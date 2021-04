VW ID.1/VW ID.2 (2025): Preis & Reichweite Kommt so der elektrische Polo-Nachfolger?

Eine erste Skizze von 2019 zeigt möglicherweise das künftige Einstiegsmodell in die ID.-Familie von VW.

VW rüstet sich mit dem VW ID.2 (2025) für die Nach-Verbrennerzeit im Kleinwagensegment. Und: Mit einer Skizze hat Volkswagen bereits 2019 den elektrischen Kleinwagen angeteasert, der auch unter dem Namen VW ID.1 durch das Netz geistert. Wir haben erste Einschätzungen zu Preis und Reichweite.

Volkswagen rüstet sich mit dem VW ID.2, der im Jahr 2025 auf den Markt kommen dürfte, für die Nach-Verbrennerzeit im Kleinwagensegment. Der Up läuft noch bis 2023, der Polo bis 2025. VW braucht also ein günstiges E-Modell. Dies kann ein abgespeckter ID.3 sein. Wahrscheinlicher ist eine kleine Crossover-Variante, die zugleich eine elektrische Alternative zum neuen Nivus sein wird. Wie attraktiv ein knapp vier Meter langer ID.2 aussehen könnte, zeigt unsere Illustration. Mehr zum Thema: Das ist der VW ID. Vizzion

VW ID.2 oder doch VW ID.1: Preis & Reichweite