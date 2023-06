Ab 2021 bietet Peugeot seinen Praktiker Expert auch als Version mit Brennstoffzelle an.

Seit 2016 stellt Peugeot den Expert in dritter Generation her.

Der Peugeot Expert (2016) fährt als e-Expert (2020) auch elektrisch und als Passagier-Variante "Kombi". 2021 startete außerdem der Peugeot e-Expert Hydrogen mit Brennstoffzelle. Das sind Preis, Maße und Anhängelast von Kombi und Kastenwagen.

Preis: Kombi ab 53.190 Euro

Seit 2016 bietet der Peugeot Expert als Kastenwagen und Kombi viel Raum für Ladung und Personen. Der Preis des Kastenwagens mit 1,5-Liter-Dieselmotor beginnt bei 35.462 Euro. Der elektrische Peugeot e-Expert (2020) ist ab 45.577 Euro zu haben. Für die Langversion gibt es nur den 2,0-Liter-Diesel, der bei 40.877 Euro startet. Soll der lange Expert elektrisch fahren, steht auf dem Preisschild 47.362 Euro. Wer den Kleinbus Peugeot e-Expert Kombi haben möchte, zahlt 53.290 Euro (Alle Preise inkl. MwSt., Stand: Juni 2023). Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Peugeot 408 (2022) im Fahrbericht (Video):

Antrieb: Diesel, Wasserstoff oder Strom

Mit dem Peugeot Expert (2016), dem e-Expert (2020) und dem e-Expert Hydrogen (2021) bietet die Marke einen Transporter mit breiter Antriebsauswahl.

Peugeot e-Expert

Je nach Größe bietet Peugeot den E-Transporter mit Batterien unterschiedlicher Kapazität an. Die 50 kWh-Batterie bietet eine Reichweite von bis zu 220 Kilometer nach WLTP und kann an einer Schnellladesäule in 30 Minuten bis zu 80 Prozent laden. Die für die Standard- und Langversion verfügbare 75-kWh-Batterie schafft bis zu rund 320 Kilometer. Unabhängig von der Batteriekapazität treibt der 100-kW-Elektromotor (136 PS) den Peugeot e-Expert als Kastenwagen wie Kombi auf bis zu 130 km/h und entwickelt 260 Newtonmeter Drehmoment. Mit unterschiedlichen Fahrmodi können Fahrer:innen die Leistung für mehr Effizienz drosseln oder volle Power für schwere Transporte freigeben.

Peugeot e-Expert Hydrogen

Wie auch der Konzernbruder Opel Vivaro-e Hydrogen verfügt der Peugeot über eine 45-kW-Brennstoffzelle und einen 10,5-kWh-Akku unter der Motorhaube. Da der Wasserstofftank im Unterboden platziert ist, bleiben die Innenraum-Maße des Expert erhalten. Laut Peugeot lässt sich in drei Minuten genug Wasserstoff für eine Reichweite von mehr als 400 Kilometern tanken. Für Kurzstrecken von bis zu 50 Kilometern lässt sich der 136 PS starke Elektromotor auch wie ein Plug-in-Hybrid an der Steckdose laden.

Peugeot Expert Diesel

Als Verbrenner-Motoren stehen für den Peugeot Expert (2016) ausschließlich Dieselmotoren mit 1,5 oder 2,0 Litern Hubraum zur Verfügung, deren Leistung 102 PS (75 kW), 120 PS (88 kW), 144 PS (106 kW) und 180 PS (177 kW) betragen. Serienmäßig ist ein Sechsgang-Schaltgetriebe, für manche Motorisierungen ist auch eine Achtstufen-Automatik verfügbar.

Die Konkurrenten:

Exterieur: Zwei Längen verfügbar

Die Maße des Transporters und des Kombis reichen von 4959 bis 5309 Millimeter Länge. Die Höhe des Peugeot Expert gibt der Hersteller mit 1877 bis 1950 Millimeter an, abhängig von der gewählten Ausstattung. Die Breite beträgt 2204 Millimeter. Neben dem Kastenwagen und dem Kombi ist der Expert auch als Doppelkabiene und als Plattform-Fahrgestell verfügbar.

Interieur: Variabel und geräumig

Foto: Peugeot

Transporter

Die Plattform erlaubt dem e-Expert das gleiche Ladevolumen wie bei den Verbrenner-Versionen, da die Batterie platzsparend im Fahrzeugboden untergebracht ist. Die Langversion bietet ein Ladevolumen von bis zu 6,6 Kubikmeter. Die optionale Moduwork-Sitzbank bietet einen klappbaren Beifahrersitz und eine spezielle Trennwand zum Laderaum, um die Länge der Ladefläche in die Fahrerkabine zu erweitern. Ein Einheitsboden ermöglicht individuelle Umbauten der Standard-Version. Die maximale Nutzlast liegt je nach Version bei 1275 Kilogramm und die Anhängelast bei einer Tonne.

Kombi

Der e-Expert Kombi hat serienmäßig neun Sitzplätze, optional kann eine Konfiguration mit fünf, sechs oder acht Sitzen geordert werden. Im Innenraum des Peugeot e-Expert (2020) hat der:die Fahrer:in Zugriff auf einen zentralen Touchscreen, der neben den Fahrzeugeinstellungen unter anderem Informationen zum Ladezustand, zu Verbrauchstatistiken und zur vernetzten Echtzeitnavigation beinhaltet. Das Infotainment-System ist mit Android Auto und Apple CarPlay kompatibel.

Assistenzsysteme: Optionales Safety-Paket

Moderne Fahrerassistenzsysteme, wie Grip Control, Spurhalteassistent, Kollisionswarner, Notbrems-, Toterwinkel- und Müdigkeitsassistent sowie automatische Verkehrsschilderkennung sind im optionalen Safety-Paket enthalten. Ein Geschwindigkeitsregler mit Geschwindigkeitsbegrenzer und eine Einparkhilfe hinten siind serienmäßig.

Ncap-Test für Sicherheitssysteme beim Peugeot Expert (2016)

NCAP prüft und bewertet seit 2021 die Sicherheitssysteme von Transportern, denn bei Kollisionen tragen die gegnerischen Unfallfahrzeuge meist mehr Schaden davon als die großen Transport-Fahrzeuge. Die Bewertung reicht von Platin (über 80 %) bis "nicht empfehlenswert" (unter 20 %). Der Peugeot Expert (2016) erreichte mit einer Leistung von 31 Prozent Bronze-Status. Bei der Insassenüberwachung versagte er mit null von 15 Punkten, bei den Geschwindigkeitsassistenten erreichte er gute 14,1 von 15 Punkten. Beim Spurhalteassistent fiel die Bewertung mit 2,5 vn 20 Punkten schwach aus. Die Reaktion des autonomen Bremssystems (AEB) auf andere Fahrzeuge hat NCAP mit 13,3 von 30 Punkten bewertet, auf Fußgänger:innen mit nur 1,3 von zehn Punkten. Ein AEB für Fahrräder ist nicht an Bord des Expert, weshalb keine Bewertung vorgenommen werden konnte.