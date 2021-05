Ab Herbst 2021 will Opel den Vivaro-e Hydrogen ausliefern, dessen Brennstoffzelle mit Wasserstoff versorgt wird.

Zudem ist der elektrische Vivaro in drei Längen erhältlich: 4,60 Meter, 4,95 Meter oder 5,30 Meter.

Mit dem Opel Vivaro-e (2020) gehen die Rüsselsheimer:innen zum ersten Mal auch bei ihrem Transporter den elektrischen Weg – ab Herbst 2021 auch als Opel Vivaro-e Hydrogen mit Wasserstoff-Brennstoffzelle. Das sind die Optionen bei Elektromotor und Akku und das ist der Preis.

Der Opel Vivaro-e (2020) ist die elektrifizierte Variante der im Herbst 2019 präsentierten, dritten Generation des Kleintransporters von Opel – zu einem Preis ab 35.650 Euro (exkl. MwSt.; Stand: Mai 2021).Das Nutzfahrzeug basiert auf der EMP2-Plattform (Efficient Modular Platform 2) der PSA-Gruppe, die neben einem konventionellen auch einen elektrischen Antrieb ermöglicht. Der elektrische Vivaro ist in drei Längen erhältlich: 4,60 Meter, 4,95 Meter oder 5,30 Meter. Je nach Ausführung bleibt der Vivaro-e unter einer Höhe von 1,90 Meter und passt damit in Standard-Tiefgaragen. Für Vortrieb sorgt der aus dem Corsa-e bekannte Elektromotor mit 100 kW (136 PS) Leistung und 260 Newtonmeter Drehmoment. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei abgeregelten 130 km/h. Bei den Batteriegrößen kann der:die Kund:in wählen: Die Kapazität von 50 kWh reicht für bis zu 230 Kilometer, 75 kWh für bis zu 330 Kilometer Kilometer Reichweite nach WLTP. Serienmäßig lässt sich der Opel Vivaro-e (2020) mit bis zu 100 kW Gleichstrom laden – eine entsprechende Schnellladesäule vorausgesetzt. Optional bietet Opel einen 11-kW-On-Board-Charger für dreiphasigen Wechselstrom an. Bezahlt werden kann mit der Free2Move-App, während sich mit der myOpel-App die Ladezeit einstellen und der Ladezustand prüfen lässt. Mehr zum Thema: Das ist der Opel Vivaro

Alle Informationen zu Preis & Elektromotor des Opel Vivaro-e (2020)

Um den Arbeitsalltag zu erleichtern, bietet der Opel Vivaro-e (2020) eine vielzahl an hilfreichen Ausstattungsoptionen. Auf Kundenwunsch arbeitet etwa die Schiebetür elektrisch und unter "FlexCargo" versteht Opel eine Durchreiche zwischen Laderaum und Fahrerkabine. Optional ist zudem ein adaptives Traktionssystem IntelliGrip mit fünf wählbaren Fahrmodi, eine 180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera und ein Multimedia-Infotainmentsystem erhältlich. Die Nutzlast liegt mit bis zu 1275 Kilogramm nur rund 130 Kilogramm unter der der Dieselvariante – trotz der schweren Akkus im Unterboden. Nicht selbstverständlich für einen E-Transporter: Der elektrische Vivaro darf bis zu 1000 Kilogramm ziehen. Opel gewährt eine achtjährige Garantie (160.000 Kilometer Laufleistung) auf die Batterie. Bestellungen nimmt man seit Juni 2020 entgegen.

Ab Herbst 2021 soll der Vivaro-e Hydrogen das Modellangebot erweitern. Foto: Opel

Wasserstoff-Brennstoffzelle: Opel Vivaro-e Hydrogen ab Herbst 2021