Es läuft wieder besser bei VW. Nicht zuletzt, weil Kai Grünitz als Technik-Vorstand am Ruder steht – und heute persönlich ins Steuer des neuen VW T-Roc (2025) greift, um uns auf eine erste Testfahrt mitzunehmen. Schade, dass der Prototyp noch mit schwarz-gelber Folie getarnt ist, denn Grünitz lobt das gelungene De­sign des neuen T-Roc, den er als "ein Lifestyle-Auto, das mit der Zeit geht", beschreibt. Inzwischen wurde er auf der IAA 2025 enthüllt – hier alle Infos und Fotos zum neuen T-Roc.

Die größte Herausforderung der Entwicklungsabteilung sei gewesen, den Kundenwünschen nach einem größeren Innenraum zu entsprechen, ohne in den Dimensionen zu sehr zu wachsen: "Wir haben den Radstand um 35 mm vergrößert, um im Fond mehr Platz zu bieten. Doch weil die neuen Crash-Gesetze einen geänderten Vorderwagen verlan­gen, ist das gesamte Auto um zwölf Zentimeter gewachsen." Ferner darf sich die Kundschaft über einen deutlich größeren Kofferraum (475 bis 2350 l) und mehr Funktionalität freuen, wie Grünitz ausführt: "Mit dem MQB evo basiert der T-Roc auf derselben Elektronik-Plattform wie Tiguan und Passat. Das ermöglicht es, Funktio­nen und Assistenzsysteme der höherwertigen Autos zu übernehmen."

So zum Beispiel den Travel Assist, der ab nächstem Jahr auch vor roten Ampeln oder an Stoppschildern anhält. Zum MQB evo zählen ferner ein modernisiertes Info­tainment, Massage-Sitze und neue adaptive Dämpfer. Die lassen den neuen VW T-Roc (2025) bei der ersten Testfahrt übrigens selbst mit den 20-Zöllern des R-Line-Pakets auffallend geschmeidig abrollen und sorgen für eine enor­me Spreizung bis hin zu GTI-scharf.

Der VW T-Roc (2025) im Video:

Erste Testfahrt: Auf dem Beifahrersitz des neuen VW T-Roc (2025)

Die Antriebe des evo-Sortiments beinhalten den 1,5-l-Mildhybrid mit 115 und 150 PS (85 und 110 kW), später folgen dann noch Vollhybride mit 135 und 170 PS (99 und 125 kW). "Diese Technik senkt den CO2-Ausstoß, er­laubt es, ein, zwei Kilometer rein elektrisch zu fahren und ermöglicht einen sanften Motorstart", was Grünitz als Komfortplus wer­tet. Die Plug-in-Hybride, wie sie etwa im Tiguan eingesetzt werden, sind für den neuen VW T-Roc (2025) nicht vor­gesehen. Und auch Dieselmotoren stehen nicht im Plan, da sich ihr Marktanteil laut Grünitz von ehemals 52 auf nur noch zwölf Prozent reduziert hat und sich die Investition in einen Selbstzün­der-T-Roc derzeit nicht lohne. Ein 2,0-l-TSI (204 PS/150 kW), Allrad sowie der aus dem Golf R be­kannte Motor (333 PS/245 kW) sind hingegen beschlos­sene Sache. EV-Interessierte verweist Grünitz an den ID. Cross, den VW auf der IAA 2025 als Concept gezeigt hat: "Außen in etwa so groß wie der T-Cross, also im Kleinwagen-Format, wird der ID. Cross im Innenraum an den T-Roc heranrei­chen und stellt damit dessen EV-Pendant dar."