Verbrauch von 4,9 l in der Stadt – dieser Wert zeigt, wo der Opel Astra Hybrid durch seine Elektro-Unterstützung auf seinen Diesel-Bruder Effizienz-Punkte sammeln kann. Ohne diese Fahrprofil-Einschränkung kann der Hybrid-Antrieb aber nicht effizienter arbeiten als der Diesel und muss sich obendrein dessen angenehmerer Motorcharakteristik geschlagen geben.

Opel Astra Sports Tourer Diesel gegen Hybrid im Vergleich

Beim Fototermin des Opel Astra Sports Tourer kommt es erwartungsgemäß zu ersten Missverständnissen: Der 130 PS (96 kW) starke 1,5-l-Turbodiesel und sein 145 PS (107 kW) starker Mildhybrid-Konkurrent sind in nahezu dem gleichen Testwagen-Trimm in der Redaktion gelandet – die sportive GS-Linie kombiniert in beiden Fällen ein elegantes Kristall-Silber-Metallic mit schwarzem Kontrast-Dach, optionale 18-Zöller runden den Auftritt ab. "Und welcher ist jetzt der Diesel, welcher der Hybrid?", fragt Fotografin Daniela Loof irritiert, während sie sich um Ordnung auf dem Familienfoto müht.

Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:



Die Testmannschaft zuckt mit den Achseln, erst der Blick in den Innenraum schafft Klarheit: Nur für den Diesel ist eine Lederausstattung (2310 Euro) zu haben, der Mildhybrid lässt lediglich den Luxus einer optionalen Ausstattung mit veganem Recycling-Velourskunstleder (1120 Euro) zu. Und damit wäre auch schon beinahe der einzige Unterschied zwischen den Motorvarianten beschrieben: In der Basisausstattung kostet der Diesel schlanke 650 Euro mehr als der Hybridantrieb (ab 34.310 Euro), sämtliche Ausstattungen, Abmessungen und Kofferräume sind gleich. Nur die 775 Euro teure Anhängerkupplung dient als Grund, einem echten Unterschied auf die Spur zu kommen – der Diesel nimmt 400 kg mehr (gebremst) an den Haken als sein Mildhybrid-Bruder mit Benziner.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Opel Astra Sports Tourer (2022) im Fahrbericht (Video):

Bei den Alltagskosten sind sich die beiden Astra-Kombis sehr ähnlich

Und die Kilometerkosten? Die sind unterm Strich fast gleich bei beiden Opel Astra Sports Tourer-Modellen. Dass der Mildhybrid in der Praxis einen etwas höheren Spritverbrauch hat, kompensiert sein geringerer Wertverlust. Wer höhere Fahrleistungen pro Jahr plant, könnte den Diesel ein klein wenig attraktiver finden, unterm Strich darf man sich aber auch als ausgemachter Sparfuchs fürs schönere Fahren entscheiden – und auch das bietet der Diesel: Ohne die leichten Unschärfen in der Reaktion aufs Gaspedal, die den Hybrid gelegentlich etwas unbeholfen wirken lassen, ist der Selbstzünder unkomplizierter und freudvoller unterwegs.

Auch interessant:

Auch sein stämmiges Drehmoment macht den Opel Astra 1.2 DI Turbo Hybrid 48V eDCT ihn zur ersten Antriebswahl – dank 70 Nm mehr rollt er angenehm niedertourig durch den Auto-Alltag. Für den Opel Astra Sports Tourer 1.5 Diesel Edition Automatik spricht dagegen sein urbanes Fahrprofil: Bei niedrigen Geschwindigkeiten ermöglicht der 16-kW-E-Motor (22 PS) die vollelektrische Fahrt bis zu einen Kilometer weit, darüber hinaus unterstützt er den kernig klingenden Dreizylinder-Benziner beim Beschleunigen oder beim Anfahren aus dem Stand. Vor allem im Stop-and-go-Modus macht das Sinn und schont so die Ressourcen.

Technische Daten & Messwerte vom Opel Astra Sports Tourer Diesel und Hybrid

AUTO ZEITUNG 15/2025 Opel Astra Sports Tourer 1.2 DI Turbo Hybrid 48V eDCT Opel Astra Sports Tourer 1.5 Diesel Edition Automatik Technik Motor 4-Ventiler; 3-Zylinder, Turbo, Mildhybrid 4-Ventiler; 4-Zylinder, Turbodiesel Hubraum 1199 cm³ 1498 cm³ Leistung bei 136 PS (100 kW) bei 5500 U/min 130 PS (96 kW) bei 3750 U/min Max. Drehmoment bei 230 Nm bei 1750 U/min 300 Nm bei 1750 U/min Leistung E-Motoren vorne / hinten 21 PS (16 kW) / – – Batterie Lithium-Ionen – Systemleistung 145 PS (107 kW) – Spannung 48 V – Gewichte Leergewicht 1502 kg 1483 kg Zulässiges Gesamtgewicht 1990 kg 1980 kg Maße (L/B/H) 4642/1860/1443 mm 4642/1860/1443 mm Kofferraumvolumen 597 - 1634 l 597 - 1634 l Effektive Zuladung 488 kg 497 kg Fahrleistungen 0 - 100 km/h 9,3 s 11,0 s Höchstgeschwindigkeit 210 km/h 208 km/h Verbrauch & Emissionen Testverbrauch 6,2 l / 100 km 5,8 l / 100 km WLTP-Verbrauch 5,1 l / 100 km 5,1 l / 100 km CO₂-Ausstoß (Test / WLTP) 140 / 115 g/km 152 / 134 g/km Reichweite gesamt 839 km 897 km Preise Grundpreis 34.310 € 34.960 € Wartung, Rabatt & Wertverlust Werkstattkosten (jährlich) 534 € 522 € Versicherung & Steuern Typklassen (HP / VK / TK) 16 / 21 / – 15 / 21 / – Versicherungskosten (HP / VK / TK) 1300 / 1628 / – € 1271 / 1592 / – € Abgasnorm / Steuer pro Jahr Euro 6d / 64 € Euro 6d / 224 €