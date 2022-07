Das einsitzige Pendant folgt 2022 dem Citycar und zielt auf Lieferdienste in der Stadt, auf dem Campus oder in Innenbereichen ab.

Neben dem Grandland Facelift schickt Rüsselsheim auch eine GSe-Variante an den Start. Dessen Systemleistung dürfte sich an den 300 PS des Grandland Plug-in-Hybrid orientieren.

Ein Überblick und exklusiver Ausblick auf die Neuheiten von Opel 2022. Die neuen Modelle richten die Marke mit Blitz vor allem sportlich und elektrisch aus. Der Astra startet als Kompakter und dessen Kombi-Ableger Sports Tourer in den umkämpften Markt und die GSe-Modelle bringen Emotionen zurück!

Opel gibt Strom – Pardon – Gas. Mit spannenden Neuheiten machen die Rüsselsheimer:innen auch 2022 weiter Boden gut und bringt die alte deutsche Marke wieder nach vorn. Die groß angelegte Modelloffensive des Jahres 2021 spült 2022 viele neue Autos in die Showrooms der Händler. Zudem folgen Varianten, die besonders in sportlicher Hinsicht für Aufsehen sorgen dürften. Im Zentrum steht das neue GSe-Kürzel: Damit versieht Opel künftig seine dynamischsten Hybrid- und Elektromodelle. Den Anfang macht voraussichtlich der Opel Mokka GSe, wie der damalige Chef der Opel-Schwestermarke Vauxhall, Stephen Norman, der britischen Auto Express verriet. In Großbritannien lautet die Bezeichnung allerdings VXR. Die bekannte Leistung bleibt auch mit Hinblick auf die Effizienz bestehen, allerdings dürfen sich sportlich ambitionierte Fahrer:innen auf straffere Lenkungen und Fahrwerke freuen. Auch exklusive Verspoilerungen, Farben und Felgen dürften zum Werkstuning-Umfang gehören. Zu den vollständig elektrischen GSe-Modellen wird wohl auch der Opel Corsa-e gehören. Ebenfalls in Aussicht steht der frisch geliftete Grandland GSe, dessen Version mit Plug-in-Hybrid-Antriebsstrang wie im Vorgänger 300 PS leistet. Der Astra sowie sein Kombi-Ableger Astra Sports Tourer, die seit 2022 ausgeliefert werden, könnten ebenfalls vom elektrifizierten Grand Sport-Abzeichen profitieren: Die Basis ist der 1,6 Liter Vierzylinder-Turbo, der mit dem E-Motor 180 PS (133 kW) generiert. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Ausblick Opel Corsa GSe (2022): Preis & Reichweite Der Corsa GSi wird zum E-Sportler GSe Ladelösungen für zu Hause! Infos zum einfachen Laden

Infos zum komfortablen Solarladen

Charge up your Day! MENNEKES lädt Ihren Tag auf.

Jetzt individuell Ladelösung konfigurieren!

Leslie checkt den Opel Astra Sports Tourer (2022) im Video:

Neuheiten: Neue Opel-Modelle 2022