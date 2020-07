Bei dem mit dem Corsa verwandte City-SUV entfällt das "X" in der Typenbezeichnung. Von Anfang an dabei: die Elektro-Variante Mokka-e.

Die Auslieferung der ersten Opel Mokka steht für Ende 2020 auf dem Programm – erste Fotos zeigen das kleine SUV in der Elektro-Version. Ein wichtiger Teil der Zukunftsoffensive in Rüsselsheim klingt so: "Opel wird elektrisch." Nach dem bereits bestellbaren Corsa-e (ab 29.900 Euro) soll der Nachfolger des kompakten Mokka X ab Marktstart ebenfalls in einer E-Variante angeboten werden, die dann konsequenterweise als Mokka-e läuft. Interessant: Das große X in der Modellbezeichnung der Verbrenner-Varianten hat ausgedient. Der Mokka basiert wie der neue Corsa auf unserer Multi-Antriebs-Konzernplattform CMP. Das Kürzel steht im PSA-Konzern (Citroën, DS, Peugeot, Opel) für Common Modular Platform, einen Technik-Baukasten, der Achsen, Motoren, Getriebe und diverse Modulen beinhaltet, die quer durch alle Marken verwendet werden. CMP deckt dabei die kleineren Baureihen ab wie zum Beispiel den Peugeot 208 oder den Citroën C3 Aircross. Zu den Maßen: Mit einer Länge von 4,06 Metern erreicht der Opel Mokka (2020) exakt den Wert des Corsa und fällt eine Idee knackiger aus als sein Vorgänger oder auch als die französischen CMP-Derivate. Für die Größe des Kofferraums könnte ein Blick zum C3 Aircross lohnen, der 410 bis 1289 Liter Stauvolumen bietet. Mehr zum Thema: Alles zu New Mobility

Elektroauto Opel Mokka-e (2021): Preis & Reichweite Mokka-e zeigt neues Familiengesicht

Preis, Automatik & Maße des Opel Mokka (2020)