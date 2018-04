Mit dem VW T-Cross auf Polo-Basis starten die Wolfsburger eine breite SUV-Offensive. Die komplett neue Baureihe und das künftige Serienmodell des kleinen SUV in der Polo-Klasse soll nahezu ohne Schalter auskommen und damit die Brücke zum BUDD-e schlagen, der Bulli-Studie in Las Vegas. Der gut 4,10 Meter kurze und 1,80 Meter breite T-Cross erhält einen kleinen Benziner mit Turboaufladung und Direkteinspritzung, der mit 110 PS und 175 Newtonmeter zu Werke geht. Gekoppelt an ein weiterentwickeltes VW-Design mit scharfen Kanten und grimmigem Gesicht soll der VW T-Cross ab 2018 in der Kleinwagen-Klasse für Furore sorgen.